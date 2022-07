Meilleures offres AirPods: AirPods 2 à partir de 100 $, 69 $ de réduction sur AirPods Pro et plus

Les AirPod sont un excellent choix si vous utilisez un iPhone, un iPad ou un Mac grâce à l’intégration transparente des appareils avec les écouteurs d’Apple. Ils sont quatre différents modèles d’AirPods dans la gamme audio sans fil d’Apple : les AirPod de deuxième génération de 2019 sont l’option la moins chère, tandis que les AirPod actuels de troisième génération offrent une meilleure qualité sonore avec un son spatial. Les AirPods Pro ajoutent de la polyvalence avec la suppression active du bruit et le mode de transparence, et les écouteurs supra-auriculaires AirPods Max en peluche, de loin les plus chers du groupe, sont dotés de fonctionnalités haut de gamme.

En plus des AirPod de marque Apple, il existe quelques écouteurs de marque Beats qui valent également la peine d’être pris en compte et qui intègrent également la technologie Apple pour une expérience tout aussi fluide. Ceux-ci incluent le Beats Fit Pro, qui utilise la puce H1 d’Apple pour des connexions rapides et fiables et un design sportif pour écouter de la musique au gymnase, ou pendant la course ou l’exercice et l’activité. Les Beats Studio Buds n’ont pas la puce H1 et la tige AirPod, mais ils sont légers, confortables et abordables.

Voici les meilleurs prix que vous pouvez trouver sur les AirPods en ce moment ainsi que les meilleurs prix à ce jour à titre de comparaison.

Tarification des AirPods Apple 2022 Modèle Prix ​​de l’Apple Store Meilleur prix en ce moment Meilleur prix de tous les temps AirPod 2 129 $ 100 $ 89 $ AirPods Pro 2021 249 $ 180 $ 159 $ AirPod 3 179 $ 160 $ 140 $ AirPod Max 549 $ 479 $ 400 $

La liste ci-dessus est la gamme complète d’écouteurs et d’écouteurs sans fil Apple au début de 2022. À l’exception des AirPods 2 de base, tous ceux répertoriés ci-dessus (plus les deux modèles Beats susmentionnés) sont compatibles avec Fonctionnalités audio spatiales d’Apple. Cependant, aucun d’entre eux ne fournira la qualité maximale de Format audio sans perte d’Applece qui est trop riche pour être géré par la norme sans fil Bluetooth actuelle.

Nous mettons fréquemment à jour cette histoire pour refléter les prix actuels.

David Carnoy/CNET Contrairement aux AirPods Pro, ces AirPods de troisième génération ont une conception en plein air, ils n’ont donc pas de suppression active du bruit, mais ils offrent tout de même de sérieuses améliorations par rapport aux AirPods 2. L’égaliseur adaptatif adapte la musique à la forme de votre oreille, et la durée de vie de la batterie a été augmentée jusqu’à 30 heures au total. Ils ont également un indice de résistance à l’eau IPX4. Ils se vendent actuellement 160 $ ​​chez B&H, soit 19 $ de moins que ce que vous paieriez chez Apple. Ils peuvent souvent être trouvés avec une remise de 29 $ sur Amazon, vous voudrez peut-être attendre le retour de cette baisse de prix. Lisez notre avis sur les AirPods 3.

Sarah Tew / Crumpe Les AirPods Pro sont les écouteurs sans fil les plus avancés d’Apple à ce jour. Ils offrent une suppression active du bruit et des embouts en silicone pour que vous puissiez vous immerger dans la musique, ou vous pouvez utiliser le mode transparence lorsque vous avez besoin d’être plus conscient de votre environnement. Avec le boîtier de charge (inclus dans ce prix), la batterie peut durer plus de 24 heures sur une charge, et ils figurent sur la liste de nos meilleurs écouteurs sans fil de l’année. Vous pouvez économiser près de 70 $ en ce moment sur Amazon et ailleurs. Lisez notre revue AirPods Pro.

Sarah Tew / Crumpe Bien que les AirPods 2 ne soient pas le modèle le plus avancé sur le marché à l’heure actuelle, ils présentent toujours des spécifications impressionnantes et constituent un excellent choix pour ceux qui ont un budget plus serré. Ils sont équipés de la même puce H1 que les AirPods 3, ils disposent donc de la même connectivité rapide et prennent en charge l’accès mains libres à Siri. Amazon cite une remise de 59 $, mais Apple a baissé le prix des AirPod de 2e génération de 159 $ à 129 $, vous n’économisez donc que 29 $. Lisez notre avis sur les AirPods 2.

David Carnoy/CNET Les premiers écouteurs pleine taille d’Apple regorgent de fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression du bruit, l’audio spatial et une intégration facile avec les appareils Apple. Oui, payer à peu près la même chose que pour une PS5 peut sembler excessif, mais voici le problème : ils en valent vraiment la peine, tant que vous ne vous sentez pas brûlé par leur manque de prise en charge d’un son sans perte complet. Vous pouvez économiser 70 $ ou près de ce chiffre sur les AirPods Max dans leurs différents coloris. Lisez notre avis sur les AirPods Max.

David Carnoy/CNET Non, ce ne sont pas des AirPods, mais les Beats Studio Buds offrent une suppression active du bruit et constituent une excellente alternative abordable aux AirPods Pro plus chers. Ils ressemblent beaucoup aux rumeurs d’AirPods sans tige dont les gens parlaient mais qui ne se sont jamais matérialisés – en tant qu’AirPods, de toute façon. Destinés à la fois aux utilisateurs iOS et Android, il leur manque quelques fonctionnalités clés du côté Apple (il n’y a pas de puce H1 ou W1), mais ce sont de petits écouteurs légers, confortables à porter et offrant un bon son. Ils s’adaptent à la plupart des oreilles en toute sécurité, y compris la mienne – je cours avec eux sans problème – mais d’autres peuvent trouver un meilleur ajustement avec le Beats Fit Pro et leurs bouts d’ailes intégrés. À l’heure actuelle, ils sont disponibles avec une remise de 20 $, mais uniquement pour la version bleue, à la fois sur Amazon et Best Buy. Lisez notre avis sur les Beats Studio Buds.

David Carnoy/CNET Techniquement, les nouveaux Beats Fit Pro ne sont pas des AirPods, mais ils sont construits sur la même plate-forme technologique que les AirPods Pro. Contrairement aux Studio Buds plus anciens et moins chers de Beats, le Beats Fit Pro inclut la puce H1 d’Apple et possède la plupart des fonctionnalités des AirPods Pro, y compris la suppression active du bruit, l’audio spatial et l’égaliseur adaptatif. Je me risquerais à les appeler les AirPods de sport dont vous avez toujours rêvé. Et pour certaines personnes, ils pourraient être meilleurs que les AirPods Pro. Ils sont parfois réduits de 20 $ chez Amazon et Best Buy, mais se vendent actuellement au prix fort. Lisez notre avis sur Beats Fit Pro.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Comparaison des AirPods 3 aux AirPods Pro : quel est le bon pour…

13:27



Plus d’offres Apple