Meilleures offres Apple Watch Series 6 au Royaume-Uni: offres de mai 2021

L’iPhone 12 ayant son propre événement spécial d’octobre en 2020, l’objectif principal un mois plus tôt était l’Apple Watch et l’iPad.

L’un des grands nouveaux produits annoncés était la Watch Series 6, le nouveau produit portable phare d’Apple. Il propose un nouveau matériel axé sur la santé, un processeur plus rapide, de nouvelles options de couleur et plus encore, bien que l’Apple Watch SE de milieu de gamme puisse séduire les plus soucieux de leur budget.

La série 6 a été mise en vente peu de temps après son lancement et nous avons constaté de nombreuses réductions utiles au cours des mois. Nous garderons également un œil sur le stock, la montre restera probablement en demande jusqu’à ce qu’un successeur soit annoncé. Combien coûte l’Apple Watch Series 6? Au lancement, l’Apple Watch Series 6 commençait à 379 £ pour les modèles GPS uniquement, mais le montant que vous paierez dépendra d’une combinaison de taille, de connectivité et de bracelet de montre. Voici les prix de base: Apple Watch Series 6 (40 mm): 379 £ / 399 $ US / 599 AUD

Apple Watch série 6 (44 mm): 409 £ / 429 $ US / 649 $ AUD Le prix grimpe de 100 £ supplémentaires si vous êtes intéressé par la connectivité cellulaire. Il est à noter que vous devrez probablement également payer un coût mensuel supplémentaire pour la connectivité cellulaire, bien que ce montant dépende du fournisseur de réseau auquel vous vous inscrivez. Apple Watch Series 6 (40 mm, cellulaire): 479 £ / 499 $ US / 749 $ AUD

Apple Watch Series 6 (44 mm, cellulaire): 509 £ / 529 $ US / 799 $ AUD Si c’est un peu trop cher, pourquoi ne pas envisager l’Apple Watch SE de milieu de gamme ou l’Apple Watch Series 3 d’entrée de gamme? Si vous n’êtes pas fortement investi dans l’écosystème Apple, de nombreuses offres de montres intelligentes sont disponibles tout au long de l’année. Meilleures offres Apple Watch Series 6 Comme vous vous en doutez, la Watch Series 6 est disponible à l’achat directement auprès d’Apple. Les remises de la société sont rares, cependant, vous paierez toujours au moins le RRP de 379 £ / 399 $ US. Cependant, c’est souvent moins cher via les détaillants tiers suivants:. Amazone – 349 £ (40 mm), 369 £ (44 mm, produit rouge)

Currys PC World – 349 £ (40 mm), 379 £ (44 mm), 3 mois Apple Fitness + gratuit

John lewis – 349 £ (40 mm), 379 £ (44 mm), jusqu’à 6 mois d’Apple Fitness + gratuits

6 mois d’Apple Fitness + gratuits KRCS – à partir de 371,41 £ (40 mm), 400,81 £ (44 mm), modèles en rupture de stock attendus dans 1-2 semaines

Très – 349 £ (40 mm), 379 £ (44 mm)

Argos – pas de rabais actuellement Le modèle cellulaire est également disponible sur contrat via les réseaux suivants: Vodafone – à partir de 27 £ par mois avec 19 £ d’avance

O2 – à partir de 20 £ par mois sans frais initiaux, 3 mois Apple Fitness + gratuits

EE – à partir de 28 £ par mois sans coût initial, 3 mois d’Apple Fitness + gratuits Découvrez d’autres offres intéressantes ci-dessous: 1. Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm)

À présent: £ 349 (30 £ de réduction) Voir l’offre Vous pouvez désormais économiser 30 £ sur l’Apple Watch 6 (GPS) 40 mm dans toutes les couleurs. 2. Apple Watch série 6 (44 mm, GPS)

À présent: £ 369 (40 £ de réduction) Voir l’offre Amazon a 21 £ de réduction sur toutes les autres couleurs, mais l’option Product Red a maintenant 40 £ de réduction! Currys propose le même modèle pour 388 £. 3. Cellulaire Apple Watch Series 6 (44 mm)

