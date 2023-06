Meilleures montres intelligentes à moins de 100 $

Les montres connectées sont devenues plus populaires ces dernières années. De nos jours, il semble que tout le monde en ait un – et pour cause. Ce sont de petits appareils géniaux qui peuvent rendre la vie un peu plus facile, mais beaucoup sont encore assez chers. Et il peut être difficile de justifier de dépenser plusieurs centaines de dollars pour une montre, surtout lorsque votre budget est serré. Heureusement, vous n’avez pas à manquer. En fait, il existe de nombreuses montres intelligentes économiques pour moins de 100 $.

Des marques bien connues comme l’Apple Watch Series 8, Montre Galaxy 5, Fitbit Versa 4, et Fitbit Sense 2 peut coûter cher. C’est pourquoi nous avons dressé une liste d’options de smartwatch solides et économiques. Bien que ces montres intelligentes ne correspondent pas exactement aux capacités des montres intelligentes plus chères, elles sont parfaites pour les personnes qui ne se soucient pas nécessairement de toutes les montres intelligentes cloches et sifflets telles que l’offre Apple Watch.

Ces trois montres sont les meilleures options de smartwatch économiques pour la plupart des gens, en particulier ceux qui veulent également un tracker de santé et de fitness à un prix abordable. Tous les trois fonctionnent avec tous les smartphones – appareils iOS et Android – et ils sont livrés avec d’excellentes fonctionnalités comme le suivi des pas, des calories, du sommeil et de l’activité ; GPS; écrans tactiles; résistance à l’eau; et un moniteur de fréquence cardiaque.

Vous pouvez trouver mes impressions et critiques complètes sur chacune de ces montres intelligentes Android dans la vidéo ci-dessous, ou lire la feuille de triche.

Regarde ça: Nos alternatives budgétaires Apple Watch préférées 12:47

Lexy Savvides / Crumpe En plus des bases que j’ai énumérées précédemment, cette smartwatch bon marché affiche les notifications intelligentes de votre appareil Android et dispose d’un moniteur de sommeil. En fait, j’ai trouvé que cette smartwatch économique avait le suivi du sommeil le plus précis des trois montres de cette comparaison Son écran couleur de 1,3 pouces est correct mais n’est pas aussi lumineux que l’une des autres montres de cette liste. De plus, vous n’avez le choix qu’entre quatre cadrans de montre. L’ID205L suit huit types d’entraînement – marche, course, vélo, escalade, yoga, cardio sur tapis roulant, randonnée et vélo stationnaire – et peut synchroniser vos données de suivi de la condition physique avec Apple Health. Il s’agit de la meilleure montre intelligente qui suit la distance pendant un entraînement en plein air, vous devrez emporter votre téléphone avec vous car cette montre a un GPS connecté, plutôt qu’un GPS intégré. La batterie dure jusqu’à 10 jours avec une utilisation régulière, qui peut être étendue à 30 jours si vous la maintenez en mode veille.

Lexy Savvides / Crumpe Cette montre intelligente la plus économique prouve que l’apparence peut être trompeuse, car le prix de 50 $ ne correspond pas à son extérieur haut de gamme et à ses fonctionnalités intelligentes. La smartwatch de NDur a un cadre métallique élégant et un bracelet confortable, et l’écran tactile couleur de 1,3 pouce était le plus brillant des montres que j’ai testées pour cela. C’est assez facile à voir en plein soleil. Il peut suivre sept types d’entraînement : marche, course, vélo, saut à la corde, badminton, basketball et football. Il a un GPS connecté comme le Fitbit Charge 4, ce qui signifie que vous aurez besoin de votre téléphone à portée de main pour suivre la distance et voir votre itinéraire d’entraînement cartographié. Le suivi du sommeil ne semble cependant pas aussi précis, car la montre pensait que je dormais alors que j’étais assis sur le canapé à regarder la télévision et à faire la vaisselle avant de me coucher. Mais c’est la seule de ces montres intelligentes qui surveille les niveaux d’oxygène dans le sang, ou SpO2 sur place. Il peut même surveiller la tension artérielle avec des lectures à la demande. Cela dit, sachez que les notifications des capteurs de l’application de cette montre ne sont pas validées médicalement et ne doivent jamais être utilisées pour remplacer un appareil médical ou pour déterminer s’il faut ou non se faire soigner. La batterie dure environ sept jours d’utilisation continue. Vous recevez des alertes de prix pour NDur Smartwatch

Lexy Savvides / Crumpe La smartwatch la plus chère de cette liste n’a pas autant de fonctionnalités que son frère plus cher, l’Amazfit GTS, mais elle est là pour une bonne raison. Son écran tactile TFT de 1,3 pouce reste allumé en tout temps, comme l’Apple Watch Series 6, la Galaxy Watch 3, la TicWatch Pro et les montres Inspire et Sense de Fitbit, de sorte que vous n’aurez pas à lever votre poignet chaque fois que vous voulez l’heure . L’écran tactile n’a pas l’air aussi haut de gamme que les montres plus chères, mais cette montre a un rétroéclairage. Le Bip S dispose également d’un GPS intégré, ce qui vous permet de laisser votre téléphone derrière vous lorsque vous sortez courir ou faire un autre entraînement en plein air. Il dispose également du suivi d’exercice le plus robuste, avec la prise en charge de 10 types d’entraînement : course à pied, cyclisme, elliptique, cardio sur tapis roulant, marche, spin, poids/freestyle, yoga et natation intérieure/extérieure. Il interrompt également automatiquement votre entraînement lorsqu’il détecte que vous n’avez pas bougé depuis un certain temps. Cette smartwatch abordable propose le plus grand choix de cadrans de montre, ainsi que la possibilité de personnaliser certaines des mesures affichées, telles que la météo, le suivi des activités ou la surveillance de la fréquence cardiaque. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, la société affirme que le Bip S peut obtenir jusqu’à 40 jours d’utilisation en veille. Mais avec une utilisation régulière, y compris quelques entraînements GPS, vous aurez plus de chances d’avoir 15 jours entre les charges. Lisez notre revue Amazfit Bip S. Vous recevez des alertes de prix pour Amazfit Bip S

