Bien sûr, vous pouvez utiliser à peu près tous les écouteurs et écouteurs Bluetooth avec votre iPhone, iPad et Mac. Mais il y a quelque chose à propos de l’utilisation des AirPod et de leur permettre de basculer facilement et de manière transparente entre les appareils. Et puis il y a aussi la forte autonomie de la batterie et le look emblématique. Mais rien de tout cela n’est bon marché, il est donc important de trouver un accord. Ils ne sont pas toujours disponibles, mais nous ferons la chasse pour que vous n’ayez pas à le faire.

Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleures offres AirPods disponibles actuellement, ainsi que les meilleurs prix à ce jour à des fins de comparaison. Et si vous faites défiler jusqu’à la fin, vous verrez également les meilleurs prix actuels sur quelques paires d’écouteurs Beats appartenant à Apple (bien qu’aucune réduction ne soit disponible pour le moment). Nous garderons cette page à jour au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors assurez-vous de revenir souvent pour connaître les meilleurs prix AirPods à tout moment.

Tarifs Apple AirPods 2023 Modèle Prix ​​Apple Store Meilleur prix en ce moment Meilleur prix de tous les temps AirPod 2 129 $ 99 $ 79 $ AirPod 3 169 $ 160 $ 140 $ AirPods Pro (2e génération) 249 $ 199 $ 199 $ AirPod Max 549 $ 480 $ 389 $

Apple/CNET Les AirPods Pro 2 avec étui de chargement USB-C sont presque identiques aux AirPods Pro 2 fournis avec un étui Lightning, à l’exception d’une fonctionnalité clé. Ceux qui achètent un casque Vision Pro bénéficieront d’un son sans perte lors de la connexion de ces écouteurs, bien qu’il s’agisse probablement d’un cas limite. Cela vaut toujours la peine de le savoir, surtout si Apple ajoute également la même fonctionnalité aux futurs iPhones et autres matériels.

Pomme Vie de la batterie Évalué jusqu’à 6 heuresAnnulation de bruit Oui (ANC)Multipoint NonType de casque Écouteurs sans filRésistant à l’eau Oui (IPX4 – résistant aux éclaboussures) Les AirPods Pro de deuxième génération sont la paire d’écouteurs Apple la plus avancée à ce jour, équipés de son tout nouveau processeur H2 et dotés de capacités de suppression du bruit considérablement améliorées. Les AirPods Pro 2022 maintiennent le prix de détail de 249 $ des AirPods Pro de génération précédente de 2019. Vous pouvez économiser 50 $ sur eux dès maintenant, ce qui les ramène au prix le plus bas de tous les temps que nous ayons vu. Lisez notre revue des AirPods Pro 2.

CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 6 heuresAnnulation de bruit NonMultipoint NonType de casque Écouteurs sans filRésistant à l’eau Oui (IPX4 – résistant aux éclaboussures) Contrairement aux AirPods Pro 2, ces AirPods de troisième génération ont une conception en plein air, ils n’ont donc pas de suppression active du bruit, mais ils offrent tout de même de sérieuses améliorations par rapport aux AirPods 2. L’égaliseur adaptatif adapte la musique à la forme de votre oreille, et la durée de vie de la batterie a été portée à 30 heures au total. Ils ont également un indice de résistance à l’eau IPX4. Lisez notre revue des AirPods 3.

Apple/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 20 heuresAnnulation de bruit Oui (ANC)Multipoint NonType de casque Écouteurs supra-auriculaires sans filRésistant à l’eau Pas de classification IP Les premiers écouteurs pleine grandeur d’Apple regorgent de fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression du bruit, l’audio spatial et une intégration facile avec les appareils Apple. Oui, payer à peu près la même chose que pour une PS5 peut sembler excessif, mais voici le problème : ils en valent vraiment la peine, tant que vous ne vous sentez pas brûlé par leur manque de prise en charge d’un son complet sans perte. À l’heure actuelle, vous pouvez les obtenir pour environ 69 $ de réduction, mais uniquement dans certaines couleurs. Lisez notre revue AirPods Max.