De: Currys PC World Était: 509 £ À présent: £ 489 (20 £ de réduction) Voir l’offre Économisez 20 £ sur la dernière Apple Watch chez Currys, qui regroupe également jusqu’à 5 mois d’Apple Music, Arcade et News +. Pour la Watch 6 seule, vous pouvez obtenir le même prix à partir de AO.com et Amazone. 4. Apple Watch 6 (40 mm, cellulaire) avec données illimitées

De: O2 Était: 19,50 £ par mois À présent: 14,50 £ par mois (5 £ de réduction sur le temps d’antenne pendant les 6 premiers mois) Voir l’offre O2 a réduit les coûts de temps d’antenne de ses forfaits Apple Watch 6 pour les six premiers mois. L’offre prend fin le 12 mai. 5. Apple Watch 6 (40 mm, cellulaire) – Remis à neuf

De: MusicMagpie Était: 479 £ À présent: £ 429.99 (50 £ de réduction) Voir l’offre Cette montre série 6 40 mm remise à neuf, en parfait état, vous permet d’économiser 0 £ sur le prix d’origine. MusicMagpie offre une garantie de remboursement de 14 jours et une garantie de 12 mois. La livraison est gratuite. Si tu échanger vos anciens appareils, livres ou DVD / CD, vous pouvez obtenir encore plus d’argent sur cette Apple Watch. 6. Apple Watch série 6 (40 mm)

À présent: £ 371.41 (7,59 € de remise) Voir l’offre Bénéficiez d’une livraison gratuite le lendemain sur la Watch 6 40 mm avec GPS – moins cher que d’acheter directement auprès d’Apple. KRCS a 8,19 € de remise la montre 44 mm 6 avec GPS. Découvrez la gamme complète sur le Site Web du KRCS. 7. Apple Watch Series 6 (40 mm, cellulaire)

