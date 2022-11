Meilleures maisons de poupées de 2022 – Crumpe

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Rien de tel qu’une maison de poupée pour stimuler l’imagination de votre enfant. Ce jouet séculaire et bien-aimé est une excellente façon de passer un après-midi. Et pour être honnête, c’est aussi amusant pour les adultes, même si vous n’avez pas d’enfants. Mettre en place une maison de poupée avec toutes les minuscules miniatures est une explosion. Malheureusement, il existe de nombreuses maisons de poupées et toutes ne conviennent pas à votre enfant (ou à vous-même). C’est pourquoi nous nous sommes efforcés de déterminer ceux qui en valent la peine. Voici une liste des meilleures maisons de poupées disponibles actuellement sur le marché.

Si vous êtes le genre de parent à jouer avec les jouets à la mode, il existe des maisons colorées de LOL Surprise, Disney et Barbie qui impressionneront les enfants. Si vous préférez une maison de poupée plus discrète et d’apparence naturelle, il y en a des en bois de Hape et Hearth & Hand. Si vous avez besoin de quelque chose de plus petit, il existe des maisons de démarrage comme le Fold & Go de Melissa & Doug ou le château de Maileg. Si vous cherchez quelque chose de moins froufroutant, la caserne de pompiers Ghostbusters de Playmobil ou une escapade pirate cool de KidKraft pourraient faire l’affaire. Que vous ayez les tout-petits ou préadolescents, vous pouvez trouver la bonne maison de poupée pour tout âge ici. Bonne recherche de maison !

Amazone Le Chelsea Cottage de KidKraft est un favori éternel. Il a un prix bas et toutes les fonctionnalités dont une maison de poupée a besoin. Il est même livré avec des meubles ! Il y a cinq chambres et trois niveaux pour accueillir des poupées de 4 pouces. Les couleurs vives et les pièces robustes du Chelsea Cottage sont idéales pour les jeunes enfants.

Amazone Si votre tout-petit aime les adorables Calico Critters, cette maison de poupée compacte mais luxueuse est ravissante. Un lustre, un escalier en colimaçon et une terrasse font de l’Elegant Town Manor un endroit spécial, et l’ensemble comprend même son occupant, Stella Hopscotch Rabbit. Les meubles de Stella, y compris une parure de lit et une salle à manger, sont livrés avec la maison pour que votre enfant puisse commencer à jouer tout de suite.

Amazone Le manoir familial en bois de qualité de Hape comprend 10 chambres, plus un garage et un jardin. Il est suffisamment spacieux pour que plusieurs enfants puissent jouer ensemble avec la maison. L’une des caractéristiques les plus intéressantes est les lumières LED ; les lampes magnétiques incluses peuvent se déplacer d’une pièce à l’autre. Vous obtenez également une famille de poupées et des meubles. Idéal pour les 3 ans et plus.

Amazone Ce n’est pas votre maison de poupée traditionnelle, c’est une maison pour les pirates ! L’ensemble Pirate’s Cove de KidKraft comprend une cachette avec de nombreuses pièces, des meubles et des accessoires pour tout l’équipage de pirates (également inclus). Il a une cellule de prison, une salle au trésor, des canons et, surtout, un quai pour le bateau pirate. C’est beaucoup pour votre doublon.

Mattel Barbie’s Dreamhouse célèbre son 60e anniversaire cette année, et la maison de poupée rose est toujours aussi forte. L’itération la plus récente de The Dreamhouse est parfaite pour célébrer. Il dispose d’une piste de danse, d’un espace grill extérieur, d’un toboggan aquatique et d’une balançoire. Bonus : Il y a un petit toboggan aquatique pour les chiots Barbie. À près de 4 pieds de haut, le Dreamhouse est livré avec plus de 75 pièces.

HABA La conception ouverte de cette maison de poupée en bois compacte et robuste est idéale pour les tout-petits comme les enfants d’âge préscolaire — pas de toit signifie un meilleur accès pour jouer. La Little Friends Dollhouse Town Villa comprend 10 meubles pour ses huit chambres et peut accueillir des poupées de 4 pouces (vendues séparément). Bonus : l’assemblage est simple et aucun outil n’est requis.

Playmobil Si votre enfant n’est pas intéressé par une maison de poupée traditionnelle, la caserne de pompiers Ghostbusters de Playmobil est une idée géniale. Inspiré de la caserne de pompiers du film classique, cet ensemble contient tous les détails amusants et macabres que vous espérez – du fantôme de la bibliothèque aux packs de protons en passant par les éclaboussures de silicone. Cinq figurines sont également incluses, mais la voiture Ecto-1 et Stay Puft Marshmallow Man sont vendues séparément.

Amazone Ce simple chalet en bois de Melissa & Doug est une excellente introduction au monde du jeu de maison de poupée, et le prix d’introduction est également correct. Les enfants peuvent ranger les 11 meubles robustes inclus et deux petites poupées à l’intérieur, et la maison rose bonbon se replie pour un transport ou un rangement facile.

Walmart Tout enfant qui collectionne les poupées LOL Surprise à la mode ira gaga pour la dernière maison de poupée massive de la ligne. L’OMG House of Surprises est un manoir de poupée de 4 pieds sur 4 pieds qui contient tout, des lumières de travail à une salle de cinéma et un toboggan aquatique. Mieux encore, la maison est livrée avec 85 surprises à déballer.

Maileg Si vous cherchez une petite demeure fantaisiste, ne cherchez pas plus loin que la maison de poupée du château de Maileg. Une tour de trois étages de bon goût, c’est l’endroit idéal pour abriter de petites souris Maileg en peluche (ou d’autres petites poupées) pour un jeu de conte de fées. Le seul inconvénient du château est que les accessoires ne sont pas inclus.

Amazone Si vous magasinez des cadeaux pour un tout-petit, Fisher-Price est une excellente maison de poupée pour les très jeunes enfants. La maison de jeu Little People Friends Together est fabriquée en plastique robuste et dispose de lumières et de sons interactifs. L’ensemble comprend des meubles, des accessoires et trois figurines Little People. Et tout rentre à l’intérieur lorsque vous pliez la piscine.

Amazone Elsa, Cendrillon, Belle et le reste des princesses Disney se sentiront comme chez eux dans l’Ultimate Celebration Castle. La maison de poupée à trois étages sur le thème du château mesure 4 pieds de haut et contient des meubles et des accessoires adaptés aux poupées royales. Les enfants adoreront le spectacle de lumière “feux d’artifice” et la musique (les parents pourraient ne pas le faire).

Amazone Foxtail Villa de Tender Leaf Toys est une jolie maison de poupée de taille moyenne idéale pour les jeunes enfants. Assez petite pour être transportée, cette maison de poupée mesure environ 28 pouces de hauteur. Fabriqué à partir de bois d’hévéa renouvelable, Foxtail Villa est sans produits chimiques et constitue une excellente option écologique. Un ensemble de meubles colorés est inclus.

Cible La ligne Hearth & Hand de Target comprend une belle cabane dans les arbres en bois qui est un lieu de rencontre parfait pour les poupées. (Et c’est aussi parfait pour les parents qui ne veulent pas de jouets en plastique flashy.) Cette maison de poupée Hearth & Hand est fidèle à la marque de style de vie Magnolia de Chip et Joanna Gaines. Il a une palette de couleurs noir et blanc de bon goût, plus un fanion pittoresque et une balançoire.

