Meilleures machines à pain pour les boulangers à domicile en 2022

La pâtisserie est un passe-temps amusant, mais ce n’est pas le plus facile à apprendre. Faire un pain est une tâche longue et fastidieuse. Cela nécessite une attention intense aux détails, et un faux mouvement pourrait faire la différence entre une croûte croustillante avec un intérieur moelleux et un morceau de pâte plat et lourd. Peut-être n’êtes-vous pas sûr d’avoir tout ce qu’il faut pour mesurer, pétrir, lever et cuire en vous juste pour un morceau de pain frais – et cela sans parler de l’immense quantité de nettoyage qui accompagne la cuisson du pain à partir de zéro. Mais il existe un raccourci : faire du bon pain maison avec une machine à pain.

Tout ce que vous faites vraiment est de combiner les ingrédients secs et humides directement dans l’appareil, et la machine à pain fait le reste du travail. Trouver la meilleure machine à pain pour le type de pain que vous souhaitez faire, le rendement que vous recherchez et ce qui conviendra au budget de votre machine à pain nécessite un peu plus de travail. La plupart des machines à pain sont conçues pour fabriquer différents styles de pain et disposent de paramètres et de programmes pour vous aider à clouer un seigle, un levain ou un multigrain, mais il existe des différences entre les différentes marques et modèles qui méritent une enquête. Vous pouvez également dépenser des charges sur une machine à pain si vous avez des pièces de monnaie supplémentaires, mais il existe des machines à pain peu coûteuses qui fonctionnent très bien, alors ne retirez pas tout ce chèque de relance pour le moment.

Si vous êtes à la recherche d’une machine à pain de qualité, nous avons rassemblé cette liste des meilleures machines à pain. Bien que chaque modèle n’ait pas été testé de première main, nous avons basé nos suggestions sur des recherches approfondies, y compris des avis d’utilisateurs et des comparaisons de spécifications. Nous mettrons périodiquement à jour cette liste avec les meilleures machines à pain disponibles, y compris les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. Après tout, personne ne se lasse jamais de pain frais.

Noter: Alors que le pain fait maison et fraîchement cuit gagne en popularité pendant la pandémie en cours, certaines de ces machines à pain peuvent être en rupture de stock – mais tous sont toujours en production, alors revenez régulièrement.

Que rechercher lors de l’achat d’une machine à pain

Lorsque vous commencez le processus de choix d’une machine à pain, vous constaterez qu’elles varient considérablement en termes de forme, de taille et de prix. Il y a quelques facteurs qui contribuent à ces différences dans les options de machine à pain et vous voudrez considérer quelles caractéristiques sont les plus importantes pour vos besoins en matière de cuisson du pain.

Premièrement, les machines à pain automatiques existent en différentes tailles. Cela fait non seulement référence à l’espace physique de l’appareil pour la cuisson du pain (qui peut être important), mais également à la taille du pain qu’il peut cuire. Les tailles courantes de machine à pain incluent les modèles de pain de 1 et 2 livres – si vous ne faites que cuire une miche de pain pour vous-même, une machine à pain plus petite peut très bien fonctionner, tandis que les grandes familles peuvent avoir besoin de pains plus gros pour que tout le monde soit satisfait du réconfort. crabes.

Vous voudrez également penser à la forme du moule à pain intérieur de l’appareil, car cela déterminera la forme de la miche de pain. De nombreuses machines à pain ont des moules carrés, qui donnent des pains carrés, mais vous pouvez également trouver des modèles de fabrication de pain qui font des pains horizontaux plus proches de ce que vous achèteriez dans le magasin.

Vous voulez faire différentes sortes de pain ? Les machines à pain ne peuvent produire que des types de pain spécifiques en fonction de la farine à pain et des paramètres, donc si vous voulez faire du blé, des grains entiers, du pain français, du pain blanc, du pain au levain ou d’autres variétés, vous aurez besoin d’une machine qui a les réglages appropriés pour la recette de votre machine à pain. Si vous voulez du pain sans gluten, optez pour une machine à pain sans gluten. Certaines machines à pain plus sophistiquées ont même des réglages sans pain, comme ceux pour les gâteaux.

Enfin, les machines à pain ont souvent des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent de personnaliser le produit final. Les paramètres populaires incluent la couleur de la croûte, le démarrage différé, les distributeurs de mélange et même différentes tailles de pain. Il y a beaucoup à penser, alors pour rendre votre décision de machine à pain un peu plus facile, nous avons passé au peigne fin Internet pour trouver les meilleures machines à pain, en tenant compte des spécifications, de la popularité, des évaluations des acheteurs et des critiques professionnelles.

