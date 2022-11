Meilleures offres Argos Cyber ​​​​Monday 2022

Malgré la hausse des prix plus tôt cette année, Argos et d’autres détaillants comme Amazone et Currys ont non seulement réduit le Quest 2 de 50 £, mais adoucissent encore l’affaire en lançant deux jeux, Beat Saber et Resident Evil 4 VR. Si vous n’avez pas encore investi, c’est un super pack !