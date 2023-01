Meilleures offres Apple Watch SE

Pendant cinq ans après le lancement de l’Apple Watch, Apple n’a sorti que des smartwatches phares.

Tout change en 2020 avec la sortie de l’Apple Watch SE, qui a vu le prix de départ chuter sous 300 $/300 £ pour la première fois. De nombreux appareils portables étaient (et sont toujours) plus abordables, mais c’était une étape importante pour Apple.

Un successeur tant attendu est arrivé en 2022, officieusement connu sous le nom d’Apple Watch SE 2. Il ajoute un nouveau chipset, une détection de crash et quelques petites modifications de conception, mais reste une mise à jour relativement mineure.

Dans cet esprit, cela vaut toujours la peine de considérer l’original. Il devrait être pris en charge avec les mises à jour logicielles jusqu’en 2025 au moins, et c’est là que vous verrez probablement les prix des montres Apple les plus bas.

Combien coûtait l’Apple Watch SE au lancement ?

La Watch SE était la smartwatch la moins chère d’Apple au moment de son lancement, bien que la Watch SE 2 ait pris ce titre en 2022. Le prix total est le suivant :

40 mm (GPS uniquement) – 279 USD / 269 £ / 429 AU $

44 mm (GPS uniquement) – 309 USD / 299 £ / 479 AU $

40 mm (GPS + cellulaire) – 329 $ US / 319 £ / 499 $ AU

44 mm (GPS + cellulaire) – 359 $ US / 349 £ / 549 AU $

Bien que ces prix soient abordables selon les normes d’Apple, ils correspondent à ce que vous pouvez attendre de nombreuses entrées de notre meilleur tableau de smartwatch. La concurrence vient de Fossil Gen 5 et de la Samsung Galaxy Watch Active 2, tandis que la plus récente Galaxy Watch 3 n’est pas beaucoup plus chère.