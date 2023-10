Meilleures offres de cartes MicroSD : économisez jusqu’à 137 $ sur la MicroSD de 1 To la plus rapide

Avec un volume de stockage substantiel de 1 To, cette microSD SanDisk possède la plus grande capacité que vous trouverez sur cette liste. Il a des spécifications presque identiques au modèle de 512 Go ci-dessus, mais avec une vitesse d’écriture plus rapide de 190 Mo/s et le double du stockage, et constitue une valeur solide à plus de la moitié de son prix habituel. Il est également livré avec un adaptateur de carte SD standard.