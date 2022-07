Meilleures offres de barre de son: économisez plus de 350 $ sur le LG SP8YA, 330 $ sur LG Eclair et plus

Vous pouvez attraper des tonnes des derniers blockbusters en streaming HBO Max et Disney+, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’aller au théâtre pour voir les dernières nouveautés. Et avec une barre de son appropriée, vous pouvez apporter l’expérience du cinéma dans votre propre salon avec un son puissant et immersif. Les options vont des configurations simples à un seul haut-parleur aux systèmes de cinéma maison expansifs, et avec un peu de recherche, vous pouvez trouver de nombreux modèles en vente.

Si vous n’êtes pas totalement sûr de ce que vous cherchez, ou comment déchiffrer tous les canaux, puissances et autres spécifications techniques, assurez-vous de consulter notre pratique Guide d’achat de la barre de son. Ci-dessous, nous avons rassemblé certaines des meilleures affaires que vous trouverez sur les barres de son en ce moment, et nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors assurez-vous de revenir souvent.

LG Cette configuration se compose d’une barre de son et d’un caisson de basses sans fil, et offre l’une des meilleures qualités sonores que vous trouverez sur cette liste. Avec 3.1.2 canaux, il apporte 440 watts d’audio haute résolution 24 bits de qualité supérieure directement sur votre canapé. Et avec la prise en charge de Dolby Atmos et DTS:X, il offre une expérience d’écoute immersive de qualité cinéma. Il est également équipé du Bluetooth 5.1, ce qui vous permet de diffuser de la musique ou de l’audio directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable, et est compatible avec Alexa et Google Assistant pour un contrôle vocal mains libres.

LG Cette configuration LG à deux canaux 3.1.2 offre 320 watts d’audio immersif et est optimisée pour les petits espaces. Il prend en charge Dolby Atmos, ainsi que le passthrough 4K et HDR10 pour une qualité sonore haute résolution, même via des appareils externes comme un lecteur Blu-ray. Et avec la connectivité Bluetooth 4.0, vous pouvez facilement diffuser de la musique depuis n’importe où.

Samsung Semblable au LG ci-dessus, il s’agit d’un autre système à 3.1.2 canaux pour un son 3D immersif. Il prend en charge à la fois Dolby Atmos et DTS:X, et dispose d’un son adaptatif, qui optimise la clarté de la voix afin que vous puissiez toujours entendre ce qui se dit. Il est également préréglé avec un mode Game Pro avec audio directionnel pour une expérience de jeu intense et immersive.

Samsung À 50 % de réduction, il s’agit de l’une des réductions les plus importantes que vous trouverez sur cette liste. Cette barre de son LG à 3.1 canaux est une configuration solide et simple et comprend les composants de base – une barre de son et un caisson de basses sans fil. Il offre 420 watts de son et se connecte à votre téléviseur via un port HDMI ou sans fil via Bluetooth. Il est également doté de la technologie audio Meridian qui mélange séparément les hautes et les basses fréquences pour un profil sonore plus net et immersif.