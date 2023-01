Meilleures manettes Xbox 2023 : Xbox Series X|S et Xbox One

3. Scuf Instinct Pro – Idéal pour les contrôles personnalisés

Scuf est sans doute le leader des contrôleurs personnalisés, en particulier dans le monde des sports électroniques où les joueurs professionnels ont besoin des meilleures performances possibles de leurs contrôleurs. En surface, Scuf offre tout ce que propose le Design Lab de Microsoft – déclencheurs personnalisés, une variété d’options de couleur, boutons, sticks analogiques, etc. – mais il y a beaucoup plus à offrir.

L’un des changements les plus notables par rapport aux contrôleurs Scuf récents est le passage des palettes arrière traditionnelles à quelque chose de plus proche des déclencheurs réguliers, placés parfaitement près des poignées arrière de l’Instinct Pro afin que vous ne vous précipitiez pas pour appuyer sur les boutons de ces tireurs en ligne tendus. des moments.

Ceux qui ont utilisé le kit Scuf récent connaissent la technologie qui vous permet de modifier les fonctions de la pagaie à la volée à l’aide d’une clé EMR. C’est une fonctionnalité intéressante – tant que vous ne perdez pas la clé, ce qui a dû arriver souvent parce que Scuf a abandonné le système avec la ligne Instinct.

À sa place, il y a un bouton à l’arrière qui vous permet de basculer entre trois profils, indiqué par une LED sous le bouton de sourdine. Appuyez sur le bouton pour passer d’un profil à l’autre, et maintenez le bouton enfoncé pour passer en mode remappage. À partir de là, c’est aussi simple que de maintenir la gâchette arrière et le bouton sur lequel vous souhaitez le remapper. Pour nous, c’est l’une des meilleures mises à niveau par rapport à la technologie Scuf précédente.

Parfait pour les stars en herbe de l’eSport, l’arrêt de déclenchement de Scuf est un incontournable de ses manettes personnalisées depuis des années. La technologie vous permet d’ajouter un arrêt de déclenchement avec un interrupteur à l’arrière du contrôleur, et elle a été mise à niveau pour offrir une expérience plus proche du clic d’une souris que de la pression d’un déclencheur avec la ligne Instinct, réduire les temps de réaction et rendre les jeux de tir plus réactifs.

Ne présumez pas que vous êtes enfermé dans la conception d’Instinct Pro que vous choisissez lors de votre achat ; le contrôleur dispose d’une façade magnétique, vous pouvez donc l’échanger contre quelque chose de complètement différent pour la fraction du prix d’un nouveau contrôleur Scuf, et vous pouvez également échanger les sticks analogiques. Vous obtenez un deuxième ensemble dans la boîte et vous pouvez acheter des ensembles supplémentaires séparément.

La seule vraie déception concerne le département des batteries; plutôt que de disposer d’une batterie lithium-ion intégrée, comme avec ses prédécesseurs et le Xbox Elite Controller 2 de Microsoft, l’Instinct Pro nécessite 2 piles AA pour être utilisé. Cela signifie que le câble USB-C tressé de 10 pieds inclus est certainement utile !