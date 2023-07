Meilleures offres anticipées Best Buy Black Friday en juillet disponibles maintenant

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Amazon lancera sa tristement célèbre vente Prime Day le 11 juillet de cette année, mais comme de plus en plus d’acheteurs recherchent les meilleures offres, une tonne de ventes concurrentielles ont surgi chez divers détaillants, y compris de grands noms comme Walmart, Target et Best Buy. La société réduira les prix des meilleurs appareils électroniques tels que les téléviseurs 4K, les montres intelligentes, les ordinateurs portables et bien plus encore pour son événement Black Friday en juillet. Et les membres qui appartiennent aux programmes My Best Buy Plus ou My Best Buy Total auront accès à des offres exclusives ou à des économies supplémentaires sur certains articles en solde.

Mais si vous cherchez à réaliser de grosses économies sur les meilleures marques, vous n’avez pas à attendre la vente de Best Buy, qui sera lancée officiellement le 10 juillet – de nombreuses offres anticipées sont disponibles pour les célébrations de la fête de l’indépendance. Nous avons parcouru les démarques actuelles de Best Buy pour vous trouver les meilleures offres, que nous avons mises en évidence ci-dessous.

Meilleures offres anticipées du Black Friday Best Buy en juillet en cours

Vous ne pouvez pas battre la qualité d’image d’un téléviseur OLED, et bien qu’ils soient certainement chers, ils peuvent valoir la peine de faire des folies si vous obtenez une bonne affaire. Ce modèle S90C dispose d’une mise à l’échelle 4K, d’une prise en charge HDR10 Plus, de Dolby Atmos et du suivi d’objets, d’un hub de jeu et plus encore. Et en ce moment, vous économiserez 600 $ entre le rabais de 500 $ et la carte-cadeau électronique de 100 $ que vous recevrez automatiquement avec votre achat.

Cet ordinateur portable de jeu est livré avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD et est équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050. Il peut effectuer plusieurs tâches à la fois, gérer des jeux avancés et fournir des graphismes de qualité supérieure. Si vous voulez jouer en déplacement, c’est une option solide, surtout à moins d’un grand.

À l’heure actuelle, Best Buy offre des remises sur les modèles déverrouillés de téléphones populaires, notamment le Galaxy S23 de Samsung et le Pixel 7 de Google, ainsi que des options de Motorola et OnePlus avec activation le jour même. Et si vous êtes un membre Plus ou Total, cette offre est encore plus intéressante : vous obtiendrez une carte-cadeau Best Buy gratuite d’une valeur de 30 $ avec un achat de téléphone admissible.

Plus d’offres anticipées du Black Friday Best Buy en juillet pour certains membres :

Revenez régulièrement car nous mettrons à jour cette liste avec de nouvelles offres au fur et à mesure qu’elles tomberont dans les jours précédant la vente du Black Friday de Best Buy en juillet.