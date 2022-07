Meilleures offres Apple Watch 7 en juillet 2022

L’Apple Watch 7 est la montre intelligente la plus récente et la meilleure, mais cela signifie qu’elle est plus chère que l’ancienne Watch Series 6 et la Watch SE plus abordable. Il a cependant le plus de fonctionnalités et est celui à acheter si vous voulez l’option la plus pérenne.

Même s’il s’agit du modèle actuel, il existe des offres sur les tailles 41 mm et 45 mm. Vous pouvez, bien sûr, en acheter un directement, mais comme il existe des modèles cellulaires qui ne reposent pas uniquement sur Bluetooth/Wi-Fi pour une connexion Internet, vous pouvez également obtenir une Apple Watch sous contrat.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres que nous avons trouvées en parcourant Internet ce mois-ci.

Où acheter une Apple Watch Series 7

Le premier endroit évident pour rechercher des offres est d’Apple lui-même, mais vous êtes plus susceptible de voir des remises de la part des détaillants et des réseaux mobiles. Les prix ci-dessous (et l’état des stocks) étaient corrects au moment de la publication :

AO – en stock à partir de 363 £ (41 mm), 393 £ (45 mm)

Amazone – en stock à partir de 298 £ (41 mm), 339 £ (45 mm) (Certaines offres nécessitent un abonnement Prime)

(41 mm), 339 £ (45 mm) (Certaines offres nécessitent un abonnement Prime) Argos – en stock, à partir de 369 £ (41 mm), 399 £ (45 mm) (pas de réduction)

Currys – en stock à partir de 359 £ (41 mm), 394 £ (45 mm)

John lewis – en stock à partir de 369 £ (41 mm), 389 £ (45 mm) (jusqu’à 120 £ de réduction lors de l’échange d’une ancienne Apple Watch)

Laptops Direct – en stock à partir de 309 £ (41mm), £349 (45mm)

(41mm), £349 (45mm) Très – en stock, à partir de 329 £ (41 mm), 359 £ (45 mm)

Aux États-Unis, consultez les éléments suivants :

Amazone – En stock à partir de 279 $ (41 mm), 309 $ (45 mm) (Certaines offres nécessitent un abonnement Prime)

Walmart – En stock à partir de 279 $ (41 mm), 309 $ (45 mm)

Cible – à partir de 279 $ (41 mm), 309 $ (45 mm) (Produit ROUGE en rupture de stock)

Meilleur achat – en stock, à partir de 329 $ (41 mm), 359 $ (45 mm)

Voici les prix en direct de l’Apple Watch Series 7, donc si vous voyez un prix moins cher que celui indiqué ci-dessus, agissez rapidement !

284,00 $ Libre 399,00 $ Libre

Où acheter l’Apple Watch Series 7 sous contrat

Si vous cherchez à acheter la Watch Series 7 mais que vous ne voulez pas tout payer d’avance, vous avez de la chance. Au Royaume-Uni, les réseaux suivants vous permettent de payer mensuellement pour le modèle cellulaire :

EE – à partir de 28 £ par mois sans frais initiaux (41 mm), 28 £ par mois avec 30 £ initiaux (45 mm)

O2 – à partir de 14,80 £ par mois sans frais initiaux (41 mm), 15,50 £ par mois sans frais initiaux (45 mm)

Vodafone – à partir de 20 £ par mois avec un coût initial de 9 £ (41 mm), 21 £ par mois avec un coût initial de 9 £ (45 mm)

Vous pouvez également payer le modèle cellulaire en plusieurs versements via les opérateurs américains suivants :

AT&T – 13,89 $ par mois (41 mm), 14,73 $ par mois (45 mm) pendant 36 mois

T-Mobile – 20,84 $ par mois (41 mm), 22,09 $ par mois (45 mm) pendant 24 mois

Verizon – 13,88 $ par mois (41 mm), 14,72 $ par mois pendant 36 mois

Prix ​​Apple Watch série 7

Voici combien Apple a facturé pour la Watch Series 7 au lancement, afin que vous puissiez voir si un accord est vraiment un accord ou non :

Aluminium

Apple Watch série 7 (41 mm, aluminium, GPS) – 369 £ / 399 $

Apple Watch série 7 (45 mm, aluminium, GPS) – 399 £ / 429 $

Apple Watch série 7 (41 mm, aluminium, GPS + cellulaire) – 499 $

Apple Watch série 7 (45 mm, aluminium, GPS + cellulaire) – 529 $

Édition Nike+

Apple Watch série 7 (41 mm, Nike, GPS) – 369 £ / 399 $

Apple Watch série 7 (45 mm, Nike, GPS) – 399 £ / 429 $

Apple Watch série 7 (41 mm, Nike, GPS + cellulaire) – 469 £ / 499 $

Apple Watch série 7 (45 mm, Nike, GPS + cellulaire) – 499 £ / 529 $

Acier inoxydable

Apple Watch Series 7 (41 mm, acier inoxydable avec bracelet sport, GPS + cellulaire) – 599 £ / 699 $

Apple Watch Series 7 (45 mm, acier inoxydable avec bracelet sport, GPS + cellulaire) – 649 £ / 749 $

Apple Watch Series 7 (41 mm, acier inoxydable avec boucle milanaise, GPS + cellulaire) – 649 £ / 749 $

Apple Watch Series 7 (45 mm, acier inoxydable avec boucle milanaise, GPS + cellulaire) – 699 £ / 799 $

Titane

Apple Watch série 7 (41 mm, titane, GPS + cellulaire) – 699 £ / 799 $

Apple Watch série 7 (titane 45 mm, GPS + cellulaire) – 749 £ / 849 $

Quelles sont les nouveautés de l’Apple Watch 7 ?

La série 7 a un design légèrement mis à jour avec un arrondi plus important sur ses tailles de boîtier plus larges et plus minces, qui sont passées de 40 mm et 44 mm sur la série 6 à 41 mm et 45 mm, respectivement.

Cette conception plus large facilite un affichage près de 20 % plus grand, avec une lunette de 1,7 mm qui est 40 % plus fine que celle de la série 6. Le cristal de couverture est 50% plus épais (et donc plus résistant aux fissures) et la Watch 7 a également un indice IP6X pour résister à la pénétration de poussière.

Apple a également ajouté de nouveaux cadrans de montre qui tirent parti de l’espace supplémentaire de l’écran, avec des éléments qui atteignent maintenant le bord et semblent réellement se courber avec le verre, tandis que l’autre mise à niveau matérielle inclut une charge rapide, ce qui signifie que la batterie se remplit 33 % plus rapidement. qu’avant.

Bien que la société n’ait pas explicitement spécifié lors du dévoilement de la montre, la série 7 fonctionne sur un matériel similaire à son prédécesseur et dispose également d’une gamme similaire de capteurs. Ils incluent la surveillance de la saturation en oxygène du sang (SpO2) – l’un des plus gros ajouts à la série 6 de l’année dernière.

La série 7 exécute watchOS 8 prête à l’emploi, qui peut suivre de nouveaux types d’activités – comme le pilates – et dispose de quelques nouvelles fonctionnalités, telles que la détection de chute lors du cyclisme.

Nous avons discuté du lancement de l’Apple Watch Series 7 et de tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement de septembre dans l’épisode 83 de notre podcast hebdomadaire Fast Charge :