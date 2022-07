Meilleures offres de clavier : économisez sur les claviers mécaniques, Bluetooth, de jeu et plus encore

Il existe de nombreux types de claviers, chacun ayant son propre objectif. Les claviers varient en prix et en fonctionnalités, il est donc important de choisir celui qui convient à vos besoins. Les claviers de jeu sont conçus pour les jeux compétitifs avec une vitesse et une tactilité maximales à l’esprit, tandis que les claviers de voyage sont conçus pour être plus compacts et portables. Quoi que vous recherchiez, il y en a certainement un qui est parfait pour vous. Voulez-vous les meilleures fonctionnalités du clavier ou simplement quelque chose de fiable pour taper des e-mails et des documents ? Quel que soit le côté sur lequel vous vous asseyez, vous devez toujours rechercher la meilleure offre de clavier que vous puissiez trouver.

Que vous recherchiez un clavier mécanique entièrement personnalisable avec des touches amusantes ou quelque chose qui peut se connecter à quelques appareils et basculer facilement entre eux, nous avons ce qu’il vous faut. Nous avons parcouru Internet pour trouver toutes les meilleures offres de clavier disponibles en ce moment et les avons divisées en quelques sections pour faciliter le tri afin que vous puissiez trouver le clavier qui répond à vos besoins au meilleur prix.

Offres clavier sans fil Bluetooth

Si vous recherchez quelque chose de portable ou simplement un clavier de base, ces offres sont pour vous. Des claviers qui se connectent à plusieurs appareils à la fois aux ultracompacts et portables, il existe ici des offres de clavier Bluetooth pour tout le monde.

Sarah Tew / Crumpe Il s’agit d’un clavier Bluetooth multi-appareils, ce qui signifie que vous pouvez le programmer pour vous connecter facilement et basculer entre trois appareils Bluetooth différents. Avec lui, vous pouvez vous connecter à votre téléphone, tablette et PC si vous le souhaitez – basculer entre eux se fait par une simple pression sur un bouton. Il fonctionne avec Mac, Windows, Chrome, Android, iPhone, Apple TV et plus encore. C’est un petit clavier mais offre jusqu’à deux ans d’autonomie avant de devoir les remplacer. Lisez notre revue du clavier Bluetooth multi-appareils Logitech K380.

Microsoft Si vous voulez un clavier avec un superbe design et un tas de fonctionnalités intéressantes mais facile à déplacer, ce clavier Microsoft Designer Compact est peut-être celui qu’il vous faut. Il a une conception discrète, une touche d’entrée pour un accès facile aux symboles, emoji et plus, ainsi que la possibilité de se connecter à trois appareils. Bien qu’il soit principalement conçu pour fonctionner avec Windows (il n’est fourni qu’avec une clé Windows, il n’y a pas d’option de clé Mac), vous pouvez le connecter facilement à Mac, Android et plus encore.

La première chose que vous remarquerez à propos de ce clavier est la disposition différente. Il s’agit d’un clavier ergonomique divisé conçu pour positionner vos poignets et vos avant-bras dans une position plus naturelle. Le pavé numérique est séparé du clavier, ce qui vous donne une certaine liberté quant à son emplacement dans votre espace de travail, car cette disposition prend plus de place. Bien qu’il s’agisse d’un clavier plus ancien, il reste un excellent choix à considérer. Lisez notre revue du clavier ergonomique Microsoft Sculpt.

Offres clavier mécanique

Ils cliquent et claquent, mais les claviers mécaniques sont extrêmement populaires parmi les joueurs et les passionnés de PC. Ils peuvent être personnalisés à l’infini, mais vous pouvez commencer avec un excellent clavier de base avant de plonger dans le monde de la création du vôtre, de l’échange de commutateurs et de l’achat de nouvelles touches sans fin.

Razer Ce clavier de jeu est doté de commutateurs hybrides hautes performances Mecha-Membrane qui fournissent le retour tactile d’une pression de touche mécanique sur un commutateur à membrane confortable et à coussin souple adapté au jeu. Il prend en charge jusqu’à 80 millions de clics et Razer Hypershift permet de remapper toutes les touches et combinaisons de touches pour exécuter des commandes complexes. Il comprend également un éclairage RVB et un repose-poignet magnétique pour s’aligner parfaitement et offrir un confort moelleux lors de sessions de jeu prolongées. Il y a même une molette de volume numérique pour un réglage facile des niveaux audio directement depuis votre clavier.

Lenovo Ce clavier de jeu a un design simple et minimaliste qui comprend sept touches multimédias et une touche de mode de jeu dédiée qui vous permettra d’activer ou de désactiver certaines touches pendant le jeu. Et vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Il dispose également d’un repose-poignets texturé amovible, pour que vous puissiez l’utiliser selon vos besoins, ainsi que d’un éclairage RVB et de touches avec un cycle de vie de 50 millions de clics et 100 % anti-ghosting avec basculement de 104 touches sur USB.

Corsaire Le Corsair K100 est un clavier mécanique doté de nombreuses fonctionnalités, doté d’une rangée de fonctions intégrées, d’un pavé numérique et d’une intégration directe du logiciel Elgato Stream Deck. Cela signifie qu’il dispose de touches programmables qui peuvent exécuter des macros et des commandes de streaming spéciales à l’aide du logiciel Stream Deck, et que le clavier dispose de 8 Mo de stockage intégré pour contenir les commandes. Le repose-poignets se fixe magnétiquement au clavier afin que vous puissiez facilement l’ajouter ou le retirer au besoin.

Razer Ce clavier mécanique est doté d’amortisseurs de son O-Ring et de touches rétroéclairées avec éclairage LED blanc. Il comprend également Razer Hypershift, qui permet de remapper toutes les touches et combinaisons de touches pour exécuter des commandes complexes. Il prend en charge jusqu’à 80 millions de clics. Son design sans clé prêt pour les tournois et son câble USB détachable en font un clavier portable pour les joueurs en déplacement.

Logitech Logitech est bien connu pour ses accessoires PC de qualité et les claviers mécaniques de l’entreprise ne sont pas différents. Le clavier mécanique G Pro comprend des commutateurs GX Blue Clicky, un rétroéclairage RVB, un relais USB, des macros programmables et bien plus encore. C’est idéal pour ceux qui cherchent à se lancer dans les claviers mécaniques sans trop dépenser, et pour ceux qui veulent faire passer leur jeu au niveau supérieur.

Offres groupées clavier-souris

Si vous avez besoin d’une souris et d’un clavier, vous pouvez parfois obtenir la meilleure offre en regroupant les deux en un seul achat. Cela limite les modèles disponibles, mais à ces prix, il y a de fortes chances que cela ne vous dérange pas.

HyperX Cette paire d’accessoires de jeu filaires très appréciés peut vous aider à améliorer vos compétences sans dépenser une tonne. Le clavier a une membrane de jeu à l’intérieur et est résistant aux éclaboussures juste au cas où les choses deviendraient folles et que votre boisson se renverserait. La souris filaire a un DPI réglable jusqu’à 6 200 et offre sept boutons programmables, qui sont tous testés jusqu’à 20 millions de clics.