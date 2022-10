Meilleures offres de forfaits téléphoniques : services de streaming gratuits, cartes-cadeaux de 200 $ et plus

Le coût d’avoir un téléphone semble être en constante augmentation, mais il existe des moyens d’éviter les hausses de prix. Cela pourrait inclure de regarder au-delà des trois principaux acteurs du marché américain – ceux qui sont Verizon, AT&T et T-Mobile – et de rechercher des offres chez les opérateurs moins connus qui se greffent sur les réseaux des plus grands opérateurs. Bien que votre couverture et votre expérience de service client puissent différer, cela pourrait vous ouvrir à plusieurs options supplémentaires que vous ne connaissiez peut-être pas et vous faire économiser de l’argent dans le processus.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Meilleurs forfaits téléphoniques économiques en 2022 (et les petits caractères)

8:04



Que vous souhaitiez simplement réduire votre facture actuelle ou passer à quelque chose de nouveau afin de pouvoir ajouter quelques lignes supplémentaires, il existe différentes forfaits téléphoniques bon marché disponibles et quelques bonnes affaires dont vous devriez être au courant. Ci-dessous, nous vous montrerons ci-dessous les meilleures offres de forfaits téléphoniques disponibles actuellement.

Lire la suite: Les meilleures offres de téléphonie

Les meilleures offres de téléphones prépayés

Sarah Tew / Crumpe L’une des meilleures offres de services sans fil provient de Mint Mobile. Vous pouvez vous inscrire au service pour aussi peu que 15 $ par mois (prépayé en blocs de trois, six ou 12 mois), ce qui ne représente qu’une fraction de ce que les grands transporteurs facturent. Mint Mobile fonctionne sur le réseau national T-Mobile, vous aurez donc un service partout et commencer est aussi simple que de répondre à quelques questions en ligne. Vous pouvez déplacer votre numéro actuel vers Mint Mobile avec votre téléphone actuel, ou chercher à obtenir un nouveau des deux. Cela dépend entièrement de vous. Mint Mobile vient également de déployer de nouvelles options de forfait familial.

Sarah Tew / Crumpe Visible propose actuellement plusieurs offres qui méritent toutes d’être envisagées en fonction de vos besoins actuels. Si vous apportez un ancien téléphone qui n’est pas compatible avec le réseau Visible (qui est construit sur le réseau national de Verizon), vous pouvez obtenir gratuitement un ZTE Blade A7 Prime auprès de Visible. Si vous financez votre téléphone en utilisant Affirm via Visible, vous pouvez mettre à niveau votre téléphone une fois qu’il est remboursé à au moins 50 %. L’offre finale est une carte-cadeau virtuelle d’un maximum de 200 $ pour les personnes qui transfèrent leur numéro existant à Visible et effectuent trois mois complets de paiements de service. Après cela, Visible enverra un code à échanger contre la carte-cadeau virtuelle.

Sarah Tew / Crumpe Verizon est l’un des plus grands opérateurs aux États-Unis. Il propose à la fois des plans prépayés et contractuels, mais du côté prépayé, la société récompense les personnes qui continuent à utiliser le service et à le payer. Verizon offre aux clients prépayés jusqu’à 10 $ de réduction par mois pour des remises de fidélité. Vous devez être un client prépayé pendant 10 mois pour voir la remise, mais pendant les mois quatre à neuf, vous pouvez économiser 5 $. De plus, Verizon offre à ceux qui utilisent Autopay une remise mensuelle supplémentaire de 5 $, ce qui signifie que vous pouvez économiser jusqu’à 15 $ par mois pour rester.

Sarah Tew / Crumpe Boost Mobile existe depuis longtemps et le transporteur propose actuellement l’une de ses meilleures offres à ce jour. Les nouveaux clients peuvent essayer le réseau 5G de Boost pour seulement 1 $ le premier mois avec 2 Go de données haut débit. Le kit SIM et la livraison sont tous deux gratuits dans cette offre, ce qui en fait une véritable évidence si vous souhaitez économiser de l’argent. Après le premier mois, vous pouvez vous inscrire à des forfaits chez Boost Mobile avec des prix aussi bas que 15 $ par mois, selon la quantité de données que vous prévoyez d’utiliser.

Sarah Tew / Crumpe Metro by T-Mobile propose quatre forfaits prépayés différents, l’option de premier niveau comprenant également un abonnement Amazon Prime gratuit et un abonnement Google One de 100 Go. Avec ce plan, vous pouvez également obtenir quatre lignes de service pour 120 $ par mois, ce qui est le même prix que vous ne pourriez normalement en obtenir que trois.

Meilleures offres de plan de contrat



Sarah Tew / Crumpe Au lieu d’offrir une remise monétaire chaque mois sur ses plans de contrat, Verizon vient de continuer à augmenter la quantité d’articles supplémentaires gratuits inclus dans les plans. À l’heure actuelle, certains forfaits offrent des abonnements gratuits à des choses comme Hulu, Disney Plus, Apple Arcade, Apple Music, TravelPass et plus encore. Les cadeaux inclus dans le plan 5G Get More de Verizon totalisent jusqu’à 65 $, et Verizon offre une remise de 10 $ à ceux qui s’inscrivent à Autopay.

Sarah Tew / Crumpe T-Mobile propose différentes options de forfait qui peuvent vous faire économiser de l’argent, mais vous devez répondre à certaines exigences pour certaines d’entre elles. Par exemple, T-Mobile offre une réduction aux militaires, aux anciens combattants et aux premiers intervenants, ainsi qu’aux personnes de plus de 55 ans. Si vous n’êtes admissible à aucune de ces options, tout le monde peut acheter deux lignes, en obtenir une troisième gratuitement, ce qui signifie que vous pouvez obtenir trois lignes pour aussi peu que 90 $ par mois. Comme Verizon, T-Mobile propose également des choses comme six mois d’Apple TV Plus, un an de Paramount Plus gratuitement, un abonnement Netflix standard, et plus encore.