Meilleures offres Amazon Prime Day TV au Canada — octobre 2024

Depuis 2022, Amazon organise sa vente Prime Big Deal Days en octobre. Considérez-le comme un autre événement Prime Day, avec des offres sur l’électronique, les petits appareils électroménagers, la beauté et bien plus encore. C’est l’occasion idéale de faire quelques emplettes avant les Fêtes, tout en économisant de l’argent.

Revenez régulièrement ici pour plus d’offres TV, ou :

Du 8 au 9 octobre, les membres Prime peuvent réaliser d’énormes économies sur les téléviseurs de grandes marques comme Amazon, LG, Samsung et plus encore. Inscrivez-vous pour devenir membre ici si vous ne l’avez pas encore fait.

Contenu de l’article

Meilleures autres offres TV

Téléviseur Hisense : Hisense 55U78N-55 pouces Mini-LED PRO 4K QLED – Maintenant : 798 $ | Était : 898 $

Téléviseur LG : Téléviseur intelligent LG QNED85 Quantum Dot NanoCell 4K 65 pouces – Maintenant : 1 100 $ | Était : 1 298 $

Téléviseur LG : Téléviseur intelligent LG B4 OLED 4K 65 pouces – Maintenant : 1 800 $ | C’était : 2 000 $

Téléviseur LG : Collection Pose Objet LG de classe OLED de 55 pouces – Maintenant : 2 098 $ | Était : 2 698 $

Téléviseur Sony : Sony Téléviseur Mini LED QLED 4K Ultra HD 55 pouces – Maintenant : 1 998 $ | Était : 2 298 $



Meilleures offres d’accessoires TV

Projecteur: Projecteur Freestyle LED Full HD HDR Smart TV Samsung de 2e génération – Maintenant : 698 $ | Était : 1 150 $

Télécommande: Alexa Voice Remote Pro – Maintenant : 32 $ | C’était : 45$

Bâton de feu Lite : Clé Amazon Fire TV Lite – Maintenant : 25 $ | C’était : 50 $

Bâton de feu : Clé Amazon Fire TV – Maintenant : 30 $ | Était : 60 $

Bâton de feu 4K : Appareil de streaming Amazon Fire TV Stick 4K – Maintenant : 35 $ | C’était : 70 $

Bâton de feu 4K Max : Clé Amazon Fire TV 4K Max – Maintenant : 50 $ | C’était : 80 $

Cube TV Fire : Cube Amazon Fire TV – Maintenant : 140 $ | C’était : 190 $

Les essentiels du shopping est une catégorie rédigée par des experts en shopping obsédés par la recherche. Explorez les critiques de produits, les recommandations et les lancements, ainsi que des informations en coulisses sur vos marques préférées et vos trésors cachés. en savoir plus ici ou inscrivez-vous à notre newsletter.