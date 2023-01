Meilleures offres d’adaptateurs CPL – Tech Advisor

Les adaptateurs CPL vous aident à accélérer les performances de votre réseau domestique pour un streaming TV, des jeux et une connexion Wi-Fi plus rapides. Le concept et l’installation sont très simples. Au lieu d’enchaîner des kilomètres de câble Ethernet autour de votre maison, Powerline utilise vos câbles électriques comme câbles proto-Ethernet. Branchez simplement un adaptateur près de votre routeur Internet et l’autre dans la pièce où vous souhaitez un accès Internet plus rapide.

Lisez nos caractéristiques sur ce qu’est le CPL et le meilleur adaptateur CPL pour plus de détails.

Meilleures offres CPL

Le meilleur adaptateur CPL Wi-Fi global de Tech Advisor est le TP-Link AV1300 (TL-WPA8631P KIT), qui au Royaume-Uni a 25 £ de réduction– c’est une réduction de 22% à 89,99 £ par rapport à son prix de vente conseillé de 114,99 £. Le même kit de démarrage aux États-Unis n’a pas d’offre spéciale Cyber ​​​​Monday, mais il est toujours réduit à 15 % de réduction sur Amazon.com à 102,50 $.

Non seulement cela créera un réseau Ethernet solide dans votre maison, mais créera également un nouveau point d’accès sans fil.

Également de TP-Link, le TROUSSE TL-PA7017P est notre kit de démarrage Powerline économique préféré, qui non seulement améliore votre accès Internet filaire à domicile, mais économise quelques prises de courant murales de votre maison avec chacun des deux adaptateurs dotés d’une prise passthrough.

Il a une remise Black Friday / Cyber ​​​​Monday de 27% – maintenant seulement 36,49 £, contre 49,99 £ sur Amazon.

Aux États-Unis, sur Amazon.com, ce même kit de démarrage Powerline bénéficie d’une réduction de Black Friday et Cyber ​​​​Monday de 17 % de réduction à 49,99 $en baisse par rapport à son prix catalogue de 59,99 $ aux États-Unis.

Les Netgear CPL 1000 est une ligne CPL 1 000 Mbps à petit budget qui a 31% de réduction sur Amazon, en baisse de 53,99 £ à 36,99 £. aux États-Unis, il y a 29 % de réduction (59,99 $ de moins que 84,99 $).

Aux États-Unis, une variante plus rapide du Netgear Powerline, le PLP2000, qui a un Cyber ​​Monday Deal avec une remise de 33%, à 79,99 $, contre 119,99 $.

Le kit de démarrage d’adaptateur CPL le moins cher que nous ayons pu trouver au Royaume-Uni pendant le Black Friday / Cyber ​​​​Monday est le Kit adaptateur CPL Tenda PH3 1000 Mbpsqui a un 35% de réduction sur Amazonà 21,96 £ contre 33,99 £.

WiFi maillé : Powerline pour les grandes maisons

Il y a un mouvement des réseaux CPL vers des systèmes Wi-Fi maillés plus sophistiqués, qui sont particulièrement efficaces pour augmenter la vitesse des réseaux sans fil dans les grandes maisons. Certains d’entre eux utilisent la ligne électrique comme épine dorsale.

Nous avons recherché les meilleures offres de Wi-Fi maillé aux États-Unis et au Royaume-Uni.