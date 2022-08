Meilleures lunettes anti-lumière bleue de 2022

Vous passez probablement plusieurs heures devant un écran presque tous les jours. Comme vous le savez probablement déjà par expérience, tout ce temps passé devant un écran peut vous faire mal aux yeux. Un temps d’écran excessif peut fatiguer vos yeux et entraîner des démangeaisons et de l’inconfort. Vous pourriez même avoir de graves maux de tête en regardant un écran trop longtemps, et une exposition prolongée peut même entraîner une dégénérescence maculaire. Si vous voulez éviter ces risques potentiels pour la santé, une paire de lunettes anti-lumière bleue peut offrir une certaine protection.

La science la plus récente suggère la lumière bleue pourrait en fait affecter moins le sommeil que la jaune, mais il existe encore des preuves que le fait de loucher sur des écrans numériques toute la journée peut perturber votre rythme circadien et inhiber la production de mélatonine, ce qui peut vous empêcher de passer une bonne nuit de sommeil. Même si vous ne savez pas si les heures passées à regarder un écran sont à blâmer pour votre insomnie et votre fatigue oculaire, atténuer une partie de cette exposition à la lumière bleue avec des lunettes anti-lumière bleue ne peut pas faire de mal.

Donc, si vous regardez un écran toute la journée et que vous souhaitez bloquer autant de lumière bleue que possible, nous sommes là pour vous aider à trouver le meilleur lunettes anti-lumière bleue pour vos besoins. Dès que vous mettrez des lunettes anti-lumière bleue sur votre visage, vous commencerez, espérons-le, à minimiser la fatigue oculaire, à mieux prendre soin de votre rythme circadien et avoir ça mélatonine le pompage vient l’heure du coucher.

Je vous promets qu’il est beaucoup plus facile d’obtenir la bonne paire de lunettes de protection contre la lumière bleue que d’obtenir des lunettes de vue ou même des lunettes de lecture. Il existe également de nombreuses options – les bloqueurs de lumière bleue avec une lentille transparente et une monture en plastique sont nombreux, vous aurez donc fière allure tout en portant votre protection contre la lumière bleue.

J’ai dressé une liste des meilleures lunettes anti-lumière bleue, et chaque option est élégante et confortable. Achetez une paire dès que possible afin de minimiser l’exposition à la lumière bleue pendant que vous regardez à moitié trois heures de Netflix tout en faisant défiler inconsciemment Instagram. Oh, quel temps pour être en vie!

Les lunettes à lumière bleue de Peepers sont abordables (moins de 30 $) et avec un grossissement, elles peuvent servir de lunettes de lecture. La société affirme que sa technologie de lumière bleue peut filtrer 40 % des rayons nocifs du spectre de la lumière bleue, ce qui est idéal lorsque vous essayez d’éviter les pièges liés à la surexposition à la lumière artificielle d’un écran d’ordinateur et de prévenir la fatigue oculaire numérique. Ces montures carrées écaille super tendance ont immédiatement attiré mon attention. Si, comme moi, vous ne cherchez pas toujours à être super extra, ces lunettes anti-lumière bleue sont également disponibles dans des tons neutres comme le noir et le crème, pour que vous ayez l’air tendance tout en minimisant l’exposition à la lumière. Ces lunettes offrent également une protection contre les UV.

Privé Revaux “Prive Revaux” semble être sur le point de vous convaincre d’acheter des lunettes à 300 $, mais en réalité, cette marque de lunettes au nom chic vend ses meilleures lunettes anti-lumière bleue pour environ 40 $. Ses lentilles ont des filtres de lumière bleue ainsi qu’un revêtement antireflet pour réduire la fatigue oculaire. Non seulement le nom de ces lunettes filtrant la lumière bleue semble très fantaisiste, mais les styles – il y en a plus de trois douzaines parmi lesquels choisir – sont inspirés par des designers à un prix vraiment abordable.

Gunnar Gunnar prend au sérieux la protection oculaire filtrant la lumière bleue. La société dispose d’un “spectre de facteur de protection contre la lumière bleue”, allant de la protection la plus faible de 35 à la protection renforcée de 98 (consultez le lentille ambre motif). Gunnar recommande le facteur de protection de 98 si vous travaillez à partir de votre ordinateur tard dans la nuit, donc ce sont peut-être les meilleures lunettes anti-lumière bleue pour vous les bourreaux de travail et les joueurs (ou les bingers de HBO à 2 heures du matin). J’ai choisi l’Intercept (à partir de 70 $) et mon garçon, ces lunettes à lumière bleue ont-elles l’air intenses avec leur couleur de lentille ambrée. Vous voudrez peut-être que ce soit votre seule paire “à la maison”.

