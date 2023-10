Meilleures offres Apple Prime Day d’octobre disponibles aujourd’hui

Les meilleures offres du moment Le nouveau MacBook Air d’Apple bénéficie de la baisse de prix la plus importante à ce jour, mais cet accord ne durera pas longtemps. Détails Ce n’est peut-être pas la remise la plus importante que vous verrez lors du Prime Day, mais cette montre est sortie il y a seulement moins d’un mois, ce qui en fait une économie notable. Il s’agit de la meilleure Apple Watch disponible et propose des fonctionnalités avancées pour la plongée, la randonnée et bien plus encore. Détails Vous pouvez dès maintenant vous procurer cette tablette Apple élégante et conviviale pour seulement 249 $, ce qui correspond au meilleur prix que nous ayons jamais vu. Détails Les AirPods Pro 2 mis à jour d’Apple, dotés d’un étui de chargement compatible USB-C, sont en baisse à 200 $ sur Amazon, soit une réduction de 49 $. Pour seulement 1 $ de plus que leur homologue équipé de Lightning, vous pouvez aussi bien vous procurer le dernier modèle. Détails L’AirTag est un excellent moyen de vous assurer de ne jamais perdre vos clés, votre sac, votre sac à main ou à peu près quoi que ce soit d’autre. Et avec quatre d’entre eux dans ce pack, vous pouvez en mettre un sur toutes ces choses que vous ne semblez jamais trouver. Détails

Maintenant que la deuxième vente Prime Day d’Amazon est arrivée, nous voyons des tonnes d’offres sur les produits Apple, notamment le MacBook, l’iPad, les AirPods et plus encore. Prime Day est l’un des meilleurs jours pour acheter un appareil ou un accessoire Apple. Vous ne savez pas ce que vous recherchez ? Nous avons fait toute la chasse pour que vous n’ayez pas à le faire. Consultez notre liste ci-dessous pour économiser sur certaines des versions les plus importantes et les meilleures d’Apple.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle Apple Watch Ultra 2 ou d’une Apple Watch Series 8 plus abordable pour laquelle vous recherchez, nous avons trouvé les meilleurs prix du marché. Et pas seulement sur les appareils portables. De nombreuses offres AirPods sont disponibles, sans parler des accessoires iPhone et bien plus encore.

Ces offres vont aller et venir au fur et à mesure que l’événement Prime Day d’octobre se poursuit, alors revenez régulièrement et nous veillerons à ce que vous ne manquiez pas les meilleures offres Apple Prime Day du moment.

Meilleures offres Mac Prime Day d’octobre

Le nouveau MacBook Air d’Apple bénéficie de la baisse de prix la plus importante à ce jour, mais cet accord ne durera pas longtemps. Détails

Ce monstre d’ordinateur portable de 14 pouces est livré avec un M2 Pro à l’intérieur, il s’agit donc d’un processeur à 12 cœurs et d’un GPU à 19 cœurs ainsi que de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To mis à niveau. Notez que cette offre n’est disponible que sur la version gris sidéral, mais c’est quand même la meilleure. Détails

L’Apple Studio Display est l’un des rares écrans 5K de 27 pouces à garantir des niveaux d’affichage Retina de textes et d’images extrêmement nets. Et maintenant, vous pouvez en obtenir un avec un support inclinable sans payer le plein prix – assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page. Détails

Plus d’offres Prime sur Mac

Meilleures offres Apple Watch Prime Day d’octobre

Ce n’est peut-être pas la remise la plus importante que vous verrez lors du Prime Day, mais cette montre est sortie il y a seulement moins d’un mois, ce qui en fait une économie notable. Il s’agit de la meilleure Apple Watch disponible et propose des fonctionnalités avancées pour la plongée, la randonnée et bien plus encore. Détails

Plus d’offres privilégiées sur les montres Apple

Meilleures offres iPad Prime Day d’octobre

Vous pouvez dès maintenant vous procurer cette tablette Apple élégante et conviviale pour seulement 249 $, ce qui correspond au meilleur prix que nous ayons jamais vu. Détails

L’iPad Pro M2 est l’iPad le plus rapide jamais conçu et le magnifique écran Liquid Retina XDR garantit un rendu époustouflant des applications, des jeux et des vidéos. À l’heure actuelle, ce modèle de 512 Go est disponible avec une réduction de 100 $ pour démarrer. Détails

Plus d’offres Prime sur les iPad

Meilleures offres AirPods Prime Day d’octobre

Les AirPods Pro 2 mis à jour d’Apple, dotés d’un étui de chargement compatible USB-C, sont en baisse à 200 $ sur Amazon, soit une réduction de 49 $. Pour seulement 1 $ de plus que leur homologue équipé de Lightning, vous pouvez aussi bien vous procurer le dernier modèle. Détails

Plus d’offres Prime Day sur les AirPods

Meilleures offres d’accessoires Prime Day d’octobre

L’AirTag est un excellent moyen de vous assurer de ne jamais perdre vos clés, votre sac, votre sac à main ou à peu près quoi que ce soit d’autre. Et avec quatre d’entre eux dans ce pack, vous pouvez en mettre un sur toutes ces choses que vous ne semblez jamais trouver. Détails

Plus d’offres privilégiées sur les accessoires