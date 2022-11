Meilleures offres Alexa Black Friday 2022

Avec le Black Friday 2022 à nos portes, c’est maintenant une excellente occasion d’équiper votre maison avec des appareils Alexa sans payer le prix fort.

Les haut-parleurs Echo d’Amazon (et les écrans intelligents) sont l’un des meilleurs choix pour Alexa, même si vous trouverez l’assistant dans les tablettes Fire, les Fire TV Sticks ainsi que les téléviseurs, les barres de son et d’autres appareils.

Le Black Friday lui-même est demain, mais Amazon – comme les années précédentes – offre des réductions pendant au moins une semaine avant sur la plupart de la gamme, y compris les haut-parleurs Echo, les écrans intelligents Echo Show et les écouteurs Echo Buds.

Il convient de rappeler que vous pouvez également acheter un Echo ailleurs qu’Amazon, bien qu’à l’heure actuelle, Amazon soit l’endroit où vous trouverez les prix les moins chers et la livraison la plus rapide. Mais si vous en avez besoin en quelques heures et que vous n’êtes pas membre Prime, alors cela vaut la peine de regarder les détaillants qui organisent des ventes Black Friday qui ont des magasins physiques tels que Best Buy aux États-Unis et Argos au Royaume-Uni.

En parlant d’adhésion Prime, il y a pas besoin d’être un abonné Prime pour obtenir les prix de l’offre Alexa d’Amazon. Contrairement aux ventes «Prime Day» de la société, ses offres Black Friday sont accessibles à tous.

Vous aimerez peut-être également jeter un coup d’œil à toutes les offres exceptionnelles du Black Friday sur d’autres technologies.

Meilleures offres Alexa Black Friday aux États-Unis

Amazon Écho Afficher 15 1 De : Amazon.com Était : 249,99 $ À présent:

169,99 $

(80 $ de rabais) L’Amazon Echo Show 15 est un grand écran intelligent attrayant conçu pour être monté sur le mur – et avec un design qui n’est pas différent d’un cadre photo, il n’a pas l’air déplacé non plus. Lisez notre revue Echo Show 15 pour plus d’informations. Amazon Echo Show 10 (3e génération) 2 De : Amazon.com Était : 249,99 $ À présent:

169,99 $

(80 $ de rabais) Il est plus cher que les écrans intelligents Echo Show de 5 et 8 pouces, mais l’Echo Show 10 justifie son coût par un son de bonne qualité et sa capacité à vous suivre dans la pièce. Vous pouvez faire beaucoup avec l’Echo Show 10, que ce soit en suivant une recette, en écoutant de la musique (et en suivant les paroles à l’écran), en consultant la météo, en contrôlant votre maison intelligente ou en utilisant l’une des milliers de compétences Alexa. Lisez notre revue Echo Show 10 pour plus d’informations. Amazon Echo Dot (3e génération) 3 De : Amazone Était : 39,99 $ À présent:

14,99 $

(25 $ de rabais) Il a deux générations, mais si vous voulez Alexa et un haut-parleur au son raisonnable pour la radio et la musique, c’est un prix incroyablement bas. Lisez notre revue Echo Dot (3e génération) pour plus d’informations. Amazon Echo Show 5 (2e génération) 4 De : Amazon.com Était : 84,99 $ À présent:

34,99 $

(50 $ de rabais) Il n’y a pas une énorme différence entre cette mise à jour 2021 du plus petit écran intelligent d’Amazon et l’original, mais c’est toujours un bon rapport qualité-prix si vous en voulez un pour l’alarme de chevet, l’horloge et la radio. Lisez notre revue Echo Show 5 (2e génération) pour plus d’informations. Amazon Echo (4e génération) 5 De : Amazon.com Était : 99,99 $ À présent:

49,99 $

(50% de réduction) L’Echo standard dans sa 4ème génération est un gagnant. Grâce à l’inclusion du hub intelligent et du capteur de température ainsi qu’à une qualité sonore légèrement meilleure, le modèle précédent signifie qu’il est toujours celui à acheter pour la plupart des gens. Lisez notre revue Echo (4e génération) pour plus d’informations. Echo Show 8 (2e génération) 6 De : Amazone Était : 129,99 $ À présent:

69,99 $

[$60 off] La dernière version de l’Echo Show 8 dispose d’un écran tactile spacieux de 8 pouces, de haut-parleurs stéréo et d’un appareil photo 12 mégapixels mis à jour qui peut vous suivre dans la pièce pendant les appels vidéo. Amazon Echo Afficher 5 enfants sept De : Amazone Était : 94,99 $ À présent:

39,99 $

(55 $ de rabais) Le matériel est le même que celui de l’Echo Show 5 standard, mais ce modèle est spécialement conçu pour les enfants, comme son nom l’indique. Il a un design caméléon amusant sur le tissu, a une version d’Alexa adaptée aux enfants et comprend un an d’Amazon Kids+, ce qui en fait une aubaine absolue à ce prix. Amazon Echo Dot (5e génération) avec horloge 8 De : Amazon États-Unis Était : 59,99 $ À présent:

39,99 $

(33 % de réduction) L’Echo Dot est toujours meilleur avec un affichage de l’horloge et bien que la remise ne soit pas aussi importante que l’Echo Dot 5 ordinaire, c’est toujours une bonne occasion d’acheter un modèle de cinquième génération avec horloge pour moins cher. De plus, avec cette offre Black Friday, vous pouvez ajouter gratuitement une paire d’ampoules Philips Hue ! C’est une véritable économie de 31 $ par rapport à l’achat des ampoules séparément pendant qu’elles sont en vente. Point d’écho d’Amazon 5 9 De : Amazon États-Unis Était : 49,99 $ À présent:

24,99 $

(50% de réduction) L’Echo Dot de cinquième génération est le meilleur à ce jour, et vous pouvez maintenant en acheter un à un prix bien meilleur. Lisez notre avis pour en savoir plus. Et cette offre Black Friday signifie que vous pouvez également choisir une ampoule Philips Hue gratuite, une base de batterie ou un routeur Wi-Fi Eero Mesh et obtenir 1000 pieds carrés de couverture supplémentaire.

Meilleures offres Alexa Black Friday au Royaume-Uni