Zojirushi Si vous êtes prêt à quitter le pain d’épicerie dans le passé, la machine à pain suprême Zojirushi Home Bakery est l’une des meilleures machines à pain que vous pouvez acheter aujourd’hui. Contrairement à de nombreux autres modèles, la machine à pain Zojirushi crée des pains rectangulaires traditionnels de 2 livres similaires à ceux que vous achetez en magasin, et elle dispose d’une variété de fonctions de cuisson du pain qui vous permettent de créer un pain incroyable avec un minimum d’effort. Cet appareil peut faire des tonnes de pain maison dans différents styles, y compris le pain blanc, multigrain, de blé entier, sans gluten, sans sel, sans sucre et végétalien, et il est doté de doubles lames de pétrissage pour un contrôle supérieur. Vous pouvez contrôler les paramètres automatiques de la machine à pain via le grand écran LCD, en ajustant des éléments tels que le type de pain, le réglage de la croûte et la minuterie. La machine à pain Zojirushi a une grande fenêtre de visualisation en verre qui vous permet de voir ce qui se passe à l’intérieur pendant le processus de cuisson et un moule à pain intérieur robuste, et elle dispose même d’un réglage rapide qui fouette du pain blanc ou de blé entier en deux heures et demie. . Cette machine à pain est livrée avec une tasse à mesurer liquide, une cuillère à mesurer ainsi qu’un livre de recettes pour machine à pain. Bien que cette machine à pain Zojirushi soit plus chère, les critiques des acheteurs disent qu’elle fait un pain absolument délicieux qui rivalise avec les pains faits à la main.

Plage d’Hamilton Les machines à pain haut de gamme peuvent coûter plusieurs centaines de dollars, et si vous ne faites du pain qu’une seule fois dans une lune bleue, vous ne voudrez peut-être pas vider votre portefeuille pour un. Heureusement, il existe la populaire machine à pain numérique Hamilton Beach, que vous pouvez appeler la vôtre pour moins de 80 $. Cette machine à pain automatique vous permet de cuire des pains de 1,5 ou 2 livres, et il a des réglages pour le pain blanc, français, rapide, à grains entiers et sucré, un réglage sans gluten, ainsi que des extras tels que la confiture et le gâteau. Si vous êtes pressé, vous pouvez également utiliser les programmes express, qui se terminent en une heure environ. Le grand écran numérique comprend une minuterie et vous pouvez choisir parmi trois réglages de croûte, selon vos préférences. Le moule intérieur de cette machine à pain est antiadhésif et va au lave-vaisselle, ce qui facilite le nettoyage, et si vous voulez ajouter des noix ou des fruits à votre création, il y a un rappel sonore du processus de cuisson pour savoir quand le faire. Selon les avis des acheteurs, la machine à pain numérique Hamilton Beach offre des résultats impressionnants, surtout compte tenu de son prix abordable. Beaucoup notent qu’il est facile à utiliser et fait un excellent travail avec tous les types de pain. Le seul bémol noté est que la machine à pain est un peu bruyante.

Zojirushi Comme mentionné ci-dessus, les machines à pain haut de gamme peuvent être assez chères, et bien que la machine à pain Zojirushi Home Bakery Maestro ne soit certainement pas bon marché, elle en vaut la peine. Cette machine à pain de 1 livre digne d’une folie fait tout cela avec une large gamme d’options de pain, des paramètres de mémoire personnalisés et même un distributeur automatique de mélange d’ingrédients. Cette machine à pain soigneusement conçue peut faire à peu près n’importe quel type de pain – nous parlons de multigrains, de blé entier, de blé entier rapide, sans gluten, sans sel, sans sucre et végétalien – ainsi que de la pâte à pain, de la pâte à pizza et des pâtes Pâte. Il peut même faire du gâteau ou de la confiture. De plus, le Zojirushi Maestro dispose de trois paramètres de mémoire qui vous permettent de définir vos propres temps de pétrissage, de montée et de cuisson pour créer une recette de pain personnelle. Cette machine à pain dispose également d’un distributeur d’ingrédients qui dépose automatiquement des noix, des fruits ou d’autres compléments dans votre pain au bon moment. La machine à pain Zojirushi Home Bakery Maestro a une minuterie de 13 heures, un contrôle de la croûte et un réglage express, et elle est livrée avec une tasse à mesurer liquide et une cuillère à mesurer. Si vous croyez les critiques élogieuses des acheteurs, cet appareil à pain cuit au four pourrait très bien changer votre vie, vous permettant de créer de délicieuses miches de pain qui épateront votre famille et vos amis.

