54 $ sur Amazon Caméra embarquée Biuone 1080p avec carte microSD : 54 $ Économisez 16 $ Afficher plus (1 article)



Pour la plupart des conducteurs, investir dans une caméra embarquée est une sage décision. Il y a plusieurs avantages à avoir une caméra embarquée dans votre véhicule. Une fois que vous aurez installé l’une de ces caméras compactes dans votre voiture, vous pourrez enregistrer des images pendant que vous conduisez, qui pourront ensuite être utilisées comme preuve cruciale en cas d’accident ou d’autre urgence. Il existe une tonne d’options de caméras de tableau de bord, donc que vous recherchiez un modèle économique ou que vous souhaitiez acheter une caméra plus chère avec des fonctionnalités supplémentaires, vous pourrez trouver quelque chose qui correspond à vos besoins et à votre budget. . Et cela ne vous coûtera qu’une fraction de ce que vous pourriez économiser en frais d’assurance et de réparation.

Loin d’être des appareils fantaisistes, les meilleures caméras de tableau de bord offrent une gamme de fonctions intelligentes qui les rendent presque essentielles de nos jours. Cependant, des fonctionnalités plus avancées entraînent des prix plus élevés, il est donc important de passer suffisamment de temps à rechercher des offres de caméras de tableau de bord qui peuvent vous aider à économiser quelques dollars. Profiter des réductions est essentiel – et nous avons rassemblé les meilleures offres de caméras de tableau de bord actuellement disponibles et les avons publiées ci-dessous, ce qui en fait une évidence pour vous-même. Nous garderons cette liste à jour à mesure que de nouvelles options seront disponibles.

Rove/CNET Cette caméra embarquée enregistre en 4K et dispose d’une connexion Wi-Fi intégrée afin que vous puissiez utiliser l’application pour télécharger vos vidéos enregistrées. Il dispose également d’un GPS intégré afin que vous puissiez enregistrer votre position de conduite et votre vitesse. Il est également doté de fonctionnalités telles que le mode stationnement, la détection de mouvement, le ralenti et l’accéléré ainsi qu’un objectif grand angle de 150 degrés. Il prend en charge les cartes microSD jusqu’à 512 Go, mais vous devrez en acheter une séparément.

Garmin Cette mini caméra embarquée enregistre en HD et dispose également d’une activation vocale et d’un stockage cloud via votre téléphone. Bien que cette caméra embarquée Garmin n’enregistre pas en 4K, sa taille compacte et sa qualité vidéo impressionnante en font un choix solide pour tous ceux qui recherchent un enregistreur simple. Notez simplement que pour toute opération au-delà des bases, vous devrez utiliser l’application.

Vantrue La Vantrue N4 est l’une de nos caméras de tableau de bord préférées sur le marché, et vous pouvez actuellement l’acquérir à un prix avantageux sur Amazon. Cet appareil à trois canaux est capable d’enregistrer la route devant ainsi que l’intérieur et l’arrière de la voiture en même temps en HD ou supérieure. Il dispose également d’une détection de mouvement et d’impact, d’une vision nocturne infrarouge et bien plus encore. De plus, vous n’avez pas besoin de le coupler à votre téléphone pour gérer les paramètres grâce aux nombreux boutons sur l’appareil permettant de le configurer. Assurez-vous de couper le coupon sur la page pour bénéficier du prix réduit.

Nextbase/CNET Cette caméra embarquée dispose d’une stabilisation d’image et enregistre en 4K, ce qui offre une qualité d’image exceptionnelle. Il permet également de choisir parmi trois modules de caméra arrière, afin que vous puissiez enregistrer la cabine, la lunette arrière ou accéder à la vue sur la route. Il intègre également Alexa et prend en charge Quels3mots.

Amazone Dotée d’un écran LCD de 3 pouces, cette caméra embarquée 1080p dispose de deux options de montage différentes, ce qui la rend facile à installer dans presque n’importe quel véhicule. Il offre une vision nocturne, une détection de mouvement, un mode de stationnement et bien plus encore, et dispose d’un large champ de vision de 170 degrés pour capturer des images pendant que vous conduisez. Il enregistre en boucle, vous n’aurez donc jamais à vous soucier d’effacer les anciennes séquences pour faire de la place à de nouveaux enregistrements. Assurez-vous de couper le coupon sur la page pour bénéficier de la remise complète.