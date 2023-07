Meilleures offres de drones DJI : où trouver des économies sur nos drones préférés de 2023

Le DJI Air 2S est notre drone préféré sur le marché, et en ce moment, vous pouvez le récupérer pour 200 $ de réduction sur le prix catalogue. Il est équipé d’un capteur de 1 pouce qui vous permet de capturer des vidéos dans une résolution époustouflante de 5,4K et vous permet même de prendre des photos au format RAW. De plus, il dispose d’un système d’évitement d’objets dans quatre directions pour aider à prévenir les collisions et d’une portée de transmission d’image allant jusqu’à 12 km pour que vous puissiez faire de sérieuses explorations.

Le Combo Fly More est également en vente pour 1 039 $ (260 $ de rabais) et comprend deux batteries supplémentaires, un concentrateur de charge, des hélices supplémentaires et une mallette de transport.