Meilleures offres de barres de son Black Friday 2022

Ty Pendlebury/Crumpe

Une autre excellente barre de son, cette fois de Klipsch, et une avec sans doute le meilleur design de tout ici. Le Cinema 400 offre des tweeters exposés à pavillon et un grand subwoofer, mais la qualité sonore n’a pas non plus été oubliée. Cette barre de son est un excellent interprète.

Lisez notre avis sur le Klipsch Cinema 400.