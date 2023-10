Meilleures offres Apple Pencil : économisez sur les options de stylet d’Apple et plus encore

40 $ sur Amazon Stylet Adonit Note : 40 $ Aucune remise disponible actuellement Afficher plus (3 articles)



Lorsqu’il s’agit des meilleures tablettes du marché, il est difficile de faire abstraction de l’iPad sous ses différentes formes. C’est particulièrement vrai pour les créatifs à la recherche d’appareils puissants et fiables à utiliser en déplacement. Mais vous aurez besoin d’un Apple Pencil ou d’une alternative tierce pour en tirer le meilleur parti, surtout si vous êtes un artiste.

Cependant, mettre la main sur un Apple Pencil n’est pas bon marché, avec des prix de détail commençant à 99 $. Mais si vous magasinez, vous pouvez trouver quelques offres pour vous faire économiser de l’argent. À l’heure actuelle, vous pouvez réduire jusqu’à 10 $ le prix catalogue d’un Apple Pencil. Mais il existe de nombreuses alternatives tierces si vous préférez dépenser moins. Ci-dessous, nous avons rassemblé certaines des meilleures offres sur l’un de ces outils astucieux, ainsi que certaines des meilleures alternatives tierces au cas où vous recherchez une option encore plus abordable.

Une chose à noter est qu’Apple vient d’annoncer l’Apple Pencil (USB-C), qui représente un ajout de 79 $ à la gamme et la moins chère des trois options Apple. Il possède la plupart des fonctionnalités de l’Apple Pencil (1ère génération) ainsi que certaines de celles proposées par l’Apple Pencil (2e génération), mais vous ne pouvez pas encore l’acheter. Tout changera lors de sa mise en vente début novembre, et nous garderons également les yeux ouverts sur les offres une fois qu’il arrivera.

Tarifs Apple Pencil 2023 Modèle Prix ​​Apple Store Meilleur prix en ce moment Meilleur prix de tous les temps Apple Pencil (1re génération) 99 $ 89 $ 70 $ Apple Pencil (2e génération) 129 $ 119 $ 85 $

Au-delà de l’Apple Pencil, il existe quelques excellentes alternatives à l’Apple Pencil qui méritent également d’être prises en compte, et il existe des offres fréquentes sur celles-ci, que nous avons soulignées plus bas dans la page.

Sarah Tew/CNET

Meilleures offres Apple Pencil (première génération)

L’Apple Pencil de première génération d’Apple est sorti en novembre 2015 et est resté depuis lors. À ses débuts, il ne fonctionnait qu’avec le premier modèle d’iPad Pro avant que la prise en charge ne soit ajoutée aux modèles suivants. Il dispose d’un connecteur Lightning intégré à l’extrémité pour charger l’Apple Pencil directement depuis votre iPad et dispose d’un embout amovible qui peut être remplacé une fois que votre actuel commence à s’user.

L’Apple Pencil de première génération est compatible avec tous les modèles d’iPad Pro antérieurs à 2018, l’iPad Air 3, l’iPad Mini 2019 et tous les iPad de base depuis 2018. C’est également celui à utiliser avec le iPad 2022 de 10e génération. Malheureusement, il existe deux versions de l’Apple Pencil de première génération en vente chez la plupart des détaillants : une avec un adaptateur Lightning et une avec un adaptateur USB-C. À part l’adaptateur, l’Apple Pencil est exactement le même, donc le facteur décisif entre eux est simplement la manière dont vous souhaitez recharger l’appareil. La version USB-C n’est pas sur le marché depuis aussi longtemps et n’est généralement pas remise. Voici les meilleures offres Pencil de première génération que vous pouvez acheter dès maintenant.

Pomme Amazon et Walmart proposent tous deux le modèle de 1re génération au prix de 89 $, soit 10 $ de moins que le prix que vous trouverez sur le marché. Apple Store. Nous l’avons vu baisser dans le passé, donc si vous n’êtes pas pressé d’en mettre la main, vous voudrez peut-être essayer d’attendre les soldes des fêtes. Il est livré avec l’adaptateur USB-C, nécessaire pour être couplé au dernier modèle d’iPad.

Meilleures offres Apple Pencil (deuxième génération)

L’Apple Pencil de deuxième génération a été lancé en octobre 2018 aux côtés de l’iPad Pro de troisième génération, et même s’il peut sembler similaire en surface, il existe de nombreuses différences entre les deux modèles. Une grande différence est que l’Apple Pencil 2 se charge magnétiquement lorsqu’il est connecté aux iPads les plus récents, ce qui signifie qu’il n’y a pas de connecteur Lightning. Le design est également légèrement raffiné, avec un côté plat utilisé pour charger et un capteur près de la pointe qui permet des fonctionnalités de double pression.