Williams Sonoma Vous ne pouvez pas vous contenter d’un seul type de pain ? Ensuite, vous avez besoin d’un modèle de machine à pain automatique comme la machine à pain Cuisinart, qui dispose de 12 réglages préprogrammés différents, vous permettant de faire n’importe quel pain qui convient à votre humeur. Cette machine à pain polyvalente peut faire des pains de 1, 1,5 ou 2 livres, mais gardez à l’esprit que sa conception verticale donne un pain cuit au four haut et maigre – pas nécessairement le meilleur pour les sandwichs. Que peut faire la machine à pain Cuisinart ? Il propose des programmes pour le pain blanc, le pain français, de blé entier, ultrarapide, sucré et sans gluten, ainsi que la pâte, la pâte artisanale pour le pain artisanal, la confiture, le mélange de pain emballé, le gâteau et la cuisson uniquement (au cas où vous seriez dans le envie de pétrir à la main). Il existe trois options de couleur de croûte et vous pouvez retarder le cycle de cuisson jusqu’à 13 heures. De plus, la palette de pétrissage et le moule à pain sont antiadhésifs pour un nettoyage facile, tout cela à un prix raisonnable.

Williams Sonoma La machine à pain Breville Custom Loaf est sans doute la machine à pain la plus polyvalente de cette liste grâce à ses nombreux réglages. C’est l’une des seules machines à pain qui vous permet de choisir parmi quatre tailles de pain différentes, allant de 1 à 2,5 livres, et elle dispose de 13 réglages automatiques et manuels, ainsi que de neuf réglages personnalisés pour stocker vos propres recettes de pain cuit au four. Cette machine à pain automatique peut faire du pain de base, de blé entier, rapide, sans gluten, croustillant, sans levure et sucré, et elle dispose également de programmes pour la pâte à pizza et les pâtes, la confiture et la cuisson uniquement. Il dispose de trois options de couleur de croûte, d’une minuterie de 13 heures et d’un bouton de pause, mais l’une des caractéristiques de fabrication de pain les plus innovantes est sa palette de pétrissage pliable, qui minimise l’indentation que l’on trouve souvent sur le pain cuit à la machine. Oh, et la machine à pain Breville Custom Loaf comprend également un distributeur automatique de fruits et de noix. Fondamentalement, quel que soit le type de pain que vous voulez faire, cette machine vous couvre.

Oster La plupart des machines à pain prennent environ trois heures pour mélanger, pétrir et cuire une miche de pain, mais si vous voulez une option plus rapide, la machine à pain Oster 2-Pound Expressbake est la meilleure machine à pain pour vous. Comme son nom l’indique, ce modèle produit des miches de pain de 2 livres en moins d’une heure avec son réglage Expressbake. Cependant, il peut également être utilisé pour créer une variété d’autres types de pain, comme le pain blanc, de blé entier, sucré et français. Ce modèle de machine à pain à cuisson express est livré avec 12 réglages de pain et trois réglages de croûte, et il dispose d’un grand écran LCD, d’une fenêtre de visualisation en verre et d’une minuterie de 13 heures. Il a même un réglage de réchauffement pour garder votre pain bien au chaud jusqu’à ce que vous soyez prêt à manger. L’Oster Expressbake est livré avec une tasse à mesurer et une cuillère, et les critiques disent que c’est une machine à pain de base solide pour les personnes qui ne veulent pas dépenser trop d’argent.

Cuisinart Fours à convection sont les meilleurs amis du boulanger, il n’est donc pas surprenant que les fabricants de pain adorent la machine à pain à convection Cuisinart de 2 livres. Lorsque vous cuisinez avec cette machine à pain unique, la fonction de convection fait circuler l’air chaud autour de votre pain pour une couleur et une texture de croûte supérieures. De plus, cet appareil de cuisson du pain regorge de fonctionnalités, notamment trois tailles de pain, trois couleurs de croûte et 16 réglages, y compris des options de recettes à faible teneur en glucides et sans gluten. Parmi les autres caractéristiques remarquables de la machine à pain à convection Cuisinart, citons son démarrage différé de 12 heures, son signal sonore pour les mélanges et sa fenêtre de visualisation en verre. Les critiques disent que cette machine à pain est esthétique grâce à son extérieur élégant en acier inoxydable, et la plupart conviennent qu’elle est facile à utiliser et donne de délicieuses miches de pain frais.

