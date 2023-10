Meilleures offres de brosses à dents électriques : réductions sur Colgate, Quip, AquaSonic et plus

Si vous redoutez chaque visite chez le dentiste, il est peut-être temps de mettre à jour vos habitudes de brossage. Et une brosse à dents électrique est l’un des moyens les plus simples de garantir un nettoyage en profondeur afin de garder vos dents et vos gencives en parfait état. Certains sont même dotés de minuteries intégrées pour garantir que vous passez suffisamment de temps sur chaque section de votre bouche. Elles sont également assez abordables, et pour vous aider à en mettre la main à un prix encore moins élevé, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres et réductions sur les brosses à dents électriques. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors assurez-vous de revenir souvent pour connaître les meilleurs prix disponibles.

Colgate Notre choix pour la meilleure brosse à dents électrique alimentée par batterie est en promotion sur Amazon. Il dispose de trois modes différents : nettoyage normal, sensible et en profondeur. De plus, il y a une minuterie de 2 minutes qui sonne toutes les 30 secondes pour que vous sachiez passer à un quadrant différent de votre bouche. Il dispose même de capteurs intelligents afin que l’application puisse vous donner des suggestions de brossage guidées pour les endroits nécessitant un ciblage supplémentaire. Cet ensemble est livré avec le manche de la brosse à dents, une tête de recharge, un chargeur et un étui de voyage.

AquaSonique Cette brosse à dents électrique dispose de quatre modes de nettoyage et d’une minuterie de 2 minutes avec des notifications de 30 secondes, comme beaucoup d’autres sur cette liste. Cependant, cette brosse à dents comprend également une chambre de désinfection UV à minuterie automatique qui devrait tuer 99,99 % des germes entre vos séances de brossage, ainsi qu’un étui de voyage de chargement doté de la technologie de désinfection UV. Et la batterie dure jusqu’à 30 jours complets par charge, ce qui facilite les déplacements. Il est déjà en vente à plus de 20 $ chez AquaSonic, et vous pouvez économiser quelques dollars supplémentaires en utilisant le code promotionnel. SUPPLÉMENTAIRE15 à la caisse.

AquaSonique Cette brosse à dents offre beaucoup à petit prix. Il est livré avec huit têtes de brosse, donc si vous remplacez la tête de brosse tous les quatre mois, ce pack peut durer plus de deux ans. Il est également livré avec un étui de voyage et une charge peut durer jusqu’à quatre semaines complètes en utilisation normale. Il dispose de quatre modes de brossage : brossage standard, nettoyage plus doux pour les bouches sensibles, blanchiment pour polir les dents et massage pour améliorer la santé des gencives. Il dispose également d’une minuterie pour vous aider à brosser les 2 minutes complètes recommandées par l’ADA.

Éclatement Cette brosse à dents électrique infusée au charbon dispose de trois modes de nettoyage : blanchiment des dents, sensible et massage. Une charge dure jusqu’à un mois, il est donc facile de l’emporter avec vous dans la plupart des destinations sans avoir à emballer le chargeur. Il dispose d’une minuterie intelligente qui vous alerte toutes les 30 secondes afin que vous puissiez nettoyer les quatre quadrants de votre bouche pendant une durée égale.