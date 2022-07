Meilleures offres de casques Beats : économisez jusqu’à 54 % sur les casques et écouteurs populaires

Sarah Tew / Crumpe

Les écouteurs filaires EP d’entrée de gamme de Beats offrent une expérience d’écoute étonnamment bonne – et une valeur. Le prix catalogue est de 130 $, mais vous pouvez régulièrement les trouver en ligne pour près de 100 $ et parfois moins. À l’heure actuelle, Woot est en vente pour seulement 60 $ dans les quatre couleurs. Ces écouteurs supra-auriculaires ne sont pas aussi chics que le Mixr supra-auriculaire oublié de Beats ou ses modèles supra-auriculaires Executive et Pro. Mais grâce à leur cadre en métal renforcé, ils me rappellent les versions à faible froufrous de ces écouteurs – ils ne sont pas flashy et ne se replient pas ou ne se plient pas à plat pour le voyage (le cadre n’a pas de charnières). Les écouteurs EP offrent un son propre et décent avec suffisamment de basses ici pour satisfaire un audiophile bas de gamme, mais pas tellement pour éteindre quelqu’un qui recherche une qualité sonore plus équilibrée et neutre dans ses écouteurs.

Lisez notre critique de Beats EP.