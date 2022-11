Meilleures offres AirPods 3 Black Friday 2022

Les AirPod d’Apple sont extrêmement populaires sur le marché des écouteurs sans fil, offrant une expérience transparente que seule une entreprise qui contrôle le matériel et les logiciels peut offrir – et cette course se poursuit avec les AirPod de troisième génération d’Apple.

Le premier grand changement est la conception des écouteurs sans fil eux-mêmes, arborant un design similaire à celui des AirPods Pro, avec une tige courte, une forme plus profilée et des découpes de micro noires accentuées. Il emprunte également le système de contrôle des bourgeons de niveau Pro, échangeant des robinets contre des pressions via un capteur de force dans la tige.

Il y a également accès au contenu Dolby Atmos et Spatial Audio (avec suivi de la tête) grâce à la puce H1 d’Apple, et vous trouverez la technologie Adaptive EQ pour régler dynamiquement l’audio du casque pour vous assurer qu’il sonne comme il se doit.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’amélioration de la sortie sonore ; avec un pilote personnalisé à faible distorsion et un amplificateur à plage dynamique élevée, Apple semble convaincu que la qualité audio sera nettement meilleure pour les utilisateurs de mise à niveau.

Essentiellement, les AirPod de troisième génération sont une option solide, ce qui les rend mûrs pour les offres de ce Black Friday. Bien que le célèbre événement de shopping ne commence officiellement que 25 novembreil y a beaucoup de détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni qui s’amusent tôt avec des bonnes affaires à faire si vous savez où chercher.

Si vous êtes intéressé, voici où vous pouvez acheter les nouveaux AirPods (2021) dès maintenant, y compris certaines des meilleures offres pour les lecteurs britanniques et américains ce Black Friday, sélectionnées à la main par l’équipe Tech Advisor.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les écouteurs sans fil, nous rassemblons tout ce que vous devez savoir sur les AirPods 3 séparément.

Meilleures offres AirPods 3 Black Friday aux États-Unis

Si vous êtes à la recherche d’une bonne affaire aux États-Unis à l’approche du Black Friday 2022, votre meilleur pari en ce moment est de vous diriger vers Walmart, offrant 20 $ de réduction sur le RRP de 179 $ des derniers AirPods. Alternativement, vous pouvez payer le prix fort chez Best Buy et profiter d’un abonnement gratuit de quatre mois à Apple Music à la place (d’une valeur de 44 $).

Meilleures offres AirPods 3 Black Friday au Royaume-Uni

Les offres sont un peu plus tentantes au Royaume-Uni qu’aux États-Unis à l’approche du Black Friday, avec un choix entre 10 £ de réduction chez divers détaillants ou l’ajout de bons et d’abonnements gratuits si vous achetez les bourgeons au prix fort.

Pomme

Amazone – 169 £ (10 € de réduction)

AO – 183 £ (6 € de réduction)

Appareils directs – 169 £ (10 € de réduction)

Argos – 189 £, gratuit Spotify Premium de quatre mois abonnement

Currys – 189 £, gratuit abonnement Tastecard de trois mois , six mois d’Apple TV+

, John lewis – 169 £ (10 € de réduction) , garantie de deux ans en tant que norme

, en tant que norme KRCS

Très – 169 £ (10 € de réduction)

Suivi des prix en direct des AirPods 3 (2021)

En plus de la liste ci-dessus, nous avons également un outil de suivi des prix en direct ici, qui suit les meilleurs prix AirPods 3 en ligne en ce moment.