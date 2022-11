Hannah Cowton est rédactrice principale chez Tech Advisor et Macworld, travaillant dans les domaines du divertissement, de la technologie grand public et du style de vie. Ses intérêts et spécialités résident dans les services de streaming, les critiques et rumeurs de films et de télévision, les jeux, les vêtements et les produits pour la maison intelligente. Elle est également la créatrice de The London Geek, un blog sur la culture et le style de vie geek.