Meilleures multivitamines pour hommes pour 2022

Vitamines et les minéraux sont essentiels pour une vie saine. Ignorer des choses comme les vitamines A, C, D, E, K et F, ainsi que le fer, le calcium, le magnésium et le zinc est une mauvaise décision, d’autant plus qu’elles garantissent à votre corps les nutriments dont il a besoin, quel que soit votre mode de vie. . Et si vous pensez que vous n’en avez pas besoin, rappelez-vous que vous n’êtes probablement pas en obtenir suffisamment de votre alimentation seule. C’est pourquoi vous devez prendre multivitamines car ils vous aident à compléter avec toutes les bonnes choses dont un corps sain a besoin.

Notamment, les compléments alimentaires ne sont pas réglementé par la Food and Drug Administration, conduisant à un marché de consommation saturé d’options inadéquates. Il existe une large gamme de marques de multivitamines, des plus abordables aux plus chères.

Pour créer cette liste organisée, nous avons pris en compte le prix, la qualité, les certifications et vitamine et les quantités minérales. Voici nos meilleurs choix pour les meilleures multivitamines pour hommes.

Un par jour Dosage: 1 comprimé Spécialement formulé pour soutenir la santé cardiaque, l’énergie, la tension artérielle et la fonction musculaire, Un par jour est une marque de multivitamines de premier plan pour les hommes en mouvement. Un comprimé contient 100% ou plus des valeurs quotidiennes de vitamines A, B6, B12, C, D, E et K, riboflavine, thiamine, niacine, acide folique, acide pantothénique, zinc, manganèse, biotine, magnésium, cuivre, lycopène , calcium, fer, iode, sélénium et chrome. Il existe de grandes quantités de vitamine B12 et acide pantothéniquequi aident à maintenir les cellules et le sang du corps en bonne santé et à transformer les aliments en énergie. Men’s One a Day ne contient pas d’édulcorants, d’arômes ou de colorants artificiels, ni de sirop de maïs à haute teneur en fructose ou d’allergènes de crustacés. Les comprimés sont également sans gluten et sans produits laitiers.

Olly Dosage: 2 gommes Olly est une marque de confiance Target, CVS et Walgreens depuis un certain temps maintenant. L’entreprise propose des produits spécialement conçus pour les femmes, les enfants, les hommes, le sommeil, la beauté, l’immunité et même les humeurs. Quel que soit le produit, Olly est connu pour avoir des vitamines gommeuses au bon goût. Olly’s multivitamines pour hommes contient de grandes quantités de vitamines A, C, D, E, Bs, de zinc et Coenzyme Q10. Il contient également des nutriments tels que la niacine, le folate, la biotine, l’acide pantothénique, l’iode, le sélénium et le chrome. Les gommes sont sans gluten et ne contiennent pas d’arômes artificiels. L’un des meilleurs aspects d’Olly est que ses vitamines sont certifiées par le Fondation nationale de l’assainissement, qui garantit que les produits répondent à des normes strictes de sécurité sanitaire. Olly, en tant qu’entreprise, est B-Corporation agréé. Cela signifie qu’Olly est transparent sur la performance environnementale (comme sa gestion des déchets) et la performance sociale (comme les avantages sociaux).

Rituel Dosage: 2 gélules De nos jours, vous pouvez vous abonner à presque tous les types de services : alimentation, beauté, vêtements et maintenant, vitamines. Payez des frais mensuels et recevez un approvisionnement d’un mois de vos vitamines préférées directement à votre porte. Avec Rituelune marque de vitamines en ligne fondée en 2016, acheter vos multivitamines est facile. Rituel multivitamines pour hommes 18 à 49 ans est végétalien, sans gluten et sans allergène, sans OGM et ne contient pas de colorants artificiels. La multivitamine est unique en ce qu’elle a une conception à libération retardée, destinée à être sensible à jeun. Deux multivitamines contiennent des vitamines A, D, E, B12 et K, ainsi que du folate, du magnésium, du zinc, du bore et des oméga-3. Ritual fait partie des quelques vitamines qui contiennent oméga-3destiné à la santé du cerveau et du cœur. Ritual offre la livraison gratuite, une garantie de remboursement de 30 jours et une annulation facile à tout moment.

Fait nature Dosage: 1 comprimé Fait nature est l’une des marques les plus connues sur le marché des vitamines. Nature Made se targue d’être la meilleure marque de vitamines et de suppléments recommandée par les pharmaciens et pour une bonne raison. La société a plus de 50 ans d’expérience et fabrique tous ses produits aux États-Unis. Plus important encore, la multivitamine pour hommes de Nature Made est vérifiée par le Pharmacopée des États-Unisce qui signifie que le produit a satisfait aux normes de qualité et de sécurité établies par les bonnes pratiques de fabrication actuelles de la FDA. Nature Made’s Multi pour lui contient des vitamines A, C, D, E, K et Bs, thiamine, riboflavine, niacine, folate, biotine, acide pantothénique, calcium, iode, magnésium, zinc, sélénium, cuivre, manganèse, chrome et molybdène. Il existe de grandes quantités de vitamine C et de vitamine B12 pour une immunité et une santé musculaire accrues. Les comprimés sont également sans gluten. Nature Made est le plus abordable de la liste. Un flacon contient 90 comprimés.

