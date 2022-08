Meilleures offres de brosses à dents électriques pour août

Si vous devez remplacer votre brosse à dents électrique ou si vous passez d’une brosse à dents manuelle pour la première fois, ne payez pas le prix fort. Nous avons rassemblé les meilleures offres et les plus grandes remises sur le Web.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les types de pinceaux et les fonctionnalités utiles avant d’acheter, consultez notre guide d’achat ci-dessous le tour d’horizon des offres. Et si vous souhaitez découvrir les marques et les modèles que nous évaluons le plus, consultez notre tour d’horizon des meilleures brosses à dents électriques que nous avons testées.

Comment obtenir la meilleure offre sur une brosse à dents électrique

L’achat d’une brosse à dents électrique aux États-Unis est une affaire relativement simple. Mais acheter au Royaume-Uni est plus compliqué. Lorsque les brosses à dents électriques sont lancées au Royaume-Uni, elles reçoivent un RRP (prix de détail recommandé), mais la plupart des brosses ne se vendent à ce prix que pendant quelques mois. Après cela, ils peuvent être réduits jusqu’à la moitié de leur prix de détail au jour le jour. Cela signifie qu’il est assez difficile de dire si vous faites une bonne affaire ou non, car les détaillants peuvent afficher de grosses économies qui ne sont pas aussi bonnes qu’elles le paraissent.

Dans toutes les offres suivantes, nous avons cherché à utiliser le montant auquel la brosse se vend habituellement comme prix d’origine, plutôt que de comparer la remise au RRP. Cela signifie que les économies que vous voyez ici sont réelles.

Le prix des pinceaux fluctue également en fonction de la période de l’année et du détaillant, nous n’inclurons donc les offres que lorsque les pinceaux atteindront un prix que nous pensons être une excellente affaire.

Meilleures offres de brosses à dents électriques aux États-Unis Oral-B Genius X 1 De : Amazone Était : 199,99 $ À présent:

142 $

(57,99 $ de rabais) Le prix du Genius X a tendance à fluctuer, mais c’est une bonne affaire sur un excellent pinceau. Nous avons attribué au Genius 4 étoiles sur 5 lors de notre test. Tu peux lire notre avis ici. Philips Sonicare DiamondClean Classique 2 De : Amazone Était : 238,99 $ À présent:

195 $

Oral-B iO6 De : Amazone Était : 150 $ À présent: 122,99 $ (27,01 $ de réduction) Le plus récent iO du groupe est également le plus économique. Il se vend généralement environ 150 $, donc bien que ce prix ne soit pas aussi bon que sa remise du Black Friday l'année dernière (il était de 99,97 $), c'est toujours un bon moment pour acheter. Nous le recommandons.

122,99 $

Oral-B Pro 500 De : Amazone Était : 43,99 $ À présent: 27,94 $ (16,05 $) Cette brosse Oral-B économique offre une valeur encore meilleure lors de la vente. Il a une minuterie de deux minutes et émettra un signal toutes les 30 secondes pour que vous sachiez continuer votre brossage. C'est sans fioritures : il n'y a pas de capteur de pression et pas de choix de modes de brossage.

27,94 $

(16,05 $) Cette brosse Oral-B économique offre une valeur encore meilleure lors de la vente. Il a une minuterie de deux minutes et émettra un signal toutes les 30 secondes pour que vous sachiez continuer votre brossage. C’est sans fioritures : il n’y a pas de capteur de pression et pas de choix de modes de brossage.

Meilleures offres de brosses à dents électriques au Royaume-Uni Foreo Issa 2 1 De : Toute la beauté Était : 139 £ À présent:

56,30 £

(£ 82,70 de réduction) Vous pouvez maintenant obtenir une très bonne affaire sur cette belle brosse en silicone qui coûtait 149 £ lorsque nous l’avons examinée. Le prix varie toujours en fonction de la couleur et All Beauty propose une sélection allant de 60 £ à 80 £ environ. Philips Sonicare Diamond Clean 9000 2 De : Bottes Était : 175 £ À présent:

130 £

Oral-B iO6 De : Amazone Était : 150 £ À présent: 120 £ (30 € de réduction) Le tarif en vigueur pour un Oral-B iO6 change beaucoup, mais nous estimons que vous ne devriez pas payer plus de 150 £ pour cela. Cela signifie que cette offre est d'un très bon rapport qualité-prix. Nous pensons que c'est un excellent pinceau et si vous en avez un à l'œil, vous ne serez pas déçu.

