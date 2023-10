Si vous recherchez quelque chose de basique et bon marché pour vous connecter et effectuer des tâches quotidiennes et des tâches de productivité, un Chromebook pourrait être une bonne option pour vous. Ils ont tendance à être moins chers, ils sont généralement plus légers et beaucoup d’entre eux sont compatibles avec un écran tactile. Cela dit, sachez qu’ils fonctionnent sur ChromeOS plutôt que sur Windows, cela peut donc nécessiter un peu d’ajustement, même si c’est un appareil parfait si vous êtes déjà dans l’écosystème Google.

Les Chromebooks sont conviviaux et ont tendance à être plus abordables que les ordinateurs portables Windows et les MacBook Apple. De plus, comme ils sont moins compliqués à utiliser, un Chromebook peut constituer un excellent ordinateur portable pour les enfants (ils pourraient j’en utilise déjà un pour l’école) ou des adultes moins férus de technologie ayant besoin d’un simple ordinateur – ou de toute personne souhaitant un ordinateur portable bon marché pour son bureau à domicile et ses loisirs. Il y a même une nouvelle récolte de Chromebooks grand écran pour les joueurs.

Pour vous aider à trouver la meilleure offre Chromebook pour vous, les éditeurs de CNET ont sélectionné tous les Chromebooks à prix réduit disponibles actuellement. Un conseil d’achat : bien que les Chromebooks puissent fonctionner correctement avec des composants modestes, certains modèles en ligne à prix très réduits peuvent encore être trop sous-alimentés. Une remise importante ne vaut peut-être pas la frustration. De plus, si le Chromebook est bon marché, assurez-vous de vérifier la date d’expiration de la mise à jour automatique du modèle. L’AUE correspond au moment où ChromeOS cesse de recevoir les mises à jour du système et dure généralement huit ans, mais la date n’est pas la même pour chaque modèle.

Nous continuerons de surveiller les offres Chromebook et mettrons régulièrement à jour cette liste, alors revenez pour connaître les meilleurs prix.

HP Si vous recherchez l’option la plus économique en matière de Chromebooks, ce Chromebook HP de 14 pouces est une excellente option. Il possède un écran relativement grand et, bien que le processeur Intel Celeron N4120 soit abordable, il est plus que suffisant pour gérer ChromeOS. Les 4 Go de RAM seront également un peu justes mais réalisables, et les 64 Go de stockage vous offrent un peu plus d’espace que le Chromebook typique. Heureusement, la durée de vie de la batterie est excellente et HP propose même une webcam pour que vous puissiez participer à des réunions sans problème.

Asus Ce modèle Asus est actuellement en vente au prix de 219 $ et dispose d’un écran de 14 pouces alimenté par un processeur Intel Celeron et 4 Go de RAM. Ce sont des composants moyens pour un Chromebook économique, mais cela ajoute un peu plus de stockage que d’habitude avec 64 Go. Il dispose d’un écran d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels pour une image plus nette et plus d’espace de travail que ce que vous obtiendriez avec la résolution de 1 366 x 768 pixels trouvée sur d’autres Chromebooks bas de gamme.

Si vous voulez quelque chose d’un peu plus grand dans un Chromebook, celui-ci de 15,6 pouces est parfait. Non seulement il possède un grand écran, mais il est également alimenté par un processeur Intel Core i3, qui est assez puissant. Il dispose également de 8 Go de mémoire, ce qui est plus que suffisant pour ChromeOS, et de 128 Go de stockage, ce qui est plus que ce que vous voyez souvent dans les Chromebooks. Vous serez également heureux de savoir que l’écran fonctionne en Full HD, vous n’avez donc pas à vous soucier d’étranges résolutions inférieures.

Josh Goldman/CNET Ce Chromebook HP est un ordinateur portable 2-en-1 doté d’un écran 1080p de 14 pouces, d’une puce Intel Core i3 de 11e génération et d’un SSD de 128 Go. 8 Go de RAM complètent les principales spécifications d’un Chromebook qui est actuellement le vôtre avec une énorme réduction de 400 $.

Que devriez-vous rechercher dans une offre Chromebook ?

L’une des choses les plus importantes à considérer est la configuration en vente. Souvent, avec les meilleures offres Chromebook, seule une version spécifique du Chromebook est en vente, et toute modification apportée à celle-ci pourrait affecter le prix. Cela signifie que parfois vous trouvez que le modèle 256 Go est en réalité moins cher que l’option 128 Go, ou une situation similaire.

Quand les meilleures offres Chromebook sont-elles disponibles ?

En règle générale, vous trouverez les meilleures offres Chromebook pendant la période de magasinage de la rentrée, à la fin de l’été ou au début de l’automne, et un peu plus tard dans l’année lors des événements de vente annuels du Black Friday. Des offres Chromebook sont disponibles tout au long de l’année, mais si vous recherchez la meilleure offre et que vous pouvez vous permettre d’attendre un peu, ce sont les meilleurs moments de l’année pour en acheter une.

Quels détaillants proposent généralement les meilleures offres Chromebook ?

Vous pouvez généralement trouver des offres auprès de divers détaillants en ce qui concerne les ventes de Chromebooks. Amazon et Best Buy proposent constamment des réductions, et des offres peuvent également être trouvées chez Newegg et Walmart. Les prix d’Amazon fluctuent et les ventes de Best Buy vont et viennent, il vaut donc la peine de vérifier chaque semaine pour voir si un prix réduit revient.