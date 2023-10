Meilleures offres Apple Prime Day d’octobre disponibles dès maintenant

Les meilleures offres du moment Ce MacBook Pro 13 pouces alimenté par M2 est livré avec un SSD de 256 Go et peut être disponible dans plusieurs couleurs différentes. C’est rapide, léger et silencieux et en ce moment, c’est aussi une bonne affaire. Détails Ce n’est peut-être pas la meilleure Apple Watch que l’on puisse acheter à l’heure actuelle, mais elle n’est pas si loin de l’Apple Watch Series 9 de cette année en termes de caractéristiques et de fonctionnalités. Il a toujours un affichage permanent, des fonctionnalités de santé qui sauvent des vies et bien plus encore à offrir. Détails L’iPad Pro M2 est l’iPad le plus rapide jamais conçu et le magnifique écran Liquid Retina XDR garantit un rendu époustouflant des applications, des jeux et des vidéos. À l’heure actuelle, ce modèle de 512 Go est disponible avec une réduction de 100 $ pour démarrer. Détails Ces AirPods Pro sont peut-être équipés de l’ancien connecteur Lightning, mais ils sonnent toujours très bien et disposent de la puce H2 d’Apple pour le couplage et la commutation instantanée des appareils. Ils disposent également d’une suppression active du bruit bien améliorée par rapport au modèle précédent. Détails L’AirTag est un excellent moyen de vous assurer de ne jamais perdre vos clés, votre sac, votre sac à main ou à peu près quoi que ce soit d’autre. Et avec quatre d’entre eux dans ce pack, vous pouvez en mettre un sur toutes ces choses que vous ne semblez jamais trouver. Détails

Amazon se prépare à lancer une autre série d’offres Prime Day, le 10 octobre étant le grand jour, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’offres à conclure pour le moment. Et nous avons fait toute la recherche pour que vous n’ayez pas à le conserver ici si vous souhaitez économiser sur certaines des versions les plus importantes et les meilleures d’Apple.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle Apple Watch Ultra 2 ou d’une Apple Watch Series 8 plus abordable pour laquelle vous recherchez, nous avons trouvé les meilleurs prix du marché. Et pas seulement sur les appareils portables. De nombreuses offres AirPods sont disponibles, sans parler des accessoires iPhone et bien plus encore.

Ces offres vont aller et venir au fur et à mesure que l’événement Prime Day d’octobre démarre, alors revenez régulièrement et nous veillerons à ce que vous ne manquiez pas toutes les meilleures offres Apple Prime Day du moment.

Meilleures offres Mac Prime Day d’octobre

Ce MacBook Pro 13 pouces alimenté par M2 est livré avec un SSD de 256 Go et peut être disponible dans plusieurs couleurs différentes. C’est rapide, léger et silencieux et en ce moment, c’est aussi une bonne affaire. Détails

Ce monstre d’ordinateur portable de 14 pouces est livré avec un M2 Pro à l’intérieur, il s’agit donc d’un processeur à 12 cœurs et d’un GPU à 19 cœurs ainsi que de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To mis à niveau. Notez que cette offre n’est disponible que sur la version Space Grey, mais c’est quand même la meilleure. Détails

L’Apple Studio Display est l’un des rares écrans 5K de 27 pouces à garantir des niveaux d’affichage Retina de textes et d’images extrêmement nets. Et maintenant, vous pouvez en obtenir un avec un support inclinable sans payer le prix fort. Détails

Plus d’offres Prime sur Mac

Meilleures offres Apple Watch Prime Day d’octobre

Ce n’est peut-être pas la meilleure Apple Watch que l’on puisse acheter à l’heure actuelle, mais elle n’est pas si loin de l’Apple Watch Series 9 de cette année en termes de caractéristiques et de fonctionnalités. Il a toujours un affichage permanent, des fonctionnalités de santé qui sauvent des vies et bien plus encore à offrir. Détails

Ce n’est peut-être pas la remise la plus importante que vous verrez lors du Prime Day, mais cette montre est sortie il y a seulement moins d’un mois, ce qui en fait une économie notable. Il s’agit de la meilleure Apple Watch disponible et propose des fonctionnalités avancées pour la plongée, la randonnée et bien plus encore. Détails

Plus d’offres privilégiées sur les montres Apple

Meilleures offres iPad Prime Day d’octobre

L’iPad Pro M2 est l’iPad le plus rapide jamais conçu et le magnifique écran Liquid Retina XDR garantit un rendu époustouflant des applications, des jeux et des vidéos. À l’heure actuelle, ce modèle de 512 Go est disponible avec une réduction de 100 $ pour démarrer. Détails

Plus d’offres Prime sur les iPad

Meilleures offres AirPods Prime Day d’octobre

Ces AirPods Pro sont peut-être équipés de l’ancien connecteur Lightning, mais ils sonnent toujours très bien et disposent de la puce H2 d’Apple pour le couplage et la commutation instantanée des appareils. Ils disposent également d’une suppression active du bruit bien améliorée par rapport au modèle précédent. Détails

Plus d’offres Prime Day sur les AirPods

Meilleures offres d’accessoires Prime Day d’octobre

L’AirTag est un excellent moyen de vous assurer de ne jamais perdre vos clés, votre sac, votre sac à main ou à peu près quoi que ce soit d’autre. Et avec quatre d’entre eux dans ce pack, vous pouvez en mettre un sur toutes ces choses que vous ne semblez jamais trouver. Détails

Plus d’offres privilégiées sur les accessoires