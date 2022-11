Meilleures offres Alexa Cyber ​​​​Monday 2022

Il est plus cher que les écrans intelligents Echo Show de 5 et 8 pouces, mais l’Echo Show 10 justifie son coût par un son de bonne qualité et sa capacité à vous suivre dans la pièce. Vous pouvez faire beaucoup avec l’Echo Show 10, que ce soit en suivant une recette, en écoutant de la musique (et en suivant les paroles à l’écran), en consultant la météo, en contrôlant votre maison intelligente ou en utilisant l’une des milliers de compétences Alexa. Lisez notre revue Echo Show 10 pour plus d’informations.