Lorsqu’il s’agit de choisir un nouvel appareil de streaming, les options ne manquent pas. Il est également indéniable que l’Apple TV est l’une des plus coûteuses, mais l’App Store et les jeux et applications qu’il propose font de cet appareil un excellent choix. Cependant, trouver un accord est le meilleur moyen de surmonter le choc des autocollants, et nous sommes là pour vous aider à y parvenir.

Il existe des offres sur différents boîtiers Apple TV, alors assurez-vous de choisir celle qui vous convient. Ils diffuseront tous du contenu, mais certains disposent de plus de stockage, de télécommandes Siri différentes et prennent en charge le streaming 4K.

Meilleures offres Apple TV 4K

Si tu as un Télévision 4K chez vous et que vous souhaitez en profiter, l’Apple TV 4K est faite pour vous. Le modèle 2022 mis en vente à la fin de l’année dernière est équipé d’une puce A15 Bionic moderne et améliorée, d’une prise en charge HDR10 Plus, d’une télécommande Siri USB-C et du double du stockage en standard. Ça aussi commence à 129 $en baisse par rapport au prix de départ précédent de 179 $, mais vous devrez opter pour le modèle 149 $ de 128 Go si vous souhaitez la prise en charge Ethernet, qui était auparavant incluse dans tous les domaines.

Cette Apple TV 4K 2022 a été notre recommandation parmi les boîtiers de streaming du géant de la technologie, car son saut significatif de processeur devrait offrir plus de longévité.

Apple/CNET L’Apple TV 4K 2022 est dotée d’un processeur A15 Bionic moderne, de plus de stockage, d’une nouvelle télécommande Siri alimentée par USB-C et d’un prix de départ inférieur à celui des modèles précédents. Il a bénéficié de légères réductions depuis son lancement, mais malheureusement pas pour le moment. Il convient également de mentionner que si vous souhaitez une connexion Ethernet, vous devrez opter pour la version 128 Go.

Apple/CNET Encore une fois, la dernière Apple TV 4K de 128 Go est proposée à son prix plein dans la plupart des endroits, seul B&H offrant une légère remise. Cette version offre le double de stockage par rapport au modèle d’entrée de gamme et dispose également de ce port Ethernet intégré.

Même si elle date maintenant d’une génération, l’Apple TV 4K 2021 reste une option décente, surtout lorsque vous pouvez la trouver en vente. Malheureusement, cela devient un peu difficile à trouver depuis qu’Apple l’a abandonné. Cependant, nous voyons encore des offres apparaître de temps en temps et nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous les trouverons. Ce modèle est disponible en deux variantes, l’une avec 32 Go de stockage et l’autre avec 64 Go, et il utilise la puce A12 Bionic d’Apple (similaire à celle des iPhone XS et XR de 2018). Il comprend également une télécommande Siri qui se charge via Lightning et le boîtier Apple TV lui-même prend en charge Ethernet en standard.

James Martin/CNET Le modèle Apple TV 4K de génération précédente est de plus en plus difficile à trouver depuis son arrêt l’année dernière, mais vous pouvez toujours le trouver en stock sur Amazon.

L’Apple TV 4K 2021 de 64 Go est toujours disponible sur Amazon et avec une réduction, même si vous feriez peut-être mieux de choisir un modèle plus récent si vous souhaitez disposer de toutes les dernières puces à l’intérieur.

Meilleures offres Apple TV HD

Avec le dévoilement de l’Apple TV 4K 2022, Apple a tué le Apple TV HD. Cette décision est logique étant donné le nouveau prix de départ plus bas pour le modèle 4K et le fait que l’Apple TV HD était essentiellement un matériel de 2015 avec une télécommande de 2021. La puce A8 qui l’alimente devenait un peu longue, et les téléviseurs ultra HD sont bien plus accessibles de nos jours, avec une pléthore de Offres TV 4K disponible.

À moins que l’Apple TV HD ne bénéficie d’une remise importante, vous devriez l’éviter.

Sarah Tew/CNET Nous avons vu l’Apple TV HD en vente pour aussi peu que 59 $, ce qui représentait un prix record pour l’appareil de cinquième génération et en faisait une option décente pour ceux qui souhaitent dépenser le moins possible pour un streamer Apple. Il est actuellement de retour à 90 $, ce qui n’est pas vraiment une bonne affaire, vous devriez donc vraiment vous procurer un modèle compatible 4K si vous pouvez économiser de l’argent supplémentaire.

Meilleures offres Apple TV Remote

En 2021, Apple a publié une nouvelle télécommande Siri qui abandonnait le design et le trackpad de la génération précédente et apportait de meilleurs boutons, la rendant beaucoup plus facile à utiliser. L’un des avantages est que vous n’avez pas besoin de mettre à niveau votre Apple TV pour utiliser la nouvelle télécommande. Vous pouvez le connecter en toute transparence à votre Apple TV existante.

Apple a apporté une mise à niveau mineure à la télécommande avec sa révision Apple TV 2022, abandonnant le port de chargement Lightning au profit d’un port USB-C. Cependant, sur le plan fonctionnel, la télécommande de l’année dernière et les versions USB-C 2022 sont identiques et fonctionnent avec les mêmes appareils Apple TV.

Sarah Tew/CNET Si vous souhaitez conserver votre Apple TV existante mais mépriser la télécommande, vous pouvez abandonner le trackpad quelque peu ennuyeux et mettre à niveau pour améliorer globalement l’expérience. Bien qu’il n’y ait pas de remises directes sur la télécommande alimentée par USB-C pour le moment, vous pouvez obtenir des cadeaux chez Best Buy où un essai de 30 jours du streaming FuboTV est inclus, tout comme trois mois d’Apple TV Plus et quatre mois de Apple Music et Apple News Plus pour les abonnés nouveaux ou anciens. Vous voulez payer le moins possible ? Vous pouvez économiser un dollar sur Amazon, mais les cadeaux valent probablement la peine de payer un supplément chez Best Buy.

Offres Apple TV reconditionnées