L’Apple Pencil de deuxième génération fonctionne avec tous les iPad Pro de 11 et 12,9 pouces (modèles 2018 et ultérieurs), ainsi qu’avec les nouveaux modèles d’iPad Air (2020 et 2022) et l’iPad Mini 6. Voici les meilleures offres Apple Pencil 2 vous pouvez l’obtenir dès maintenant.

Pomme Quelques détaillants proposent actuellement l’Apple Pencil 2 à 121 $, soit 8 $ de moins que ce qu’Apple facture, mais il est indéniable qu’il est un peu en deçà du meilleur prix auquel cet accessoire a été vendu. Lisez notre aperçu de l’Apple Pencil 2.

Meilleures alternatives Apple Pencil bon marché

Bien que l’Apple Pencil offre l’une des meilleures expériences lorsqu’il est associé à l’iPad, ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour tout le monde. Il existe un certain nombre d’alternatives Apple Pencil moins chères que vous pouvez consulter. Voici quelques-uns des meilleurs actuellement en vente.

Sarah Tew/CNET Le Logitech Crayon fonctionne avec presque tous les iPad, contrairement à l’Apple Pencil, pour lequel vous devez vous assurer d’acheter le bon crayon pour votre modèle d’iPad. Il n’a pas d’appairage instantané ni de chargement magnétique, mais à part cela, il fonctionne de manière très similaire à l’Apple Pencil pour une fraction du prix. Vous pouvez économiser 8 $ sur cet outil dès maintenant, mais nous l’avons vu jusqu’à 10 $ de réduction sur Amazon dans le passé.

Zagg/CNET Le Pro Stylus 2 de Zagg a été mis à niveau avec un chargement sans fil et un tas de nouvelles couleurs. Il est doté d’un rejet de paume et d’une reconnaissance d’inclinaison semblables à ceux d’un Apple Pencil, ainsi que d’une pointe ronde capacitive à l’arrière. Il dure six heures par charge et peut être fixé magnétiquement à votre iPad.

Zagg Le Pro Stylus de Zagg offre également une expérience de type Apple Pencil à moindre coût. Il est doté d’une technologie de rejet de la paume et de reconnaissance de l’inclinaison comme l’option d’Apple, offre un couplage automatique et se fixe même magnétiquement sur le côté de votre iPad Pro ou iPad Air (bien que vous deviez le charger via USB-C). C’est tombé à 25 $ en ce moment.

Jamjake Ce stylet est une excellente alternative bon marché à l’Apple Pencil si vous souhaitez conserver le style général du Pencil sans le prix. Il possède des embouts amovibles, peut être allumé et éteint et se recharge même via USB-C. Assurez-vous simplement que vous coupez le coupon pour économiser le montant total.

Adonit/CNET Le stylet Dash 3 d’Adonit offre une traînée semblable à celle du papier pour une expérience d’écriture et de dessin plus naturelle. Il est capacitif, il n’est donc pas nécessaire de se connecter via Bluetooth et offre jusqu’à 14 heures d’utilisation continue. Économisez 10 $ dessus dès maintenant sur Amazon.

Adonit Ce stylet a un joli design élégant et offre une option noire qu’Apple ne propose pas actuellement pour ses modèles Pencil. Il offre jusqu’à 12 heures d’autonomie par charge, et une charge de 4 minutes peut vous offrir une heure supplémentaire d’autonomie. Il utilise Micro-USB pour le chargement et peut charger et écrire en même temps. Il n’y a pas de réduction sur ce stylet pour le moment, mais c’est toujours une valeur solide à moins de 50 $.

Apple Pencil vs Apple Pencil 2 : lequel devriez-vous acheter ?

La décision ici est simple : vous devez acheter celui qui est compatible avec votre iPad. Apple ne vous permet pas de choisir quel Apple Pencil vous souhaitez utiliser avec quel iPad. Au lieu de cela, les iPad ne sont compatibles qu’avec un modèle spécifique d’Apple Pencil.

Comme indiqué ci-dessus, l’Apple Pencil d’origine fonctionne avec l’iPad Pro 12,9 pouces de première et deuxième génération, l’iPad Pro 10,5 pouces, l’iPad Pro 9,7 pouces, l’iPad Air 3 et l’iPad Mini de cinquième génération, ainsi que tous les modèles de base. -modèle d’iPad depuis le modèle de sixième génération. Si vous possédez un iPad Pro plus récent, un iPad Air de quatrième ou cinquième génération ou un iPad Mini de sixième génération, vous devrez opter pour l’Apple Pencil 2.

Si vous souhaitez éviter cette confusion, vous pouvez choisir parmi l’une des alternatives non Apple répertoriées ci-dessus, qui ont généralement une compatibilité plus large.