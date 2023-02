Meilleures nouvelles fonctionnalités dans Android 14 Developer Preview 1

Le premier aperçu développeur d’Android 14 a été publié plus tôt dans la journée et nous n’avons pas tardé à le flasher. Nos appareils Pixel 7 et Pixel 6 sont opérationnels avec cette nouvelle version d’Android dans l’espoir que nous trouverions tout un tas de choses amusantes à partager avec vous. En fin de compte, ce premier aperçu pour les développeurs n’est que cela, un aperçu avec des éléments principalement axés sur les développeurs et dans les coulisses. S’il y aura un ensemble de fonctionnalités destinées aux utilisateurs dans Android 14 pour vous exciter, vous et moi, ce n’est pas encore là.

Cela dit, nous avons creusé dans les paramètres et nous nous sommes également appuyés sur la légende, Mishaal Rahman, qui a fait ce qu’il fait toujours avec de nouvelles versions comme celles-ci et a trouvé ces petits changements que vous ne remarquerez peut-être pas, mais qui finissent par avoir un sens dans l’ensemble d’Android. Il y a donc de nouvelles choses intéressantes dans ce premier Android 14 Developer Preview 1, et voici un bref aperçu de certaines d’entre elles.

Android 14 est UpsideDownCake

Oui, c’est le nom interne du dessert. Google n’en fait plus grand cas, mais vous savez, c’est ainsi qu’il s’appelle.

L’écran à l’heure est de retour

Android 14 contre Android 13

OK, les rapports sur l’heure de l’écran n’ont jamais vraiment disparu, mais Google ne l’a certainement pas rendu aussi évident que nous le souhaiterions lorsque nous examinons les statistiques de la batterie. Dans Android 13, vous deviez accéder à la section d’utilisation de la batterie, puis faire défiler vers le bas de la liste initiale pour trouver la section “Utilisation du système depuis la dernière charge complète”. Développer cela vous montrerait alors les éléments d’utilisation du système, y compris l’écran à l’heure.

Dans Android 14, du moins pour ce premier aperçu, Google met l’écran au premier plan et au centre de la section d’utilisation de la batterie. Par exemple, regardez l’image ci-dessus à gauche et vous la verrez aussi claire que jamais. Yay.

Détection des bloatwares de l’opérateur

Il y a beaucoup d’arguments sur ce qui est considéré comme un “bloatware”, mais je pense que nous pouvons tous convenir que 17 applications installées en arrière-plan lorsque vous insérez la carte SIM d’un opérateur comptent, n’est-ce pas ? ! Android 14 a une nouvelle fonctionnalité qui détecte et vous aide à désinstaller ce genre de bloatware ! pic.twitter.com/zRBEfQCkxs – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 8 février 2023

Mishaal découvert et écrit au sujet de un paramètre “Applications installées en arrière-plan” qui était enterré derrière un drapeau de développeur. Lorsqu’elle est activée (ou si cette fonctionnalité devait être mise en ligne avec Android 14 stable plus tard), cela identifierait toutes les applications installées en arrière-plan, probablement par votre opérateur qui aime charger des bloatwares merdiques une fois que vous avez installé leur carte SIM. dans votre téléphone.

Google semble faciliter plus que jamais la désinstallation de ces applications à l’aide de cette nouvelle zone de paramètres, en indiquant dans l’interface utilisateur :

“Le fabricant de votre appareil peut installer des applications sur votre appareil en arrière-plan ou autoriser votre opérateur et d’autres partenaires à le faire. Toutes les applications répertoriées ici ne sont pas nécessaires pour que votre appareil fonctionne normalement. Vous pouvez désinstaller les applications dont vous ne voulez pas.

J’aime la recherche subtile sur les applications répertoriées ici “ne sont pas nécessaires pour que votre appareil fonctionne normalement” et que vous devriez vous sentir libre de désinstaller celles que vous ne voulez pas. Bien sur vous, Google, tant que vous gardez cela à l’intérieur et que vous ne cédez pas aux opérateurs qui sont sur le point de s’en plaindre.

Avertissement sur les applications trop anciennes pour être installées

Android 14 vous avertira désormais lorsque vous installez une application qui cible le niveau d’API 27 ou inférieur (c’est-à-dire Android 8.1 ou antérieur). Le seuil qui déclenchait cet avertissement était auparavant défini au niveau d’API 22 (Android 5.1) dans Android 10. https://t.co/dl7wRIXPvU pic.twitter.com/uFG07fS2bg – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 8 février 2023

Nous en avons parlé brièvement plus tôt dans la journée, mais il y a en effet un avertissement si vous essayez d’installer des applications plus anciennes qu’Android 14 n’aime pas. L’idée ici est que toute application qui cible le niveau d’API 27 ou inférieur produira cet avertissement lors de l’installation. Google a ciblé ce niveau d’API parce que les d*ckheads de logiciels espions l’utilisent pour éviter certaines des protections d’Android.

Meilleures options de réinitialisation sans fil

Vous ne le savez peut-être pas, mais Android vous permet d’effectuer des réinitialisations à plus petite échelle sur votre téléphone, ce qui vous permet d’essayer de résoudre des problèmes tels que le WiFi ou les problèmes de réseau mobile sans avoir à réinitialiser complètement votre téléphone en usine. Dans Android 14, ils séparent le mobile du WiFi et du Bluetooth.

C’est un très bon changement. Dans le passé, si vous rencontriez des problèmes avec une connexion mobile et que vous alliez la réinitialiser pour essayer de résoudre ce qui vous causait des problèmes, cela réinitialisait également toutes vos connexions Bluetooth et WiFi. C’était nul. Je viens de le faire avec le téléphone de ma femme il y a quelques semaines et croyez-moi quand je dis que ce n’était pas amusant de reconnecter ensuite tous ses appareils Bluetooth.

Maintenant, si votre connexion mobile est perturbée, vous pouvez simplement réinitialiser le mobile. Le WiFi et le Bluetooth sont toujours regroupés de la même manière, mais cela ne sera probablement pas aussi pénible de se reconnecter au WiFi si vous avez besoin d’effacer le Bluetooth.

Clonage d’applications !

Android 14 se prépare à ajouter une fonctionnalité de clonage d’application ! De nombreux OEM/applications tierces offrent déjà cette fonctionnalité, mais il est agréable de voir cela dans la version d’Android de Google. pic.twitter.com/xAynlbwmOd – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 8 février 2023

Vous avez toujours voulu cloner une application pour utiliser plusieurs connexions ou comptes ? Oui, vous pouvez déjà le faire sur de nombreux autres téléphones Android (comme les téléphones Samsung et OnePlus), mais pas sur les téléphones Google Pixel. Cela pourrait changer avec Android 14 ! Dans les paramètres de la section Applications, nous pourrions bientôt voir une option appelée “Applications clonées”, selon des captures d’écran de Mishaal au-dessus de. Il a dû trouver un autre drapeau caché pour cela, car cette option n’est pas présente sur notre Pixel 7 avec Android 14.

Et c’est probablement tout pour les plus gros trucs. Il y a probablement des dizaines d’autres petits changements, mais ces quelques-uns se sont démarqués comme des éléments dont vous voudrez peut-être profiter une fois qu’Android 14 sera en version bêta et que vous l’installerez sur votre téléphone Pixel pris en charge.