Meilleures multivitamines pour 2022 – Crumpe

Selon une enquête de 2019, plus de 80% de tous les Américains prennent un supplément de vitamines et probablement encore plus devrait. La nourriture devrait être votre principale source de vitamines, mais votre alimentation ne couvre pas toujours toutes les bases. Il peut être difficile de trouver quelle multivitamine est la meilleure pour se couvrir. Il peut également être difficile de savoir combien d’argent vous devez dépenser pour en trouver un de qualité. C’est pourquoi nous avons fait des recherches pour vous aider à trouver la meilleure multivitamine pour 2022.

De toutes les ventes de vitamines aux États-Unis, les suppléments de multivitamines représentent 40 %. Mais vous devez savoir que toutes les multivitamines ne sont pas égales. Les vitamines sont non réglementé par la Food and Drug Administration, ce qui donne lieu à des tendances panacée en matière de vitamines qui pourraient ne pas valoir votre argent. Les meilleures multivitamines comprennent les vitamines A à E avec des minéraux et des métaux comme le calcium ou le fer. La composition exacte et les ingrédients d’une multivitamine varient selon le produit.

Cette multivitamine a une certification tierce par Pharmacopée des États-Unis , l’un des organismes de certification les plus connus et les plus réputés. Nature Made propose une large gamme de suppléments vitaminiques pour hommes, femmes, personnes âgées et enfants. Dans l’ensemble, Nature Made manque peut-être de saveurs flashy ou d’emballages à la mode, mais je l’aime pour sa fiabilité et sa teneur en nutriments solides.

Il comprend également des vitamines A, C, D3, E, K et diverses vitamines B. Cette multivitamine contient des minéraux comme le calcium, l’iode, le magnésium et le fer. Le fer inclus dans le supplément vous amène à 100 % de votre dose quotidienne recommandée. Un excès important de fer peut provoquer troubles gastro-intestinaux chez les personnes qui consomment suffisamment de fer. Avant de commencer un supplément – en particulier un supplément si riche en fer – vous devriez parler avec votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que vous en avez besoin.

Là où Ritual brille, ce sont ses certifications. Les installations de fabrication sont certifiées par la National Sanitation Foundation, qui garantit que les produits fabriqués répondent aux normes de qualité de la FDA et aux bonnes pratiques de fabrication. Il est également testé par des tiers par les laboratoires Eurofins et IEH.

Les multivitamines Ritual Essential sont des capsules de gel avec une perle brevetée dans la conception d’huile, qui permet aux vitamines grasses et sèches de coexister dans une seule capsule. Il présente également une conception à libération retardée pour une meilleure absorption et une saveur de menthe destinée à réduire les nausées.

Ritual Essential est la meilleure multivitamine pour les femmes. Avec Multivitamine Ritual Essential vous obtenez neuf vitamines et minéraux dont les femmes manquent souvent dans leur alimentation – y compris Vitamine D , E , B12 et le fer et folate . C’est mieux pour la femme moyenne qui a une alimentation équilibrée mais qui a besoin d’un peu d’aide supplémentaire. Ritual ne contient pas tous les nutriments et vitamines que l’on trouve dans d’autres produits, mais cela convient à la personne moyenne. Ce n’est pas le meilleur choix pour quelqu’un qui a besoin d’une multivitamine plus complète.

Ritual est une marque populaire basée sur un abonnement direct au consommateur qui propose des suppléments de multivitamines pour chaque étape de la vie d’une femme. Les multivitamines sont soutenues cliniquement par un Essai de 12 semaines financé par Ritual et en partenariat avec l’Université d’Auburn. L’essai a révélé que les niveaux de vitamine D chez les femmes en bonne santé ont augmenté de 43 % et les niveaux d’oméga 3 ont augmenté de 41 %.

Un par jour

One A Day est mon choix pour la meilleure multivitamine pour hommes. Comme son nom l’indique, il vous suffit de prendre une pilule par jour pour obtenir votre supplément de vitamines plutôt que de jongler avec plusieurs pilules. One A Day propose des lignes pour hommes, femmes et personnes âgées.

C’est une multivitamine complète avec plus de 20 nutriments clés conçus pour soutenir la santé de votre cœur et votre système immunitaire. Il n’a pas les mélanges exclusifs que beaucoup d’autres options ont. Cela signifie que c’est moins cher, et vous savez ce qu’il y a dedans. Il n’y a pas d’édulcorants, d’arômes ou de colorants artificiels. Il est également exempt d’allergènes majeurs.

La teneur en éléments nutritifs du Multivitamine One A Day vous rapproche (un peu plus pour certains nutriments) de la dose quotidienne recommandée. D’autres suppléments de vitamines contiennent plus de vitamines qui peuvent vous apporter plus de 3 000 % de votre recommandation quotidienne. Mais il est possible d’avoir trop d’une bonne chose. C’est pourquoi vous devriez choisir One A Day; il y a peu d’inquiétudes quant à la quantité que vous prenez.

Il convient également aux besoins de la personne moyenne. Les multivitamines sont un bon complément à une alimentation équilibrée. Ce n’est peut-être pas la meilleure option si vous manquez particulièrement de certaines vitamines. Conclusion : les multivitamines One A Day vont droit au but. Vous prenez une pilule par jour et obtenez exactement la quantité de vitamines et de minéraux dont vous avez besoin. Et c’est l’une des options les plus abordables du marché.