Apple/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 5 heuresAnnulation de bruit NonMultipoint NonType de casque Écouteurs sans filRésistant à l’eau Oui (IPX4 – résistant aux éclaboussures) Bien que les AirPods 2 soient le modèle le moins avancé du marché de nos jours, ils présentent toujours des spécifications impressionnantes et constituent un excellent choix pour ceux qui disposent d’un budget plus serré. Ils sont équipés de la même puce H1 que les AirPods 3, ils ont donc la même connectivité rapide et prennent en charge l’accès mains libres à Siri. Ils sont actuellement disponibles au prix de 99 $, soit 30 $ de moins que ce qu’Apple les vend ces jours-ci. Lisez notre revue des AirPods 2.

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 6 heuresAnnulation de bruit OuiMultipoint NonRésistant à l’eau Oui (IPX4– résistant aux éclaboussures) Hélas, pour ceux d’entre vous qui ont acheté les Beats Studio Buds d’origine, qui restent sur le marché pour le moment, je suis désolé d’annoncer que ces nouveaux écouteurs Plus sont considérablement améliorés, avec un meilleur son, une meilleure suppression du bruit et une meilleure autonomie. De plus, ils offrent désormais des performances d’appels vocaux de premier ordre. La version transparente suscite beaucoup d’attention (qui n’aime pas l’électronique transparente ?), mais les grands changements se situent à l’intérieur. Beats affirme que 95 % des composants sont nouveaux et améliorés, et que « l’architecture acoustique » des écouteurs a été révisée. Les haut-parleurs restent les mêmes, mais les Studio Buds Plus sont alimentés par un nouveau chipset personnalisé plus puissant et disposent de trois nouveaux microphones dans chaque bourgeon, qui sont trois fois plus grands et plus sensibles que ceux des Beats Studio Buds. Lisez notre revue Beats Studio Buds Plus.

Beats/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 6 heuresAnnulation de bruit Oui (ANC)Multipoint NonType de casque Écouteurs sans filRésistant à l’eau Oui (IPX4 – résistant aux éclaboussures) Les Beats Fit Pro sont construits sur la même plate-forme technologique que les AirPods Pro. Contrairement aux Studio Buds précédents et moins chers de Beats, les Beats Fit Pro incluent la puce H1 d’Apple et possèdent la plupart des fonctionnalités des AirPods Pro, notamment la suppression active du bruit, l’audio spatial et l’égaliseur adaptatif. J’oserais les appeler les AirPod sportifs dont vous avez toujours rêvé. Et pour certaines personnes, ils pourraient tout simplement être meilleurs que les AirPods Pro. Lisez notre revue Beats Fit Pro.

La gamme audio sans fil d’Apple comprend désormais cinq modèles d’AirPods, et le choix du bon ensemble dépendra des fonctionnalités qui vous intéressent et du prix que vous êtes prêt à payer. Les AirPod de deuxième génération de 2019 sont l’option la moins chère, tandis que les AirPod de troisième génération actuels offrent une meilleure qualité sonore avec un son spatial. Pendant ce temps, les AirPods Pro 2, dotés de modes de suppression active du bruit et de transparence, sont les écouteurs les plus avancés d’Apple à ce jour et les premiers à être dotés de la nouvelle puce H2 d’Apple. Les AirPods Max en peluche, de loin les plus chers du groupe, sont les écouteurs supra-auriculaires d’Apple et sont dotés de fonctionnalités haut de gamme, mais sans puce H2.

Outre les AirPod de marque Apple, il convient de considérer certains écouteurs de marque Beats qui intègrent également une technologie fabriquée par Apple pour une expérience tout aussi fluide. Ceux-ci incluent le Beats Fit Pro, qui utilise la puce H1 d’Apple pour des connexions rapides et fiables et un design sportif pour écouter de la musique à la salle de sport, ou pendant la course ou l’exercice et être actif. Les Beats Studio Buds n’ont pas de puce H1 ni de tige AirPod, mais ils sont légers, confortables et abordables. De même, les Beats Studio Buds Plus mis à jour ne disposent pas de puce H1, mais disposent d’un couplage en un seul clic avec les appareils Apple (et Android) ainsi que du support Find My.

À l’exception des AirPods 2 de base, tous les AirPod répertoriés ci-dessus (plus les modèles Beats) sont compatibles avec Fonctionnalités audio spatiales d’Apple. Cependant, aucun d’entre eux n’offrira la qualité maximale de Le format audio sans perte d’Applece qui est trop riche pour que la norme sans fil Bluetooth actuelle puisse la gérer.