Rituel Dosage: 2 gélules Les hommes de 50 ans ou plus ont souvent besoin d’une multivitamine spécialisée. En vieillissant, notre corps a besoin d’une plus grande quantité de nutriments que les autres. Les hommes plus âgés bénéficient d’un montant légèrement supérieur de vitamines C, D, E, B12, K, folate, fer, magnésium, niacine et calcium. Ritual produit une multivitamine pour les hommes de 18 à 49 ans et 50 ans et plus. La différence entre les deux est que le Essential for Men Multivitamines 50 Plus fournit des quantités plus élevées de vitamines E, B12, K, de folate et de magnésium. Les capsules de gel sont également végétaliennes, sans gluten et sans allergènes, sans OGM et ne contiennent pas de colorants artificiels. Ils ont le même design à libération retardée, destiné à être sensible à jeun. Ritual offre la livraison gratuite, une garantie de remboursement de 30 jours et une annulation facile à tout moment.

De quels vitamines et nutriments essentiels les hommes ont-ils besoin ?

La Académie de nutrition et de diététique recommande aux hommes qui manquent de vitamines essentielles dans leur alimentation, qui manquent d’activité physique régulière ou de suffisamment de sommeil de prendre une multivitamine. Les hommes, en particulier, ont besoin d’une multivitamine contenant certains des éléments suivants.

Vitamine A

Trouvé dans les fruits et légumes comme le cantaloup et les carottes, vitamine A (ainsi que des caroténoïdesune version de la vitamine A trouvée dans les sources animales) est important pour santé oculaire. Selon le CDC, seuls 1 adulte sur 10 obtient sa valeur quotidienne en fruits et légumes, les hommes obtenant le moins. La vitamine A contenue dans une multivitamine aide à combler cette lacune dans l’alimentation des hommes. Il est recommandé aux hommes adultes d’obtenir environ 900 microgrammes du quotidien.

Vitamine C

On le trouve le plus souvent dans les agrumes, vitamine C joue un rôle important dans la production de collagène, le métabolisme des protéines et l’immunité. Encore une fois, si les hommes ne mangent pas assez de fruits et de légumes, un supplément de vitamines est encouragé. Il est recommandé aux hommes d’obtenir 90 milligrammes par jour.

Vitamine D

Aide à la santé des os, Vitamine D est obtenu à partir des rayons UV du soleil. Si les hommes ne passent pas assez de temps à l’extérieur et au soleil, un supplément est nécessaire pour une santé optimale. Il est recommandé aux hommes adultes d’obtenir 15 microgrammes par jour.

Calcium

Parallèlement à la vitamine D, le calcium est également nécessaire à la santé des os. Le calcium contribue également au bon fonctionnement des muscles et du cœur. Cependant, une quantité beaucoup plus importante de calcium est nécessaire quotidiennement. Les hommes adultes ont besoin 1 000 milligrammes de calcium par jour et 200 milligrammes supplémentaires après 70 ans.

Magnésium

Trouvé dans les noix, les graines et les légumes à feuilles, magnésium est essentiel pour réguler les réactions chimiques, les muscles et les nerfs, le développement des os et la production d’énergie. Les hommes doivent obtenir 420 milligrammes de magnésium par jour.

Zinc

Bien que le corps n’ait besoin que d’une petite quantité de zinc, c’est un nutriment essentiel pour Production d’ADN, de cellules et de tissus sains. Le zinc se trouve le plus souvent dans la viande et le poisson. Si vous suivez un régime végétarien ou végétalien, un supplément de zinc est recommandé. Il est recommandé aux hommes de prendre 11 milligrammes de zinc par jour.

Comment choisir la meilleure multivitamine pour hommes

Toutes les multivitamines ne sont pas créées égales et toutes les multivitamines ne fonctionneront pas pour vous. Il est important de trouver un produit qui répond à vos besoins uniques et à vos lacunes alimentaires.

Quelques éléments à considérer :

Âge

Les hommes de 50 ans et plus ont besoin de multivitamines spécialisées pour un corps vieillissant. Par exemple, les hommes plus âgés ont besoin de doses plus élevées de vitamine D pour protéger et maintenir des os sains. Lorsque vous recherchez une multivitamine, trouvez un produit pour votre groupe d’âge.

Restrictions diététiques

Il existe des multivitamines conçues pour ceux qui sont végétaliens, sans gluten et sans produits laitiers, cela nécessite juste un peu plus d’inspection des ingrédients. Ritual contient des multivitamines végétaliennes, sans gluten, sans produits laitiers et sans OGM. Cependant, les multivitamines de Nature Made sont uniquement sans gluten. Si votre alimentation ou votre mode de vie nécessite un produit sans gluten ni produits laitiers, assurez-vous de lire attentivement chaque étiquette.

Conditions pré-existantes

Si vous présentez un risque plus élevé de maladie cardiaque, votre médecin peut vous recommander un supplément de potassium (en supposant que vous ne respectez pas l’apport quotidien recommandé dans votre alimentation). UN étude récente a constaté que de faibles niveaux de potassium ont été liés aux maladies cardiovasculaires.

Si vous êtes un fumeur, vous avez besoin d’une plus grande quantité de suppléments que les autres. Par exemple, mâle les fumeurs ont besoin de 35 mg de plus de vitamine C que les non-fumeurs.

Vérifications

Bien que les compléments alimentaires ne soient pas réglementés par la FDA, il existe quelques vérifications qui garantissent que le produit que vous achetez est sûr.

Ces vérifications comprennent :

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.