120 £

Philips Sonicare 3100 De : Amazone Était : 79,99 £ À présent: 39,99 £ (40 € de réduction) Le 3100 dispose d'un capteur de pression et d'une minuterie intégrés. Si vous recherchez une brosse Sonicare, c'est l'un des meilleurs moyens de l'obtenir – et c'est une offre brillante à 50% de réduction.

39,99 £

(40 € de réduction) Le 3100 dispose d’un capteur de pression et d’une minuterie intégrés. Si vous recherchez une brosse Sonicare, c’est l’un des meilleurs moyens de l’obtenir – et c’est une offre brillante à 50% de réduction. Oral-B Pro 3 3900 pack double 5 De : Amazone Était : 139,99 £ À présent:

68,50 £

(11,50 £ de réduction) L’économie n’est pas aussi importante que le prix sur la page le suggère, mais c’est toujours le moyen le moins cher d’obtenir deux de ces excellents pinceaux Pro 3, que vous devriez pouvoir acheter pour 40 à 45 £ chacun. Ils sont livrés avec une autonomie de 14 jours, trois modes de brossage, des capteurs de pression et des fonctions de minuterie. Vous pouvez en savoir plus dans notre revue.

Où trouver des économies sur les brosses à dents intelligentes

Comme pour la plupart des choses, Amazone est l’un des meilleurs endroits pour chercher des offres de brosse à dents d’abord, surtout si vous regardez dans le Offres du jour. Ces remises, également appelées Lightning Deals, sont proposées pour une durée limitée (souvent quelques heures seulement), ou jusqu’à épuisement des stocks.

Nous recommandons s’inscrire à l’essai gratuit de 30 jours de Prime d’Amazonqui vous donnera non seulement accès à Offres éclair 30 minutes plus tôt que les membres non Prime, mais vous bénéficierez également d’une livraison gratuite le lendemain. De plus, vous aurez accès à Prime Video, auquel vous pouvez accéder via votre smart TV, et à d’autres avantages pendant votre essai également.

Types de brosse à dents électrique

Il existe deux principaux types de brosses à dents électriques. Premièrement, il existe des brosses mécaniques, que vous pouvez également voir décrites comme rotatives, oscillantes, pulsées ou une variation de ce qui précède. Ceux-ci fonctionnent en faisant tourner (ou en oscillant ou en pulsant) les poils de la tête de brosse pour éliminer la plaque et nettoyer les dents.

La brosse Oral-B Vitality en fait partie, mais la plupart des brosses Oral-B utilisent désormais une combinaison d’oscillations et de vibrations soniques pour nettoyer.

Le deuxième grand type de brosses est sonique. Ceux-ci vibrent plutôt que de tourner, l’idée étant qu’ils atteignent certaines fréquences qui décomposent la plaque et aident à faire passer le dentifrice entre vos dents. Les brosses Philips Sonicare en sont l’exemple le plus connu.

Enfin, il existe quelques brosses plus récentes dans une troisième catégorie, mais elles sont beaucoup moins courantes : les ioniques. Nous avons examiné le Sanyei Ion-Sei, qui prétend générer des ions qui empêchent les bactéries de se développer dans votre bouche. Les études cliniques ont montré de bons résultats, mais il est encore tôt pour la technologie.

Brosses à dents intelligentes

De plus en plus de brosses à dents sont désormais dotées de fonctionnalités intelligentes telles que le Bluetooth et la prise en charge d’applications, certaines prétendant même être des « brosses à dents IA ». Prenez tout cela avec une pincée de sel – mais les applications compagnons pour les brosses peuvent être un excellent moyen d’améliorer votre technique de brossage ou de surveiller celle de votre enfant.

