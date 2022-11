Si vous avez encore du mal avec le routeur Wi-Fi que vous avez obtenu il y a des années, un système Wi-Fi Mesh sera une révélation. Plus d’appels vidéo saccadés, plus de pages Web à chargement lent et plus de mise en mémoire tampon lors de la diffusion de vidéos Netflix ou YouTube.

Les routeurs Wi-Fi maillés faciles à installer ne remplacent pas votre ancien routeur, mais uniquement le Wi-Fi. Connectez simplement l’un de vos concentrateurs Wi-Fi maillés à votre routeur et il fonctionnera avec les autres concentrateurs pour couvrir toute votre maison avec un signal rapide et puissant.

Le Black Friday est un excellent moment pour acheter une bonne affaire Mesh WiFi, et nous avons rassemblé les meilleurs kits de démarrage que nous pouvons trouver parmi nos meilleurs systèmes WiFi Mesh recommandés.

Meilleures offres Black Friday Mesh WiFi aux États-Unis Système Wi-Fi maillé Amazon eero 6+ 1 De : Amazone Était : 299 $ À présent:

194 $

(-35%, 105$ de rabais) Le Wi-Fi 6 mis à niveau prend en charge des vitesses allant jusqu’à un gigabit. Le tout dernier eero bi-bande d’Amazon exploite la prise en charge des canaux 160 MHz pour optimiser votre Wi-Fi. La technologie brevetée TrueMesh achemine intelligemment le trafic pour réduire les décrochages et les points morts. Google Wifi – Système Wi-Fi maillé AC1200 2 De : Amazone Était : 199,99 $ À présent:

139,98 $

(-30%, 60$ de rabais) Google Wifi est un système Wi-Fi maillé flexible et évolutif qui couvre votre maison d’une couverture fiable et maintient la mise en mémoire tampon à distance. Un point d’accès Google Wifi remplace votre routeur et des points supplémentaires étendent votre réseau pour garantir une connexion rapide dans chaque pièce.

Lot de 3 couvre jusqu’à 4500 pieds carrés ; les points fonctionnent ensemble pour créer un réseau maillé pour plus de couverture. TP-Link Deco Mesh WiFi 3-pack Système (Deco S4) 3 De : Amazone Était : 149,99 $ À présent:

109,99 $

(-27%, 40$ de rabais) Les trois unités TP-Link Deco S4 fonctionnent de manière transparente pour créer un réseau maillé WiFi pouvant couvrir des maisons jusqu’à 5 500 pieds carrés. Plus de zone morte.

Chaque Deco S4 dispose de 2 ports Ethernet Gigabit (6 au total pour un pack de 3) et prend en charge la liaison Ethernet filaire pour de meilleures vitesses. N’importe lequel d’entre eux peut fonctionner comme un routeur Wi-Fi. Système maillé TP-Link Deco WiFi 6 (Deco X20) 4 De : Amazone Était : 249,99 $ À présent:

159,99 $

(-36%, 90$ de rabais) Système Wi-Fi 6 AX1800 de nouvelle génération pour toute la maison Mesh pour éliminer définitivement le Wi-Fi faible. Couverture Wi-Fi dans toute la maison – Couvrez jusqu’à 5800 pieds carrés avec une connexion Wi-Fi 6 hautes performances transparente et éliminez les zones mortes et la mise en mémoire tampon.

Connectez plus d’appareils – Mesh Wi-Fi 6 Deco X20 (pack de 3) est assez puissant pour connecter jusqu’à 150 appareils avec un Wi-Fi puissant et fiable.