Meilleures offres Apple Watch Series 9 : remise Amazon, économies de reprise et plus encore

L’Apple Watch Series 9 est arrivée sur les tablettes le mois dernier et constitue le dernier modèle de la gamme phare d’appareils portables d’Apple. Elle occupe déjà une première place sur notre liste des meilleures montres intelligentes de 2023, et si vous souhaitez en mettre la main, nous avons rassemblé ci-dessous toutes les meilleures façons d’économiser. Les remises directes sont encore assez minces (bien que quelques détaillants proposent de légères économies), mais vous pouvez réduire de quelques centaines le prix de départ si vous avez une montre intelligente plus ancienne à échanger. Et certains opérateurs offrent des remises importantes lors de l’achat. plus d’un à la fois. Nous continuerons à mettre à jour cette page à mesure que de nouvelles offres apparaîtront, alors assurez-vous de revenir souvent pour connaître les meilleures offres et prix disponibles.

Mise à niveau avec un nouveau chipset S9, le premier changement significatif de processeur depuis l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series 9 est plus rapide que jamais tout en étant encore plus économe en énergie. La puce S9 active une nouvelle fonctionnalité qu’Apple appelle Double Tap, qui vous permet de faire fonctionner la montre en utilisant uniquement le pouce et l’index de la main qui porte la montre.

Pomme

L’Apple Watch 2023 est également la première à inclure des commandes Siri sur l’appareil, de nouvelles fonctionnalités Ultra Wideband et un écran plus lumineux pour une meilleure visibilité extérieure. Et une nouvelle couleur aluminium rose est disponible cette année.

Meilleures offres Apple Watch Series 9

Accédez directement à la source de votre Apple Watch Series 9 et vous pouvez obtenir jusqu’à 380 $ de réduction lorsque vous échangez votre ancienne Apple Watch. Payez avec votre Apple Card pour 3 % de cashback.

Amazon est le premier détaillant à offrir une remise directe en dollars sur l’Apple Watch Series 9. Bien que ce ne soit que 9 $ de réduction, si vous deviez quand même acheter l’appareil, c’est mieux que de payer le prix fort. La réduction s’applique à différentes couleurs des modèles 41 mm et 45 mm.

Walmart correspond à la légère remise d’Amazon sur l’Apple Watch Series 9, avec 9 $ de réduction sur plusieurs configurations.

Le programme d’échange de Best Buy offre jusqu’à 235 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 9, ce qui signifie que vous pouvez en mettre la main pour aussi peu que 164 $. Les modèles Apple Watch de la génération précédente vous rapportent le crédit de reprise le plus élevé, bien que les appareils Garmin, Fitbit et Samsung soient également acceptés.

Achetez deux modèles Apple Watch et obtenez 300 $ de réduction chez AT&T, aucun échange requis. Au moins une nouvelle ligne est requise et un plan de versements éligible est nécessaire pour les deux appareils cellulaires. Le rabais de 300 $ sera accordé via des crédits de facture.

Échangez votre ancienne montre intelligente chez Verizon pour jusqu’à 180 $ de réduction sur une Apple Watch Series 9 compatible cellulaire. Un plan de service éligible est requis et vous verrez le crédit d’échange appliqué sur 36 mois sous forme de crédits de facture.