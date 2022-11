Meilleures offres de contrôleur Xbox Cyber ​​​​Monday, à partir de 40 $

La manette de jeu Xbox est devenue la manette de jeu incontournable pour presque tout le monde. En plus de Xbox série X et série S (et les Xbox de dernière génération), c’est le contrôleur par défaut pour Jeux sur PCet largement utilisé dans les jeux sur smartphone et tablette, les jeux en nuage et même avec des décodeurs comme le Apple TV. Profitant des différents Black Friday, Cyber ​​lundi et les offres de contrôleur Xbox pour les vacances sont un bon moyen de résoudre l’un des gros problèmes de la manette de jeu.

Ce problème est le suivant : après avoir parcouru littéralement des dizaines d’entre eux au fil des ans, j’ai découvert que les contrôleurs Xbox, y compris les contrôleurs officiels de Microsoft, ne sont pas très robustes, et vous devrez probablement en remplacer un ou plusieurs à un moment donné. indiquer. Par exemple, je viens de commencer à utiliser une manette semi-transparente spéciale de conception Forza avec ma Xbox Series X il y a quelques mois, et l’un des déclencheurs est déjà en train de se déclencher.

La bonne nouvelle est qu’avec le Black Friday et la saison des achats des Fêtes, il y a beaucoup de bonnes affaires et de ventes sur les contrôleurs Xbox. Habituellement 60 $, ou plus pour certains modèles et couleurs, de nombreux magasins les proposent pour moins de 40 $, bien que vous puissiez être limité dans le choix des couleurs.

Je rassemble certaines des meilleures offres ici, notre vous pouvez voir notre tour d’horizon des meilleures offres du Cyber ​​​​Monday.

Josh Goldman/Crumpe Le contrôleur Xbox officiel le plus basique, légèrement mis à jour pour les Xbox Series X et S avec un nouveau style de pavé directionnel. Ceux-ci coûtent généralement entre 59 $ et 64 $ lorsqu’ils ne sont pas en vente. Plusieurs magasins en proposent pour 40 $ en ce moment, mais uniquement en noir et blanc, et parfois en rouge. Quelques autres couleurs, dont le bleu, le volt électrique (sorte de vert néon) et le camouflage minéral, coûtent actuellement 45 $. Amazon, Target, Best Buy et la boutique Microsoft tous ont encore des contrôleurs à 40 $ en stock. Target indique spécifiquement que sa vente se termine le lundi 28 novembre. Les autres ventes sont en cours, pour le moment. Walmart était en retard pour cet accord, mais maintenant a au moins des contrôleurs blancs pour 40 $. Vous recevez des alertes de prix pour Manette sans fil Xbox Core, 40 $

Microsoft Ce contrôleur amélioré offre une construction plus robuste, des manettes interchangeables, des commandes de palette supplémentaires, deux réglages de profondeur de déclenchement différents et une poignée en caoutchouc enveloppante. C’est généralement 180 $, et Microsoft a fait une vente décente la semaine dernière, mais cela semble terminé. Le meilleur prix que j’ai vu à ce sujet en ce moment est un modèle remis à neuf disponible chez NewEgg, mais via un vendeur tiers.