Différentes brosses le gèrent de différentes manières, mais la fonctionnalité principale de la plupart des applications est de surveiller où dans votre bouche vous vous brossez le plus (et le moins) et de vous donner des conseils sur la façon de vous nettoyer plus en profondeur. L’Oral-B Genius 9000 le fait d’une manière légèrement gênante en utilisant l’appareil photo de votre téléphone pour surveiller votre brossage, mais les nouvelles brosses comme l’Oral-B Genius X et l’iO utilisent des capteurs intégrés pour détecter la position de la brosse dans votre bouche.

Ils peuvent même inclure des jeux pour encourager les enfants à déplacer la brosse vers un nouvel endroit dans leur bouche pour collecter des pièces virtuelles ou quelque chose de similaire, leur enseignant une bonne technique de brossage de manière ludique. Comme vous vous en doutez, il y aura également toutes sortes de statistiques suivies afin que vous puissiez surveiller vos progrès et la fréquence à laquelle vous vous brossez les dents.

Autres caractéristiques

Même si une application ne plaît pas, il y a quelques fonctionnalités clés que vous voudrez peut-être rechercher dans un pinceau. L’un est un capteur de pression : cela signifie que la brosse vous alertera (soit avec une lumière, soit avec un changement de vibrations) lorsque vous appuyez trop fort avec la brosse, ce qui pourrait endommager vos dents et vos gencives.

La prochaine préoccupation est une minuterie de brossage. Votre brosse vous avertira toutes les 30 secondes de passer à la section suivante de votre bouche, en veillant à ce que vous vous brossiez suffisamment longtemps (deux minutes est la durée totale recommandée) et à ne pas manquer de points. La plupart des gens privilégient certaines zones de la bouche, tout en en négligeant d’autres et une minuterie peut vous aider à briser cette habitude.

Enfin, recherchez des brosses à plusieurs vitesses ou modes – surtout si vous avez des dents sensibles – car elles vous permettront d’ajuster la puissance en fonction de vos préférences. C’est particulièrement utile si vous partagez la brosse avec d’autres membres de la famille (mais n’oubliez pas que tout le monde a besoin de ses propres têtes de brosse !).

Vie de la batterie

La batterie n’est peut-être pas une préoccupation évidente lorsqu’il s’agit d’une brosse à dents, mais si vous n’avez pas de prise de charge pratique dans votre salle de bain, cela pourrait faire une énorme différence en termes de commodité au quotidien. Une autonomie suffisamment longue vous évitera également d’avoir à emporter un chargeur avec vous en vacances.

Les brosses supérieures devraient durer quelques semaines d’utilisation deux fois par jour, et nous ne recommandons pas d’acheter quoi que ce soit qui ne fonctionnera pas pendant au moins une semaine. Mieux encore, certaines brosses modernes se rechargent par USB, ce qui vous donne au moins plus d’options pour les recharger pendant vos déplacements et pourrait compenser une durée de vie plus courte de la batterie.

Têtes de brosse de rechange

Il y a deux considérations avec les têtes de brosse. Tout d’abord, quel choix de têtes de brosse aurez-vous ? Avec une grande marque comme Philips ou Oral-B, il y a de fortes chances que vous puissiez choisir des têtes de brosse conçues spécifiquement pour le blanchiment, le soin des gencives ou les dents sensibles. Avec une marque plus petite, vous serez probablement plus limité.

Le prix est également un facteur clé. Bien que la brosse elle-même puisse être coûteuse, le coût le plus élevé pourrait être le remplacement des têtes de brosse. Encore une fois, les grandes marques ont l’avantage ici : grâce à la fabrication en vrac, elles peuvent vendre des têtes de brosse moins chères, et vous pouvez généralement trouver des doublons tiers à des prix encore meilleurs. Les petites marques comme Sanyei ne peuvent tout simplement pas rivaliser ici.

Donc, avant d’acheter une brosse bon marché, assurez-vous de ne pas la payer plus tard lorsqu’il s’agira d’acheter de nouvelles têtes de brosse.