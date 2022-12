Meilleures lumières de Noël 2022 : guirlandes lumineuses et décorations intelligentes

Voyez les lumières scintillantes dans la vraie vie et vous comprendrez à quel point les lumières de Noël sont venues de la boule poussiéreuse et emmêlée de fils et d’ampoules que vous aviez l’habitude de traîner chaque année. Oui, les produits Twinkly sont chers, mais ce sont aussi les meilleures lumières de Noël que vous trouverez.

Ils se connectent via Wi-Fi à l’application gratuite Twinkly, que vous pouvez utiliser pour les contrôler et jouer des effets – soit de votre propre conception, soit prédéfinis. Une fois enroulé autour de l’arbre, vous pouvez scanner la configuration des lumières, ce qui vous donne un contrôle plus précis du motif. Vous pouvez régler une minuterie, les regrouper dans des ensembles avec d’autres lumières Twinkly et les contrôler ensemble – ou les synchroniser avec la musique si vous achetez le dongle Twinkly Music (39,99 $/ 23,99 £). Si vous utilisez un assistant vocal, vous pouvez même l’activer et le désactiver à l’aide de commandes vocales.

Il y a aussi un bouton sur le cordon d’alimentation pour que les membres de la famille sans application puissent allumer et éteindre les lumières et changer le motif.

Mais ce n’est pas seulement ce que vous pouvez faire avec eux qui est un grand pas en avant. Ils représentent un saut de qualité significatif par rapport aux lampes standard, avec des couleurs riches (16 millions d’entre elles, en fait) et des blancs opalescents.

Il existe de nombreuses longueurs disponibles, alors choisissez judicieusement en fonction de la taille de votre arbre – ou procurez-vous une ficelle plus longue pour décorer une pièce entière. Nous avons passé en revue l’ensemble de 400 LED, mais Twinkly propose plusieurs conceptions de lumière intelligentes pour Noël, y compris une conception de glaçons (obtenez-le aux États-Unis ou au Royaume-Uni).