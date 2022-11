Meilleures offres Black Friday sur les écouteurs 2022

Nous aimons tous les bonnes affaires et le mois du Black Friday est le moment d’obtenir les meilleurs et les écouteurs sont toujours proposés à cette période de l’année.

Les écouteurs sont de toutes formes et de toutes tailles – et de tous prix – mais les vrais écouteurs sans fil et les écouteurs supra-auriculaires sont les plus populaires et c’est ce sur quoi nous allons nous concentrer ici.

C’est une bonne idée d’avoir une idée en tête de ce que vous voulez acheter et du montant que vous êtes prêt à dépenser, mais vous pouvez également parcourir nos offres sélectionnées et voir ce qui vous plaît.

C’est le moment idéal pour obtenir une remise importante sur certains écouteurs, car novembre signifie les ventes du Black Friday. Le jour lui-même est 25 novembre mais il y a des offres tout au long du mois. Attendre peut s’avérer judicieux, mais vous ne voulez pas non plus manquer une offre.

Faites attention lorsque les détaillants garantissent que les prix ne baisseront pas, alors vous n’avez rien à craindre.

Nous avons parcouru les ventes aux États-Unis et au Royaume-Uni et vous pouvez voir les meilleures offres de casques ci-dessous. Nous recherchons également de nombreuses autres offres du Black Friday.

Meilleures offres d’écouteurs Black Friday aux États-Unis

Sony WHCH710N 1 De : Amazone Était : 149,99 $ À présent:

68 $

(81,99 $ de rabais) Ces écouteurs antibruit de Sony ont atteint leur prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon. Maintenant à vous pour moins de 70 $ avec plus de 50 % de réduction. Samsung Galaxy Buds en direct 2 De : Walmart Était : 149 $ À présent:

69 $

(80 $ de rabais) Il y a un énorme rabais de 80 $ sur les intéressants écouteurs sans fil Galaxy Buds Live chez Walmart. Un bon choix si vous n’aimez pas la sensation et l’ajustement des embouts auriculaires traditionnels. JBL Tune 510BT 3 De : Amazone Était : 49,95 $ À présent:

29,95 $

(40 % de réduction) Si vous avez besoin d’écouteurs sans fil bon marché, peut-être pour un enfant, ces JBL avec Purebass coûtent maintenant moins de 30 $. Apple AirPods Pro 2 4 De : Meilleur achat Était : 249,99 $ À présent:

229,99 $

(20 $ de rabais + Apple Music) La nouvelle génération d’AirPods Pro pour 2022 vient tout juste de sortir, mais vous pouvez déjà obtenir 20 $ de réduction et également quatre mois d’Apple Music gratuitement. Jabra Elite 7 Pro 5 De : Meilleur achat Était : 199,99 $ À présent:

119,99 $

(80 $ de rabais)

Meilleures offres d’écouteurs Black Friday au Royaume-Uni