À présent: 27 £ par mois, 19 £ d’avance Voir l’offre Vous pouvez obtenir la version cellulaire de la toute nouvelle Apple Watch Series 6 de Vodafone pour 27 £ par mois et seulement 19 £ de paiement initial. Il s’agit de la version plus petite de 40 mm. le Option 44 mm est disponible pour 29 £ par mois sans frais initiaux. Il y a aussi l’Apple Watch SE disponible pour 20 £ par mois. 8. Apple Watch Series 6 (40 mm, cellulaire) À présent: 28 £ par mois (ou 24 £ par mois avec échange) Voir l’offre Si vous ne voulez pas payer le coût initial de 19 £ de l’accord Vodafone, EE propose l’Apple Watch Series 6 (40 mm) avec une connectivité cellulaire et des données illimitées pour 28 £ par mois sans rien requis d’avance. Le piège? Vous devez avoir un contrat d’EE existant. Si vous échangez votre ancienne Apple Watch, vous pouvez réduire de 4 £ le coût mensuel. 9. Apple Watch Series 6 (40 mm, cellulaire) À présent: £ 464.89 (14 € de réduction) Voir l’offre Costco offre 14 £ de réduction sur la variante GPS + Cellulaire de 40 mm de la dernière Apple Watch – le hic, c’est que vous aurez besoin d’un compte Costco pour profiter de l’offre. Il y a également 9 £ de réduction sur l’option GPS + Cellulaire de 44 mm. dix. Apple Watch série 6 À présent: Inclus avec les régimes d’assurance maladie éligibles (Gratuit si l’objectif de santé atteint) Voir l’offre Si vous recherchez une assurance maladie privée, une assurance maladie professionnelle ou une assurance vie, vous pouvez désormais obtenir une Apple Watch 6 avec votre plan à partir d’un dépôt de 37 £. Si vous atteignez plus de 160 points d’activité Vitality par mois, il n’y a plus rien à payer. Gardez à l’esprit qu’il existe une prime minimale de 45 £ par mois pour une assurance vie sur une durée de 36 mois. Aux États-Unis, dirigez-vous vers Meilleur achat, Target ou Walmart pour acheter le modèle GPS de l’Apple Watch Series 6. Sur contrat, vos meilleurs paris sont Verizon (à partir de 20,83 $), AT&T (à partir de 16,67 $) ou T-Mobile (à partir de 20,84 $). Dois-je attendre Amazon Prime Day? Il a été confirmé qu’Amazon Prime Day aura lieu en juin, bien qu’une date précise ne soit pas encore connue. Malgré son nom, l’événement s’étendra probablement sur deux jours ou plus, avec de nouvelles offres ajoutées tout le temps. Ceux-ci sont exclusifs à Amazon Prime abonnés, bien que vous bénéficiez d’autres avantages, notamment une livraison rapide, un stockage illimité dans le cloud et un accès au service de streaming Prime Video. L’Apple Watch Series 6 est régulièrement remise sur Amazon, il y a donc une chance que nous voyons d’autres offres le Prime Day. Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs si les prix sur des produits spécifiques seront plus bas, plus élevés ou restent les mêmes. Si vous voyez beaucoup de choses maintenant, rien ne garantit qu’il sera toujours disponible le premier jour. Apprenez-en plus dans notre guide Amazon Prime Day. Dois-je acheter remis à neuf? Alors que les prix de l’Apple Watch Series 6 devraient rester au prix plein ou presque dans un avenir prévisible, le seul endroit où vous bénéficierez de remises plus importantes est celui des modèles remis à neuf. Certains pourraient voir cela comme un autre mot pour «seconde main», mais en réalité, beaucoup de ces appareils ont à peine été utilisés. N’oubliez pas que si un produit a été utilisé à des fins de démonstration ou renvoyé en tant que cadeau indésirable, les détaillants doivent le classer comme « remis à neuf » malgré son apparence et ses performances comme neuf. Il est vrai qu’il existe des situations où un problème a été corrigé, il vaut donc la peine de vérifier la description de tout appareil que vous envisagez d’acheter. Il y a deux endroits clés où aller si vous recherchez une Apple Watch remise à neuf. Le premier est le Boutique remise à neuf Apple, avec des appareils remis à neuf à un excellent niveau. MusiqueMagpie est une excellente alternative cependant, et offre généralement une plus grande gamme de choix. Pour en savoir plus, consultez notre guide des technologies remises à neuf. Quoi de neuf avec l’Apple Watch Series 6?



En ce qui concerne l’Apple Watch Series 6, la nouvelle fonctionnalité phare est l’ajout d’un capteur d’oxygène dans le sang, utilisant des LED et des capteurs pour mesurer la couleur de votre sang afin de fournir une lecture précise du niveau d’O2. Cela va au-delà de la simple mesure; Apple vise à aider à gérer l’asthme et les complications cardiaques avec cette fonctionnalité, et peut-être même à alerter les personnes souffrant de COVID-19 en cas de faible taux d’oxygène dans le sang. Outre le capteur d’oxygène dans le sang, vous trouverez un chipset S6 amélioré pour une augmentation de 20% des performances et une gamme de nouveaux cadrans personnalisables. Il existe également de nouvelles options de couleur bleu et rouge produit pour ceux qui s’ennuient des options de couleur en sourdine disponibles jusqu’à présent sur la gamme de smartwatch d’Apple. Sur le front non-Apple, vous devez également considérer la Samsung Galaxy Watch 3 haut de gamme. le Montre Galaxy 3 n’est pas nécessairement moins chère que la série 6, à partir de 399 £ pour le modèle 41 mm, mais c’est une alternative viable si vous n’avez pas à cœur la smartwatch officielle d’Apple. Il n’offre pas l’intégration de notifications ou la prise en charge Siri de l’Apple Watch, mais la conception circulaire élégante, les excellentes capacités de suivi de la condition physique, les applications autonomes et la lunette tournante devraient suffire à tenter certains fans d’iPhone dévoués. Nous lui avons attribué 4,5 étoiles dans notre examen et l’avons utilisé avec un iPhone, ce qui en dit long sur ce que la Galaxy Watch 3 a à offrir. Intéressé par d’autres offres intéressantes? Découvrez notre tour d’horizon des meilleures offres technologiques en ce moment.