Félix Gray Vous avez peut-être reconnu le nom de marque Felix Gray en raison de son impressionnant marketing de lunettes, mettant en vedette des personnes attirantes portant ces montures élégantes. Tous les modèles de la société semblent apparaître instantanément plus intelligents simplement en enfilant une paire. En plus d’un grand style, Felix Grey intègre des filtres bloquant la lumière bleue directement dans les verres et ajoute un revêtement antireflet pour aider à protéger contre la lumière bleue artificielle. Ces cadres ronds classiques de Roebling sont disponibles en deux options de couleur de cadre, un bleu amusant ou un brun tortue, à partir de 95 $. Selon vos besoins et vos préférences, ces lunettes peuvent facilement être les meilleures lunettes anti-lumière bleue pour vous.

Ottoto Savoie Chez Glasses USA, vous pouvez ajouter leur protection contre la lumière bleue “bloc numérique” à n’importe quel style de lunettes pour 19 $, ainsi que votre prescription de vision, si nécessaire (vous pouvez également commander des lunettes de lumière bleue sans lentille de prescription). Cela signifie que vous pouvez choisir parmi le nombre incalculable de montures pour lunettes d’ordinateur avec un filtre de lumière bleue ajouté, mais j’ai fait le travail pour vous et j’ai choisi celles-ci cool les rétro. Glasses USA exhorte les personnes qui passent plus de cinq heures par jour sur un ordinateur ou qui regardent leur téléphone plus de 20 fois par jour à ajouter leurs lentilles anti-lumière bleue à blocage numérique. Ils se vendent généralement 98 $, mais pour le moment, vous pouvez les récupérer à moitié prix lorsque vous utilisez le code promotionnel SPRING50.

Cole Haan Eyeconic est certainement le plus haut de gamme du groupe, avec des sélections de marques de créateurs. La plupart des lunettes coûtent au-dessus de 140 $, avec des montures de Calvin Klein, Nike et Cole Haan, pour n’en nommer que quelques-unes. Vous pouvez ajouter la technologie de blocage de la lumière bleue TechShield à n’importe lequel de ses styles, ce qui, selon la société de lunettes, réduit l’exposition à la lumière bleue jusqu’à 85 %, ce qui en fait l’une des lunettes de protection contre la lumière bleue les plus protectrices et les meilleures du marché. J’ai choisi ces montures plus épaisses de Cole Haan parce que j’aime leur importance, mais il existe de nombreuses autres options pour s’adapter à votre style.

Pourvoiries urbaines Si vous aimez les vibrations rétro-grand-père cool comme moi (et Instagram), vous allez adorer ces montures aviateur à monture dorée de Ray-Ban. La technologie de filtrage de la lumière bleue peut protéger vos yeux de la fatigue oculaire numérique pendant le temps d’écran et la fine monture en métal ne pèsera pas lourd sur vos tempes.

FAQ sur les lunettes anti-lumière bleue

Les lunettes anti-lumière bleue fonctionnent-elles vraiment ? La réponse courte? Oui. Les lunettes anti-lumière bleue ont des filtres qui bloquent les ondes de lumière bleue émises par n’importe quelle source lumineuse – le soleil, les écrans, les ampoules, etc. Des recherches ont montré que la lumière bleue a un impact sur la capacité de notre corps à produire de la mélatonine, l’hormone qui nous aide à nous endormir. Porter des lunettes anti-lumière bleue tout en regardant les écrans, en particulier la nuit, peut aider à garantir que votre corps produit de la mélatonine afin que vous puissiez passer une bonne nuit de repos.

Comment nettoyer les lunettes anti-lumière bleue ? Tout d’abord, vous devez toujours vous référer aux instructions de nettoyage fournies avec les lunettes anti-lumière bleue que vous achetez. En général, vous pouvez nettoyer les lunettes anti-lumière bleue de la même manière que vous nettoyez n’importe quelle autre paire de lunettes : avec un chiffon doux et non pelucheux qui ne causera pas de rayures et un spray nettoyant doux conçu pour les lunettes.

Quand dois-je porter des lunettes anti-lumière bleue ? La lumière bleue vous donne généralement de l’énergie, vous aide à vous concentrer, améliore votre humeur — toutes les bonnes choses pendant la journée. Mais lorsque vous terminez votre journée le soir et que vous souhaitez vous détendre, la lumière bleue peut interférer. Pour la plupart des gens, porter des lunettes anti-lumière bleue le soir tout en regardant la télévision ou en regardant n’importe quel écran sera le plus bénéfique. Certaines personnes trouvent également que les lunettes anti-lumière bleue peuvent aider à réduire la fatigue oculaire, la vision floue et les maux de tête qui résultent du fait de regarder les écrans pendant le travail. Vous pouvez essayer les deux ou l’un ou l’autre pour voir ce qui vous convient le mieux.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.