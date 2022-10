Meilleures offres de bagues pour Amazon Prime Day 2022

C’est le moment idéal pour investir dans la sécurité de votre domicile, avec des offres économiques à portée de main. Ring est l’un des plus grands noms de la sécurité intelligente, avec des produits allant des sonnettes intelligentes aux caméras de sécurité intelligentes.

Si vous avez besoin d’aide pour choisir la sonnette intelligente qui vous convient, jetez un coup d’œil à notre tour d’horizon des meilleures sonnettes vidéo que nous avons testées. Sinon, lisez la suite pour les offres. Les accords américains sont les premiers. Faites défiler devant eux pour lire les offres du Royaume-Uni.

Qu’est-ce que la journée Prime Early Access ?

Amazon a annoncé une deuxième vente Prime en 2022. L’événement Prime Early Access se déroulera du 11 au 12 octobre. Au cours de cette vente de 48 heures, Amazon offrira des milliers de réductions exclusives sur l’ensemble du site aux membres Prime. Pour bénéficier des meilleures offres, vous aurez besoin de Prime. Le service coûte 14,99 $/7,99 £ par mois (ou 139 $/79 £ pour l’année).

Nous afficherons les meilleures offres sur les produits Ring que nous trouvons dans la vente Prime Day et chez les détaillants concurrents ici, mais si vous souhaitez voir les meilleures offres disponibles dans toutes les technologies, consultez notre tour d’horizon Prime Day qui a toutes les meilleures et les plus grandes remises technologiques.

Meilleures offres de bagues américaines

Offres Ring Prime Day aux États-Unis Ensemble filaire Ring Video Doorbell avec Echo Show 5 (2e génération) 1 De : Amazone Était : 149,98 $ À présent:

59,99 $

(89,99 $ de rabais) Économisez 60 % sur cet ensemble combinant la sonnette vidéo filaire HD 1080p, qui dispose d’une conversation bidirectionnelle et d’une détection de mouvement avancée avec l’Echo Show 5. Vous pouvez également obtenir l’Echo Show 5 avec la sonnette vidéo Ring en bronze vénitien pour moins de la moitié du prix. Ensemble filaire Ring Video Doorbell avec Echo Dot (4e génération) 2 De : Amazone Était : 109,98 $ À présent:

64,98 $

(45 $ de rabais) Cet ensemble économique combine la sonnette vidéo filaire HD 1080p qui dispose d’une conversation bidirectionnelle, d’une détection de mouvement avancée, d’une connectivité standard de 2,4 GHz et de paramètres de confidentialité personnalisables avec le plus petit haut-parleur Alexa d’Amazon. Ring Kit de sécurité d’alarme 8 pièces avec Echo Show 5 et caméra intérieure 3 De : Amazone Était : 384,98 $ À présent:

234,98 $

(150 $ de rabais) Bénéficiez de près de 40 % de réduction sur ce pack, qui comprend un kit Ring Alarm 8 pièces (2e génération), Ring Indoor Cam et un Echo Show 5 (2e génération). Il conviendra à une maison de 1 à 2 chambres. Sonnette vidéo filaire Ring 4 De : Amazone Était : 64,99 $ À présent:

39,99 $

(25 $ de rabais) Obtenez 38 % de réduction sur cette sonnette vidéo filaire HD 1080p la plus vendue avec conversation bidirectionnelle, détection de mouvement avancée, connectivité standard de 2,4 GHz et paramètres de confidentialité personnalisables. Pack de 2 batteries Ring Spotlight Cam 5 De : Amazone Était : 399,99 $ À présent:

349,99 $

(50 $ de rabais) Obtenez 50 $ de rabais sur une paire de caméras pour surveiller votre maison en utilisant la vidéo 1080HD avec vision nocturne infrarouge et Live View. Les caméras comprennent des bandes lumineuses LED intégrées et une sirène. Lot de 2 caméras projecteurs Ring 6 De : Amazone Était : 399,98 $ À présent:

349,99 $

(49,99 $ de rabais) Obtenez près de 50 $ de réduction sur ce pack de deux caméras Ring Spotlight. Vous pourrez voir, entendre et parler aux visiteurs depuis votre téléphone, votre tablette et votre PC. Ring Solar Pathlights (paquet de 2 et pont) sept De : Anneau Était : 119,97 $ À présent:

89,99 $

(29,98 $ de rabais) Obtenez près de 30 $ de rabais sur cette paire de lampes de jardin. Ils fonctionnent à l’énergie solaire, avec une luminosité de 80 lumens. L’ensemble est livré avec un pont Ring, qui permet de personnaliser les commandes intelligentes dans l’application Ring et de synchroniser les lumières avec d’autres Ring Smart Lights et de sélectionner les sonnettes, les caméras et les appareils compatibles avec Alexa.

Meilleures offres de bagues au Royaume-Uni