Meilleures offres de cuisine Prime Day 2023 disponibles maintenant

Amazon Prime Day 2023 est officiellement lancé et propose une multitude d’offres sur tout, des technologies personnelles, des produits de bien-être, des téléviseurs, des articles ménagers, des matelas et plus encore. Mais ne pensez pas que les gros bonnets d’Amazon ont oublié les cuisiniers à domicile et les fanatiques de la nourriture. Il y a des dizaines et des dizaines d’offres de cuisine et d’ustensiles de cuisine qui viennent d’arriver, et d’autres devraient être mises en ligne plus tard pendant la vente en ligne tentaculaire de deux jours.

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Nous avons parcouru toutes les meilleures offres Prime Day Kitchen et effectué des comparaisons de prix pour nous assurer qu’elles valent vraiment la peine et pas seulement de la fumée et des miroirs. Des mélangeurs aux cafetières et même un réfrigérateur ou deux, ce sont les meilleures offres Prime Day sur les ustensiles de cuisine, les ustensiles de cuisine et les petits appareils électroménagers pour le cuisinier à la maison soucieux de son budget.

James Martin/Crumpe Ce puissant Vitamix oscille généralement autour de 500 $ et ce prix Prime Day n’est que de 50 $ de plus que son plus bas historique. Bref, vous ne le trouverez pas très souvent à ce prix. Ce modèle offre un contrôle de vitesse variable facile et un grand récipient de 64 onces. C’est tout le mélangeur que vous pourriez souhaiter ou dont vous pourriez avoir besoin. Voir la liste complète des offres Vitamix Prime Day . Vous recevez des alertes de prix pour Mélangeur Vitamix 5200 : 300 $

Vitamix Si vous souhaitez acheter un mélangeur remis à neuf, autant en faire un Vitamix, qui est à peu près aussi puissant et fiable que les mélangeurs domestiques. Il s’agit du modèle d’entrée de gamme de Vitamix, mais il coûte généralement bien plus de 300 $ pour un nouveau modèle. Emballez l’Explorian reconditionné certifié avec une garantie d’un an pour moins de 200 $ pour Prime Day. Vous recevez des alertes de prix pour Vitamix Explorian (renouvelé) : 190 $

De’Longhi Creusez un expresso mais ayez envie d’un pot de goutte de temps en temps. Avec cette cafetière combinée haut de gamme, vous n’avez pas à en choisir une.

Galanz Si vous pouviez utiliser un espace de refroidissement supplémentaire dans une chambre, un garage ou un sous-sol, ce mini-réfrigérateur rétro fly de Galanz est en baisse de moins de 150 $ en ce moment. Trouvez plus d’offres de réfrigérateurs et de mini-réfrigérateurs sur Amazon .

Aide culinaire Le KitchenAid peut être associé à la cuisson, mais ce bourreau de travail peut faire bien plus, surtout si vous avez les bons accessoires. Faites des pâtes à partir de rien, hachez de la viande ou faites des légumes en spirale en quelques secondes. À l’heure actuelle, le batteur sur socle signature est à 50 $ de réduction sur le prix de l’autocollant. Il est disponible en noir et blanc. Il existe d’autres modèles de batteurs sur socle en vente, notamment la série Artisan et l’Artisan Mini. Voir la liste complète des offres KitchenAid Prime Day .

Ninja Si vous êtes curieux des friteuses à air, commencez par un petit modèle tel que la puissante cuisinière de 2 pintes de Ninja. C’est un vol à 50 $ et ne consommera pas beaucoup de votre espace de comptoir. C’est aussi le cadeau ultime pour un nouveau diplômé qui quitte l’université à l’automne.

SodaStream Cette machine à eau pétillante électronique pourrait vous faire économiser des centaines chaque année si vous l’échangez contre votre habitude d’eau gazeuse en conserve. À l’heure actuelle, l’E-Terra est en baisse à 90 $, mais l’offre n’est disponible que sur invitation, alors dépêchez-vous et demandez une invitation afin que vous puissiez commencer la fête de l’eau de Seltz. Vous recevez des alertes de prix pour SodaStream E-Terra : 90 $

AéroGarden Ces jardins de dosettes intérieures font fureur, et AeroGarden est toujours en tête. C’est un système de culture autonome qui fournit de l’eau et de la lumière via des LED, vous pouvez donc vous asseoir et profiter des herbes fraîches, de la laitue, de la ciboulette et des tomates cerises. Ce prix de 50 $ est inférieur de 10 $ à ce que nous avons jamais vu baisser. L’AeroGarden Harvest se vend généralement 100 $ ou plus. Vous recevez des alertes de prix pour AeroGarden Harvest : 50 $

NutriBullet Ce puissant petit mélangeur à bouton-poussoir était déjà à un niveau presque record de 60 $ sur HSN.com, puis nous avons découvert un code promotionnel actif HSN2021 cela vous fait économiser 20 $ de plus. Cela ramène le mélangeur personnel de 900 watts à un maigre 40 $, et c’est honnêtement trop beau pour le laisser passer.

Ninja Pour tous les buveurs de café au lait et de café glacé, ce système de café Ninja avancé dispose de paramètres d’infusion spéciaux conçus pour les deux. Le mousseur escamotable vous permet de créer des boissons spéciales.

Amazone C’est définitivement la saison des tongs et cet ensemble de deux paires a un score presque parfait dans 9 600 avis Amazon. Il est également tombé à 7 $ en ce moment. Vous recevez des alertes de prix pour Pinces de cuisson en acier inoxydable : 8 $

Bella La friteuse à air numérique Bella 2 pintes la mieux notée est également en baisse à 20 $. C’est 30 $ de réduction sur le prix normal et une bonne affaire sur une friteuse à air numérique avec préréglages et programmes de cuisson informatisés. La friteuse à air Bella pourrait également constituer un excellent cadeau pour un diplômé universitaire ou un étudiant partant dans le monde.

Williams Sonoma Si je devais choisir un seul ustensile de cuisine à conserver dans un incendie, ce serait certainement ma cocotte Staub de 4 pintes (fantaisie pour un four hollandais). En ce moment, le même que j’utilise et que j’adore est à seulement 197 $ en couleur turquoise. Staub est au sommet du tas avec des artisans comme Le Creuset et Mauviel en parlant d’ustensiles de cuisine français raffinés, et c’est une pièce polyvalente que vous (ou la personne chanceuse pour qui vous l’accrochez) utiliserez pendant des décennies, sinon plus. Il s’agit d’une offre majeure sur une belle batterie de cuisine, parfaite pour braiser, mijoter, sauces et rôtis au four. La fonte émaillée ne pourrait pas être plus facile à nettoyer et elle a fière allure sur votre cuisinière. Vous recevez des alertes de prix pour Cocotte 4 pintes Staub : 216 $

Délicieux Ce thermomètre à viande numérique sophistiqué se connecte à votre téléphone pour que vous puissiez faire le tour de la maison pendant la cuisson d’une grosse dinde, d’un rôti ou d’une poitrine. Il vous alertera lorsque ce sera fait afin que vous gardiez cette température interne à chaque fois. Parlez d’un excellent cadeau de fête des pères pour un papa pitmaster, surtout si vous en attrapez un en vente.