Meilleures offres Amazon: écouteurs AirPods Pro, Echo Show et plus

Amazon est souvent le lieu de prédilection pour tout ce que vous achetez en ligne, mais comment pouvez-vous être sûr d’obtenir le meilleur prix ? Eh bien, l’équipe CNET Deals parcourt le Web chaque jour à la recherche des meilleures offres Amazon sur tout, des produits technologiques et domestiques aux accessoires automobiles, au fitness, à la mode, aux essentiels du quotidien et plus encore, nous en savons donc beaucoup quand nous en voyons un. Pour vous faciliter la tâche, nous rassemblons ci-dessous les meilleures offres Amazon du jour afin que vous voyiez toujours les baisses de prix et les promotions les plus remarquables.

Vous trouverez ci-dessous des offres sur les appareils Echo, les écouteurs sans fil et les purificateurs d’air, qui ont tous reçu le sceau d’approbation de notre équipe d’experts comme une offre digne de votre argent durement gagné. Cette liste est mise à jour quotidiennement, vous ne verrez donc que les offres en cours.

Meilleures offres Amazon pour acheter aujourd’hui

Amazone Les écrans intelligents gagnent en popularité, car ces appareils polyvalents offrent une gamme de fonctionnalités qui incluent la diffusion de vidéos et de musique, la vérification de la météo, le réglage d’alarmes et l’affichage de photos. La gamme Echo d’Amazon est une option populaire, et en ce moment, vous pouvez réaliser de sérieuses économies avant l’événement d’Amazon dévoilant de nouveaux appareils et services, qui devrait avoir lieu le 28 septembre.

Sarah Tew / Crumpe Apple vient de dévoiler les AirPods Pro de deuxième génération, ce qui signifie que les détaillants vendent leur stock restant d’AirPods Pro d’origine à prix réduit. Amazon est l’un de ces détaillants et les AirPods Pro ne coûtent que 180 $ là-bas, soit 69 $ de réduction sur leur prix de détail, ce qui en fait le moment idéal pour acheter un ensemble si vous n’avez pas besoin de la dernière et de la meilleure version. Vous recevez des alertes de prix pour Apple AirPods Pro (2021, boîtier MagSafe)

Aqara Aqara fabrique certains des appareils domestiques intelligents les plus abordables qui fonctionnent avec Alexa d’Amazon et HomeKit d’Apple. Cette vente d’une journée prend jusqu’à 24% de réduction sur les concentrateurs, les prises intelligentes, les caméras de sécurité et une variété de capteurs de mouvement, de température et plus encore.

Nokia Amazon propose l’un des prix les plus bas de tous les temps sur le téléphone Android Nokia G10 abordable. L’appareil double SIM déverrouillé offre un écran de 6,5 pouces, un système de triple caméra de 13 mégapixels et un stockage de 32 Go (extensible via microSD jusqu’à 512 Go). La caractéristique la plus notable est peut-être sa durée de vie de la batterie de trois jours. Notez que le téléphone ne fonctionne qu’avec les opérateurs GSM. Vous recevez des alertes de prix pour Nokia G10 : 124 $

Sony/CNET Les haut-parleurs Bluetooth portables offrent une excellente qualité sonore, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Leur taille compacte et leur portabilité facile en font un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent profiter de leur musique sans être attachés. Amazon a marqué de nouveaux haut-parleurs Bluetooth portables Sony X-Series, avec des économies allant jusqu’à 102 $ pour une durée limitée et une variété de couleurs au choix.

Pomme Ces dernières années, le MacBook Air d’Apple a été le premier choix pour ceux qui privilégient la portabilité, grâce à sa conception fine et légère. En 2020, la machine a été révolutionnée avec le silicium Apple, augmentant sa puissance et ajoutant des heures d’autonomie sans augmenter en volume ni en prix. Bien que le MacBook Air M1 2020 ait depuis été remplacé par le MacBook Air M2 2022, il reste l’un des meilleurs MacBook que vous puissiez acheter aujourd’hui et ne nécessite pas que vous dépensiez 1 200 $. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un sur Amazon, qui a baissé son prix à seulement 850 $. Lisez notre avis sur Apple MacBook Air M1 (fin 2020). Vous recevez des alertes de prix pour Apple MacBook Air M1 (256 Go, gris sidéral)

Lévoit Un purificateur d’air est un appareil électroménager indispensable si vous avez des animaux domestiques ou des allergies, ou si vous voulez simplement éviter les gorges sèches et la congestion nocturne. Ce modèle de Levoit est en vente avec 20 $ de rabais – ce qui équivaut à son meilleur prix de 2022 – et piège au moins 99,97 % des particules en suspension dans l’air grâce à son système de filtration True HEPA en trois étapes. Il fonctionne également silencieusement à moins de 26 décibels.

Samsung Il existe plusieurs façons de protéger vos données. Oui, vous voudrez vous assurer qu’il est à l’abri des pirates et des regards indiscrets, mais vous voudrez également vous assurer que vous stockez vos fichiers dans un endroit qui ne risque pas d’être endommagé ou corrompu. Et c’est particulièrement vrai si vous devez les emporter avec vous lors de vos déplacements. Si vous recherchez un lecteur de stockage portable offrant une protection sérieuse, vous voudrez peut-être envisager le Samsung T7 Shield – et pour le moment, vous pouvez acheter le modèle 1 To ou 2 To à prix réduit.

