Meilleures offres d’aspirateur robot: Économisez 250 $ sur un Roomba i6, 121 $ sur RoboVac 25C et plus

Garder la maison propre peut être un peu compliqué, il n’y a donc aucune raison de rendre les choses plus difficiles qu’elles ne le devraient. Et retirer l’aspirateur de la liste des tâches hebdomadaires peut faire une grande différence. Les robots aspirateurs ont parcouru un long chemin depuis que les premiers modèles sont arrivés sur les tablettes il y a plus de deux décennies, et de nos jours, vous trouverez des modèles allant des modèles simples et abordables aux modèles haut de gamme avec des fonctionnalités telles que la navigation laser et le nettoyage. Et avec un marché aussi énorme, vous n’aurez aucun problème à en trouver un à un prix avantageux non plus.

Pour avoir une idée des meilleurs modèles sur le marché en ce moment, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs aspirateurs robots. Ci-dessous, vous trouverez les meilleures offres disponibles sur certains de nos modèles préférés, ainsi que de nombreux modèles comparables que vous pouvez saisir avec une remise importante. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure des offres, alors revenez souvent pour vous assurer que vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix.

Le RoboVac 25C a fait son chemin sur notre liste des meilleurs aspirateurs robots pour 2022 en tant qu’option budgétaire préférée. Et c’est une valeur encore meilleure lorsque vous pouvez l’acheter pour 48% de réduction sur le prix catalogue. Il convient à la fois aux tapis et aux planchers de bois franc et offre une aspiration de 1 500 Pascal pour un nettoyage en profondeur. Bien qu’il ne dispose pas des capacités de cartographie au sol des modèles plus chers, il est équipé d’une technologie de détection de chute et d’une connectivité Wi-Fi afin que vous puissiez l’activer via votre téléphone ou votre hub domestique intelligent. Il peut fonctionner jusqu’à 100 minutes avec une charge complète et reviendra automatiquement à sa base de charge incluse lorsqu’il est faible.

Comme son nom l’indique, cet aspirateur robot Bobsweep est spécialement conçu pour les poils d’animaux. Il est doté d’une brosse principale puissante, ainsi que de deux brosses latérales pour éliminer les poils lâches des bords et des coins difficiles à atteindre. Le filtre à haute efficacité retient la poussière nocive et les allergènes, et le bac à poussière amovible est étanche, ce qui le rend facile à nettoyer. Vous pouvez le contrôler à l’aide de l’application compagnon ou avec votre voix avec les appareils intelligents compatibles avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Bien que ce Roborock S6 Pure puisse être un léger pas en avant par rapport au S7 qui a fait notre liste de favoris pour 2022, il offre bon nombre des mêmes fonctionnalités pour près de 300 $ de moins. Il s’agit d’une combinaison de vadrouille et d’aspirateur, et peut effectuer les deux fonctions simultanément pour un nettoyage efficace. Il utilise la navigation laser pour générer une carte multi-étages de votre maison, vous permettant de définir des horaires de nettoyage personnalisés et des zones interdites. Il dispose d’une aspiration impressionnante de 2 000 Pa, il peut fonctionner jusqu’à 3 heures sur une seule charge et le réservoir d’eau de 180 millilitres contient suffisamment d’eau pour nettoyer une surface allant jusqu’à 1 610 pieds carrés. Assurez-vous simplement de activer le coupon instantané sur la page du produit pour obtenir la réduction.

Le S5 Max est un autre robot aspirateur laveur hybride. Il utilise la navigation lidar pour générer une carte multi-étages de votre maison pour l’itinéraire de nettoyage le plus efficace, afin que vous puissiez désigner des zones spécifiques interdites et sans nettoyage. Il produit 2 000 Pa d’aspiration et dispose d’une détection automatique des tapis pour un nettoyage optimisé des moquettes et des sols en bois dur. Il a une autonomie maximale de 180 minutes et, avec seulement 3,8 pouces d’épaisseur, il est suffisamment fin pour nettoyer également sous les canapés et les lits.

Le Roomba i6 est exclusivement un aspirateur (pas de fonction de nettoyage). Il utilise la navigation vSLAM pour générer une carte de votre maison pendant qu’il nettoie et apprend l’itinéraire de nettoyage le plus efficace pour économiser du temps et de l’énergie. Vous ne pouvez pas définir de cartes et d’horaires personnalisés comme avec le Roborock S6, mais vous pouvez utiliser Google Assistant ou Alexa via votre téléphone ou votre hub intelligent pour lui donner des commandes spécifiques telles que “Nettoyer sous la table de la cuisine” pour prendre soin des dégâts dans le moment. Le principal avantage du Roomba i6 est qu’il est livré avec la Clean Base, qui lui permet de vider sa propre poubelle lorsqu’elle est pleine afin que vous n’ayez pas à vous soucier de rentrer chez vous dans une maison qui n’est qu’à moitié propre.

Écovacs

Si vous voulez le meilleur des meilleurs (et que vous en avez l’argent), le Deebot X1 Turbo est l’un des aspirateurs robots les plus avancés que vous trouverez en vente actuellement. Il dispose d’une aspiration impressionnante de 5 000 Pa et offre toutes les capacités intelligentes des modèles ci-dessus, y compris la planification, les zones interdites et l’évitement d’obstacles AI, et plus encore.

Le X1 Turbo est également équipé d’un microphone intégré qui prend en charge le contrôle vocal sans hub ni haut-parleur intelligent, et permet une communication bidirectionnelle via le flux en direct. Sa fonction de séchage à l’air aide à accélérer le processus de séchage après le nettoyage. Et l’un des plus grands avantages est la station de nettoyage automatique avancée, qui est incluse avec ce modèle. Non seulement la station vide et recharge l’aspirateur X1 Turbo, mais elle dispose de son propre réservoir d’eau de 4 litres qui remplit le réservoir de nettoyage pour un nettoyage constant sans tracas.