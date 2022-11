Meilleures offres Cyber ​​Monday pour tablette 2022

Si vous envisagez d’acheter une tablette, un iPad est l’option évidente. Vous pourriez dire que l’iPad (ou plutôt les iPads) est la meilleure tablette qui soit, mais il existe de nombreuses autres options.

Samsung et de nombreuses autres sociétés fabriquent des tablettes Android, tandis que de nombreuses tablettes Windows 11 sortent chaque année et peuvent potentiellement remplacer votre ordinateur portable. Nous ne devons pas non plus oublier les tablettes Fire économiques d’Amazon.

Avec le Cyber ​​Monday qui a lieu aujourd’hui (28 novembre), c’est le moment idéal pour en acheter un. Les tablettes sont remises à gauche, à droite et au centre, mais cet article en passe en revue certaines qui valent vraiment la peine.

De nombreuses offres ne seront plus disponibles après aujourd’hui, mais d’autres se poursuivront tout au long de ce qui est désormais connu sous le nom de Cyber ​​​​Week. Pour plus de conseils d’achat, vous pouvez également consulter notre meilleur tableau des tablettes.

Meilleures offres de tablettes Cyber ​​​​Monday aux États-Unis

Microsoft Surface Pro 8 (2022) 1 De : Meilleur achat Était : 1 349,99 $ À présent:

899,99 $

(450 $ de rabais) Best Buy propose une excellente offre Black Friday sur la Surface Pro 8, offrant 450 $ de réduction sur le modèle 256 Go. Si cela ne vous dérange pas de ne pas avoir le dernier modèle, c’est un excellent choix. Offres Samsung Galaxy Tab S8 2 De : Samsung À présent:

150 $ à 300 $ de rabais

(Jusqu’à 500 $ de rabais supplémentaire avec échange amélioré) Les offres Black Friday de Samsung sont ici. Économisez jusqu’à 300 $ sur la gamme Galaxy Tab S8 avec la plus grande remise disponible sur les configurations de stockage de 16 Go de RAM/512 Go des Tab S8+ et Tab S8 Ultra. Pendant ce temps, la Tab S8 standard offre jusqu’à 230 $ de réduction. Apple iPad Pro (12,9 pouces, 2022) 3 De : Amazone Était : 1 099 $ À présent:

999 $

(100 $ de rabais) Le nouvel iPad Pro 12.9 est à son prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon. Le modèle Wi-Fi de 128 Go vous coûtera désormais moins de 1 000 $, mais il existe également des remises sur d’autres configurations. Apple iPad Air (2022) 4 De : Amazone Était : 749 $ À présent:

679 $

(70 $ de rabais) L’iPad Air 2022 n’est sorti qu’en mars, mais Amazon a une économie utile sur le modèle 256 Go. Cependant, sachez que le prix le plus bas n’est disponible que dans la couleur “Starlight”. Microsoft Surface Pro 9 (256 Go) 5 De : Amazone Était : 1 099,99 $ À présent:

980 $

(119,99 $ de rabais) Amazon propose déjà des remises sur les modèles Intel de la nouvelle Surface Pro 9, avec des économies allant jusqu’à 250 $. Comme vous vous en doutez, c’est le plus bas jamais atteint. Apple iPad Pro (12,9 pouces, 2021) 6 De : Amazone Était : 1 799 $ À présent:

1 399,99 $

(399,01 $ de réduction) Il existe maintenant un iPad Pro 2022, mais à part l’amélioration des performances déjà excellentes, peu de choses ont changé. De plus, vous pouvez économiser près de 400 $ sur cette version puissante de l’année dernière. Samsung Galaxy Tab S8 (256 Go) sept De : Amazone Était : 779,99 $ À présent:

579 $

(200,99 $ de rabais) La Tab S8 standard est la moins chère des dernières tablettes phares de Samsung, mais son excellent rapport qualité-prix. C’est particulièrement vrai après cette remise de 26 % sur Amazon. Amazon Feu HD 10 8 De : Amazone Était : 164,99 $ À présent:

89,99 $

(75 $ de rabais) La dernière tablette Fire HD 10 est disponible avec une réduction de 45 % sur Amazon dès maintenant. Il y a aussi 50% de réduction si cela ne vous dérange pas les publicités sur l’écran de verrouillage, mais c’est celle que nous recommandons.

Meilleures offres de tablettes Cyber ​​​​Monday au Royaume-Uni

Huawei MateBook E 1 De : Huawei Était : 999,99 £ À présent:

599,99 £

(400 £ de réduction + sac à dos gratuit) Ce superbe ensemble vous offre 400 £ de réduction sur le MateBook E, avec le couvercle du clavier inclus. Si cela ne suffit pas, il existe également divers accessoires à prix réduits. Microsoft Surface Pro 8 (128 Go) 2 De : Microsoft Était : 999 £ À présent:

670,50 £

(328,50 £ de réduction) La Surface Pro 9 est officielle, mais le modèle de l’année dernière reste un appareil très compétitif. Il est proche de son prix le plus bas jamais enregistré sur le Microsoft Store, où il y a également 320 £ de réduction sur la version Core i5/512 Go. Samsung Galaxy Tab S8+ (128 Go) 3 De : Amazone Était : 999 £ À présent:

829 £

(179 £ de réduction) Le S8+ est le sweet spot de la dernière gamme de tablettes phares de Samsung pour la plupart des gens. Si vous avez besoin d’une connectivité cellulaire mais que vous ne voulez pas payer le gros prix, cette offre est pour vous – mais seul le modèle rose est actuellement en stock. Apple iPad mini (2021) 4 De : Currys Était : 749 £ À présent:

575 £

(174 £ de réduction) Currys a 23% de réduction sur le RRP du dernier iPad mini avec 256 Go de stockage. Ce prix le moins cher ne s’applique qu’au modèle Starlight, mais Gray ne coûte que 4 £ de plus. Apple iPad Air (2022) 5 De : Amazone Était : 669 £ À présent:

569 £

(100 £ de réduction) L’iPad Air 2022 n’est sorti qu’il y a quelques mois, mais vous pouvez déjà obtenir une remise de 100 £ sur le modèle d’entrée de gamme chez Amazon. Il y a aussi 130 £ de réduction sur les 256 Go maquette. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 6 De : Amazone Était : 1 249 £ À présent:

1 049 £

(200 £ de réduction) La Tab S8 Ultra 2022 est généralement très chère, mais les modèles de 256 Go et 512 Go sont à leurs prix les plus bas jamais enregistrés pour le Black Friday avec des remises de 200 £. Microsoft Surface Pro 9 sept De : Microsoft Était : 1 599 £ À présent:

1 505 £

(£94 de réduction) Le Microsoft Store est le premier endroit avec des remises sur la Surface Pro 9 au Royaume-Uni, mais il est compréhensible que ce ne soit que sur un modèle haut de gamme. Si vous recherchez un processeur Core i7 et un SSD de 256 Go, il y a 94 £ de réduction.

Voir plus d’offres du Cyber ​​Monday

Consultez également nos sites partenaires Macworld, PC World et TechHive.