Meilleures offres Amazon: écouteurs Beats Fit Pro, Echo Show et plus

Amazon propose certains des meilleurs prix sur le Web, c’est donc souvent le point de départ pour acheter à peu près n’importe quoi en ligne, mais comment pouvez-vous être sûr d’obtenir le meilleur prix ? Eh bien, l’équipe CNET Deals parcourt le Web chaque jour à la recherche des meilleures offres Amazon sur tout, des produits technologiques et domestiques aux accessoires automobiles, au fitness, à la mode, aux essentiels du quotidien et plus encore, nous en savons donc beaucoup quand nous en voyons un. Pour vous faciliter la tâche, nous rassemblons ci-dessous les meilleures offres Amazon du jour afin que vous voyiez toujours les baisses de prix et les promotions les plus remarquables.

Vous trouverez ci-dessous des offres sur les appareils Echo, les friteuses à air et les écouteurs sans fil, qui ont tous reçu le sceau d’approbation de notre équipe d’experts comme une offre digne de votre argent durement gagné. Cette liste est mise à jour quotidiennement, vous ne verrez donc que les offres en cours.

Meilleures offres Amazon pour acheter aujourd’hui

Amazone Vous voulez avoir un haut-parleur et un écran intelligents, mais vous ne savez pas par où commencer ? L’un de nos écrans intelligents préférés, le choix des éditeurs CNET Amazon Echo Show 8, offre beaucoup dans un petit paquet. C’est idéal pour tout utilisateur de haut-parleur intelligent pour la première fois et impressionnant pour ceux qui ont de l’expérience avec d’autres appareils intelligents. L’Echo Show 8 est à son prix le plus bas avec cette remise de 50 $.

Orange en colère Débarrassez les tapis et les tissus d’ameublement des odeurs et des taches liées aux animaux de compagnie avec cette vente d’une journée sur les produits Angry Orange. Vous pouvez économiser jusqu’à 32 % sur les vaporisateurs, les recharges et même les lampes de poche UV pour vous aider à remplacer les odeurs d’animaux par des agrumes frais.

Sony/CNET Les haut-parleurs Bluetooth portables offrent une excellente qualité sonore, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Leur taille compacte et leur portabilité facile en font un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent profiter de leur musique sans être attachés. Amazon a marqué de nouveaux haut-parleurs Bluetooth portables Sony X-Series, avec des économies allant jusqu’à 102 $ pour une durée limitée et une variété de couleurs au choix.

Pomme Ces dernières années, le MacBook Air d’Apple a été le premier choix pour ceux qui privilégient la portabilité, grâce à sa conception fine et légère. En 2020, la machine a été révolutionnée avec le silicium Apple, augmentant sa puissance et ajoutant des heures d’autonomie sans augmenter en volume ni en prix. Bien que le MacBook Air M1 2020 ait depuis été remplacé par le MacBook Air M2 2022, il reste l’un des meilleurs MacBook que vous puissiez acheter aujourd’hui et ne nécessite pas que vous dépensiez 1 200 $. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un sur Amazon, qui a baissé son prix à seulement 850 $. Lisez notre avis sur Apple MacBook Air M1 (fin 2020). Vous recevez des alertes de prix pour Apple MacBook Air M1 (256 Go, gris sidéral)

Amazone Ce n’est un secret pour personne que nous sommes de grands fans du Beats Fit Pro ici à CNET, mais ils ne semblent pas être mis en vente très souvent. Pendant les vacances, nous avons vu des baisses de prix sur ces superbes alternatives AirPods Pro, mais depuis lors, ils sont restés à peu près bloqués à leur prix catalogue de 200 $. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une remise en espèces en soi sur les véritables écouteurs sans fil, c’est toujours une affaire à considérer. Amazon offre une carte-cadeau gratuite de 25 $ fournie avec les écouteurs pour 200 $, ce qui revient à obtenir 25 $ à dépenser pour tout ce que vous voulez. Cette offre est disponible pour les quatre variations de couleurs dès maintenant.

Samsung Il existe plusieurs façons de protéger vos données. Oui, vous voudrez vous assurer qu’il est à l’abri des pirates et des regards indiscrets, mais vous voudrez également vous assurer que vous stockez vos fichiers dans un endroit qui ne risque pas d’être endommagé ou corrompu. Et c’est particulièrement vrai si vous devez les emporter avec vous lors de vos déplacements. Si vous recherchez un lecteur de stockage portable offrant une protection sérieuse, vous voudrez peut-être envisager le Samsung T7 Shield – et pour le moment, vous pouvez acheter le modèle 1 To ou 2 To à prix réduit.

Énergisant Que vous aimiez faire du camping ou que vous viviez dans une région où il y a régulièrement des coupures de courant, c’est une bonne idée de vous assurer d’avoir des lampes de poche à portée de main. Ce pack de deux est à 50% de réduction en ce moment, grâce à un coupon sur la page, ramenant le coût à un peu plus de 5 $ chacun. Alimentées par des piles CR123 incluses, ces lampes de poche sont résistantes à l’eau IPX4 et fournissent jusqu’à 300 lumens de luminosité.

Lévoit Un purificateur d’air est un appareil électroménager indispensable si vous avez des animaux domestiques ou des allergies, ou si vous voulez simplement éviter les gorges sèches et la congestion nocturne. Ce modèle de Levoit est en vente avec 20 $ de rabais – ce qui équivaut à son meilleur prix de 2022 – et piège au moins 99,97 % des particules en suspension dans l’air grâce à son système de filtration True HEPA en trois étapes. Il fonctionne également silencieusement à moins de 26 décibels.

Plus d’offres Amazon à découvrir: