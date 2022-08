Meilleures offres Amazon Echo disponibles dès maintenant

Amazon réduit régulièrement sa gamme de haut-parleurs intelligents Echo alimentés par Alexa, mais la prochaine grande vente attendue d’Amazon n’est pas avant novembre pour le Black Friday.

Cela ne signifie pas qu’il n’offrira pas de remises ad hoc, et rappelez-vous qu’Amazon n’est pas le seul revendeur de ses haut-parleurs – pratique lorsque le stock est bas. Bien que la plupart des détaillants tiers aient tendance à faire correspondre les prix de leurs offres, vous pouvez souvent trouver des prix encore meilleurs, en particulier sur les offres groupées. Là où nous trouvons ces bonnes affaires d’autres détaillants, nous les mettrons en évidence ci-dessous, afin que vous ne manquiez pas la meilleure affaire du jour.

Si vous n’êtes pas inquiet à l’idée d’acheter du neuf, envisagez également un Modèle reconditionné certifié Amazonavec des remises exceptionnelles.

Dans cet article, nous expliquerons où se trouvent les meilleurs endroits pour trouver ces offres de haut-parleurs Echo (que vous soyez aux États-Unis ou au Royaume-Uni) et fournirons des tableaux de comparaison des prix des détaillants pour chacun des principaux produits Alexa de la gamme. .

Où acheter des haut-parleurs Amazon Echo

Meilleurs détaillants américains pour les offres Echo

Meilleurs détaillants britanniques pour les offres Echo

Meilleures offres Echo Dot (3e génération)

Il s’agit peut-être maintenant d’un appareil d’ancienne génération, sorti fin 2018, mais l’Echo Dot 3 reste un achat fantastique et propose souvent les offres les plus alléchantes. Lisez notre revue complète de l’Echo Dot 3.

39,99 $ Libre

Meilleures offres Echo Dot (4e génération)

Sorti en octobre 2020, l’Echo Dot de quatrième génération est livré avec une conception mise à jour (illustrée ci-dessous à côté de l’Echo 4 afin que vous puissiez voir la comparaison de taille) et un processeur plus rapide. Alexa est plus réactif que dans le modèle de troisième génération, et la conception sphérique permet de meilleures basses, malgré le nouveau modèle doté du même matériel de haut-parleur. Bien sûr, le modèle de troisième génération, bien qu’il soit toujours disponible, coûte 10 $ / 10 £ moins cher. Lisez notre revue complète de l’Echo Dot 4.

49,99 $ Libre

Meilleur point d’écho avec des offres d’horloge

L’Echo Dot avec horloge a été mis à jour conformément à la version sans horloge de l’Echo Dot (4e génération). C’est la même chose, mais avec une lecture visible de l’heure, des alarmes et des minuteries, et cela ajoute une prime de 10 $/10 £ au prix. L’Echo Dot avec horloge se vend à 59,99 $ / 59,99 £. Lisez notre revue complète Echo Dot with Clock.

59,99 $ Libre

Meilleures offres Echo Dot Kids Edition

L’Echo Dot 4 que vous connaissez et aimez avec l’ajout de contrôles parentaux, un contenu adapté aux enfants, une garantie de deux ans et des designs funky (choisissez entre un panda ou un tigre) qui ne manqueront pas de faire sourire votre enfant. Lisez notre revue complète de l’édition Echo Dot Kids.

59,99 $ Libre

Meilleures offres Echo (4e génération)

Conformément à Echo Dot, le haut-parleur Echo standard a été mis à jour fin 2020. Le modèle de quatrième génération est un gagnant. Grâce à l’inclusion du hub intelligent – et du capteur de température – vous en avez plus pour votre argent ainsi qu’une qualité sonore légèrement meilleure. N’oubliez pas le nouveau processeur AZ1 : cela permet à Alexa de répondre plus rapidement et apportera plus d’avantages à mesure qu’Amazon déploie la voix plus naturelle d’Alexa. Lisez notre avis complet sur Amazon Echo (4e génération).

99,99 $ Libre

Meilleures offres Echo Studio

La Studio Écho est l’Echo haut de gamme sans écran. Si vous voulez le nec plus ultra en matière de qualité sonore, c’est l’Echo qu’il vous faut, avec la prise en charge de l’audio haute résolution et du son 3D, ce qui en fait un rival nettement moins cher que le HomePod d’Apple et le Google Home Max. Une grande fente à l’avant permet aux basses du woofer de 5,25 pouces de se déverser, et le Studio dispose également de deux haut-parleurs de 2 pouces et d’un tweeter de 1 pouce à l’intérieur, chacun positionné pour fournir un son vraiment rempli de pièce. De plus, il y a un hub Zigbee intégré pour contrôler le kit de maison intelligente compatible. Lisez notre avis sur Echo Studio.

Meilleures offres Echo Show 5 (2e génération)

L’Echo Show 5 est un écran intelligent compact dont le prix n’est battu que par l’Echo Dot avec un prix de détail de 84,99 $ / 74,99 £. Amazon intègre un écran de 5,5 pouces, ce qui est idéal si vous voulez un écran mais aussi un appareil plus compact que le Show standard de 10 pouces. Lisez notre revue Echo Show 5 (2e génération).

84,99 $ Libre

Meilleures offres Echo Show 8 (2e génération)

Echo Show est désormais également disponible dans une version 8 pouces – même chose, juste plus grande. Lisez notre revue Echo Show 8 (deuxième génération).

129,99 $ Libre

Meilleures offres Echo Show 10

Le dernier modèle Echo Show à être lancé est l’Echo Show 10, qui se vend à 249,99 $ / 239,99 £. Lisez notre avis complet sur Echo Show 10.

249,99 $ Libre

Meilleures offres Echo Show 15

Le plus grand Echo d’Amazon à 15,6 pouces, le Show 15 ressemble à un cadre photo et est conçu pour être monté sur votre mur.

Le plus grand écran permet à l’Echo Show 15 de faire plus avec des choses comme les widgets. Et Visual ID permet à Alexa de vous reconnaître et d’afficher un contenu pertinent. C’est l’Echo Show le plus avancé à ce jour.

Le Show 15 se vend à 249,99 $ / 239,99 £. Lisez notre avis complet sur Echo Show 15.

249,99 $ Libre

Quand les enceintes Echo seront-elles les prochaines remises ?

Le Prime Day est maintenant terminé, après s’être déroulé du 12 au 13 juillet 2022. Le principal événement de vente d’Amazon promet des réductions sur des milliers de produits pour ceux qui ont un abonnement Prime.

Outre Prime Day, Amazon organise un certain nombre de ventes officielles tout au long de l’année, période pendant laquelle les haut-parleurs Echo figurent parmi les produits les plus réduits. Donc, décider d’acheter maintenant ou d’attendre quelques semaines est généralement assez simple.

Le Black Friday est une autre période clé pour rechercher des remises sur la gamme Echo. Cette année, le jour tombe le 25 novembre, mais si les tendances des ventes des années précédentes se poursuivent, les remises commenceront certainement dès la fin octobre.

