Adrien Marlow Donateur

Adrian est rédacteur d’offres et de mises à jour au sein de l’équipe Commerce de CNET. Avec un amour des livres, du divertissement, des voyages, des jeux de table et, oui, même du fandom, ils peuvent souvent être trouvés lors de concerts, RenFest, Dragon Con ou à la maison en train de regarder tout, des nouveaux succès aux classiques. Après avoir obtenu un baccalauréat en anglais et en écriture professionnelle de l’État de Kennesaw, Adrian a eu un court concert dans le casting, suivi d’un long passage à l’enseignement de l’anglais, du théâtre et du cinéma. Adrian aime partager ses idées et ses trouvailles préférées avec ses lecteurs.