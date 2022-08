Meilleures offres d’appareils Roku: Roku Streaming Stick 4K, Streambar et Ultra en vente maintenant

Nous n’avons pas caché que Roku a toujours été l’une de nos plateformes de streaming préférées. Il ne recommande aucun service de streaming par rapport à un autre, et il possède l’interface la plus simple ainsi que la meilleure fonctionnalité de recherche. La Roku Express 4K Plus est notre premier choix global, avec une excellente télécommande vocale et une capacité 4K. Pendant ce temps, le Roku Streambar est une excellente combinaison de streamer-barre de son qui est parfaite pour les petits téléviseurs. Si vous recherchez une connexion Ethernet filaire, avec Dolby Vision, vous voudrez peut-être consulter le produit phare Roku Ultra.

Les remises Roku se produisent rarement, mais vous pouvez économiser quelques dollars sur une poignée d’appareils de streaming Roku dès maintenant. Le Roku Streambar est de 23 $ sur Amazon, et le Roku Ultra est réduit de 12 $. Toujours sur Amazon, vous pouvez économiser 11 $ sur le Streaming Stick 4K.

Continuez à lire pour voir les meilleures offres Roku. Nous mettons fréquemment à jour cette histoire pour refléter les prix actuels.

Meilleures offres Roku en ce moment

Sarah Tew / Crumpe Notre streamer préféré est à 3 $ de réduction sur Amazon. Les produits Roku sont rarement réduits, donc toute rupture de prix est la bienvenue, mais le Roku Express 4K Plus tombe parfois à 30 $ et moins régulièrement à 25 $, de sorte que les chasseurs de bonnes affaires voudront peut-être attendre que des économies plus importantes reviennent. Nous aimons le système d’exploitation Roku car il offre le plus d’options d’application de streaming, l’interface la plus simple de toutes les plateformes de streaming et la meilleure recherche. Il est également indépendant du contenu – il ne pousse aucun fournisseur de services de streaming multimédia, comme Amazon Prime Video ou Apple, par rapport à un autre. L’Express 4K Plus est l’une des options de télévision en streaming les moins chères avec 4K HDR. (Même si votre téléviseur actuel ne prend pas en charge ces formats, votre prochain le fera probablement.) Grâce à la mise à jour AirPlay, cet appareil Roku est l’un des moyens les moins coûteux de connecter votre iPhone ou un autre appareil Apple à votre téléviseur. Lisez notre revue Roku Express 4K Plus.

Sarah Tew / Crumpe Le Roku Streaming Stick 4K est de 11 $ sur Amazon et de 10 $ sur Roku. C’est actuellement environ 30 $ de moins que le Roku Streaming Stick 4K Plus. la différence entre les deux? Le nouvel appareil 4K Plus est livré avec le nouveau Voice Remote Pro de Roku qui offre quatre choses que vous n’obtenez pas avec l’ancien Voice Remote : une prise casque pour une écoute privée, une batterie rechargeable, des commandes vocales mains libres et une recherche intelligente. fonction à distance. Lisez notre revue Roku Streaming Stick 4K.

Sarah Tew / Crumpe Le Roku Streaming Stick 4K Plus contient exactement le même Roku Streaming Stick 4K répertorié ci-dessus avec le nouveau Roku Voice Remote Pro, généralement séparé. La Voice Remote Pro, qui coûte généralement 30 $, conserve en grande partie l’apparence et la convivialité des autres télécommandes de l’entreprise, mais est notamment livrée avec un micro milieu de terrain pour le contrôle vocal, une prise casque pour une écoute privée et une batterie rechargeable. Peut-être que la meilleure chose à propos de la nouvelle télécommande est que vous pouvez simplement dire “Hé, Roku, trouve ma télécommande” pour faire biper le clicker où qu’il se trouve – un changement de jeu pour ceux qui récurent constamment les coussins du canapé. Et les télécommandes Roku peuvent ronger les piles rapidement, donc utiliser des piles rechargeables signifie que vous n’avez plus besoin de garder une réserve d’AA à portée de main. Roku dispose également d’un télémètre qui fonctionne avec n’importe quelle télécommande Roku avec un haut-parleur intégré, mais ce type de télécommande n’est pas inclus avec le Streaming Stick 4K d’origine. Si vous êtes le genre de personne qui a tendance à perdre les télécommandes de télévision, la mise à niveau vers le Roku Streaming Stick 4K Plus – et la Voice Remote Pro qui l’accompagne – pourrait être tout à fait intéressante.

Sarah Tew / Crumpe Une combinaison de barre de son et de streamer 4K HDR, la Roku Streambar est un excellent moyen de “smartifier” un téléviseur de chambre avec un son et un streaming améliorés d’un seul coup. Ce haut-parleur compact surpassera le son de presque tous les téléviseurs et est particulièrement efficace pour élever les dialogues difficiles à comprendre. Même si vous n’avez pas besoin du (excellent) streamer, la barre de son elle-même est une bonne affaire à son prix réduit actuel de 107 $ sur Amazon. Lisez notre revue Roku Streambar.

Sarah Tew / Crumpe Le Roku Ultra, le streamer autonome phare de la société, offre plus de commodités que certains des autres modèles de Roku. Il dispose d’une vidéo Dolby Vision, de réponses plus rapides, d’un Wi-Fi amélioré et d’un port Ethernet filaire – particulièrement bienvenu si votre Wi-Fi domestique est surchargé. Et bien qu’il soit livré avec une bonne télécommande, dont une qui correspond à un bouton de recherche de télécommande physique sur le corps de l’Ultra, ce n’est toujours pas aussi impressionnant que le Voice Remote Pro. Pour compliquer les choses, l’Express Plus 4K fonctionne également avec des dongles Ethernet filaires, et l’ajout d’un dongle et d’un Voice Remote Pro à l’Express Plus 4K coûte généralement moins cher qu’un Ultra 4K UHD. Cependant, l’Ultra est facile à configurer et pourrait valoir la peine d’être mis à niveau pour toute personne intéressée par un appareil de diffusion rapide avec Dolby Vision et un port Ethernet filaire. Son prix actuel de 86 $ sur Amazon est de 12 $ de moins que ce que vous paieriez directement auprès de Roku. Lisez notre revue Roku Ultra (2020).

Le Roku Express est compact et est livré avec un câble HDMI pour une configuration facile. Il prend en charge Apple AirPlay et est compatible avec Siri, Alexa et Google Assistant. Notez cependant que cette version n’est pas livrée avec une télécommande intelligente, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un haut-parleur intelligent ou d’un autre récepteur pour utiliser les commandes vocales. Vous pouvez économiser 5 $ dessus dès maintenant sur Amazon ou Roku. Lisez notre revue Roku Express (2019).

Walmart La version exclusive de Walmart du Roku Ultra est presque identique à l’Ultra principal et présente une conception de boîtier similaire, un port Ethernet et la prise en charge de 4K HDR avec Dolby Vision. Il est livré avec une télécommande dotée d’une prise casque pour une écoute privée. Quant aux différences entre l’Ultra et l’Ultra LT ? Avec cette option moins chère, vous abandonnerez le support Dolby Atmos, un port USB, des touches de raccourci personnelles sur la télécommande et la fonction de recherche à distance (très utile).